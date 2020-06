TRANSFERTS - Jean-Michel Aulas espère toujours Blaise Matuidi à l'OL, l'Inter Milan pense à Aubameyang, le PSG vise un latéral droit brésilien, l'OM propose gratuitement Strootman à un club turc... Voici notre bulletin mercato du jour.

Aulas évoque la piste Matuidi...

Déjà confirmée il y a quelques mois, la piste Blaise Matuidi est toujours d'actualité du côté de l'OL. "C'est un leader positif qui incarne technique et expérience, a expliqué Jean-Michel Aulas à La Gazzetta dello Sport. On avait déjà essayé l'été dernier. Au vu de la crise actuelle, ce sera difficile pour tout le monde sur le mercato. Mais si Blaise revoit ses exigences et que la Juve le libère, il pourrait être un renfort formidable."

Notre avis : Blaise Matuidi devrait rester à la Juve la saison prochaine. Et avec le contexte économique actuel, son départ semble (vraiment) difficile.

... et l'avenir d'Aouar

Toujours dans cet entretien à nos confrères italiens, le président de l'OL est revenu sur l'avenir d'Houssem Aouar, annoncé justement du côté de la Juve. "Je me suis toujours dit en rigolant que faire des affaires avec la Juve, ce serait vraiment bien. Mais je ne pense pas qu'elle soit la priorité du joueur. Et je n'ai jamais reçu d'appels provenant de Turin...", a assuré "JMA".

Notre avis : Aouar pour le milieu de Sarri, difficile de faire mieux dans le profil. L'idée pourrait être plaisante pour la Juve.

Le PSG suit Dodô

En quête d'un latéral droit, notamment pour remplacer Thomas Meunier, le PSG a activé la piste Dodô, international brésilien U23 du Shakhtar Donetsk. C'est le joueur lui-même qui a confirmé cet intérêt à GloboEsporte et ESPN. Toutefois, la concurrence s'annonce rude pour Paris, puisque le Bayern Munich est également à l'affût pour le latéral brésilien, à qui il reste deux ans de contrat avec le club ukrainien.

Notre avis : Le PSG multiplie les pistes à droite. Assez logique au vu de la situation du couloir...

Strootman proposé gratuitement à Fenerbahçe

C'est probablement l'un des joueurs les plus susceptibles de quitter l'OM l'été prochain. Arrivé en 2018, et alors qu'il touche un énorme salaire, Kevin Strootman pourrait bien être invité à aller voir ailleurs, notamment pour soulager les finances du club olympien. Selon le quotidien turc Fanatik, le milieu de terrain a ainsi été proposé gratuitement à Fenerbahçe, qui devrait alors se mettre en accord pour le salaire du Néerlandais. Lundi, Strootman a publié une photo de lui en pleine préparation physique, avec la légende : "Pendant qu'ils parlent"

Notre avis : Pour l'OM, économiser le salaire de Strootman serait un énorme soulagement. Mais son départ ne s'annonce pas simple.

L'Inter suit Aubameyang

Lundi soir, la chaîne Sky Italia a fait un point sur le mercato de l'Inter Milan. Et si le départ de Lautaro Martinez au Barça semble se compliquer, le club lombard préfère envisager une possible alternative si le club catalan venait à accélérer. Ainsi, la piste Pierre-Emerick Aumabeyang aurait été activée par les Nerazzurri, en plus de celle menant à un certain Edinson Cavani, en fin de contrat au PSG.

Notre avis : Pour Lautaro, l'Inter ne lâche rien et réclame le montant de la clause libératoire (111 millions d'euros). Ou alors une somme qui s'en approche. Difficile pour le Barça de concrétiser ce deal.

McTominay prolonge avec United

Dans un communiqué officiel publié ce mardi, Manchester United a confirmé la prolongation de Scott McTominay jusqu'en juin 2025 avec une année supplémentaire en option. Formé chez les Red Devis, le milieu de terrain va donc y prolonger l'aventure pendant encore longtemps.

Notre avis : McTominay a fait ses preuves depuis ses débuts contre Arsenal en 2017. Prolongation méritée.

