Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta

TRANSFERTS - L'OM piste bien un milieu de terrain de Ligue 1, Philippe Coutinho ne retournera pas à Liverpool, l'entourage de Mauro Icardi se prononce sur son avenir, le PSG prépare une offensive pour Alex Telles... Voici notre bulletin mercato du jour.

Le PSG explore la piste Partey...

En quête de renforts au milieu de terrain, le PSG a visiblement une nouvelle cible. Selon RMC Sport, il s'agit de Thomas Partey, le milieu ghanéen de l'Atlético de Madrid. Déjà très courtisé, ce dernier se serait toutefois vu proposer une prolongation de contrat, avec une possibilité de doubler son salaire. L'Atlético aimerait également augmenter sa clause libératoire, fixée à 50 millions d'euros. Autant dire que la tâche ne s'annonce pas simple pour Paris.

Notre avis : Partey pourrait bien avoir le profil recherché par le PSG. Mais ce dossier s'annonce (très) complexe.

Thomas Partey (Atlético Madrid) Crédits Getty Images

... et Conte valide la piste Cavani

Toujours du côté de la capitale, le feuilleton Edinson Cavani continue. Lundi, la Gazzetta dello Sport annonçait que le joueur, via ses agents, avait proposé ses services à l'Inter Milan. A la recherche d'un renfort en attaque, le club lombard ne serait pas indifférent à la possibilité de recruter le Matador. Ce mardi, le quotidien transalpin affirme qu'Antonio Conte, l'entraîneur des Nerazzurri, a déjà voulu recruter l'attaquant parisien par le passé. Et il valide donc sa possible arrivée l'été prochain.

Notre avis : Cavani-Inter, c'est un mariage possible. L'attaquant a toutes les qualités requises pour le jeu de Conte.

Icardi, la mise au point

Alors que l'avenir de Mauro Icardi fait toujours autant discuter, Letterio Pino, conseiller juridique de Wanda Icardi, la femme et agent de l'attaquant du PSG, a fait le point sur ce dossier. "L'idée de Leonardo est certainement de le racheter et j'espère qu'il le fera. Pour le moment, par respect pour le PSG, Icardi a le désir de rester à Paris. Si le PSG ne le rachète pas, Wanda prendra la bonne décision avec l'Inter", a-t-il notamment expliqué à Radio Kiss Kiss, précisant qu'il ne le voit pas vraiment rejoindre la Juventus Turin. Et concernant le Napoli ?

"Icardi n'a jamais caché sa sympathie pour Naples, qu'il connaît depuis qu'il est petit pour la présence du meilleur joueur de tous les temps, Maradona. De Laurentiis et Giuntoli (président et directeur sportif du Napoli, NDLR), mais surtout le président, ont toujours tout fait pour tenter d'amener Icardi à Naples", assure Letterio Pino.

Notre avis : On le sait, Icardi et sa compagne sont très attachés à l'Italie. Un retour en Serie A n'est donc pas à exclure. Toutefois, le PSG a (pour l'instant) les cartes en mains.

Thomasson, intérêt confirmé de l'OM

En fin de contrat en 2021 avec Strasbourg, Adrien Thomasson est bel et bien courtisé par l'OM. Après France Football, L'Equipe a confirmé l'intérêt marseillais pour le milieu de terrain. Toutefois, plusieurs clubs allemands seraient également à l'affût. Une entrevue devrait bientôt avoir lieu entre Thomasson et ses dirigeants qui vont devoir rapidement trancher pour son avenir.

Notre avis : Rapport qualité-prix, Thomasson pourrait bien présenter plusieurs avantages.

Le PSG va bientôt faire une offre pour Telles

Selon les informations d'A Bola, Leonardo, le directeur sportif du PSG, préparerait une offre pour Alex Telles. Le quotidien portugais indique notamment que le club parisien, qui recherche un arrière gauche, pourrait proposer 22 millions d'euros au FC Porto.

Notre avis : Au vu du contexte économique et alors que le Brésilien de 27 ans sera en fin de contrat en juin 2021, cette offre pourrait faire réfléchir le FC Porto.

Coutinho ne reviendra pas à Liverpool

Prêté au Bayern Munich, Philippe Coutinho ne devrait pas poursuivre l'aventure avec le club bavarois à l'issue de cette saison. Sauf surprise de dernière minute, le Brésilien devrait donc revenir au Barça. Mais probablement pas pour y rester. Courtisé par des clubs anglais, Coutinho ne dirait probablement pas non à un come-back en Premier League, où il a déjà évolué sous le maillot de Liverpool. D'ailleurs, le Mirror explique ce mardi que le milieu de 27 ans aurait tenté une approche pour revenir sur les bords de la Mersey. En vain, puisque les Reds ne sont pas intéressés.

Notre avis : Si un retour de Coutinho en Premier League est possible, ce ne sera pas à Liverpool. Pas vraiment surprenant.

Philippe Coutinho Crédits Getty Images

