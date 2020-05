Pjanic et De Sciglio vers le Barça, Semedo en direction de la Juve : Ça se précise

TRANSFERTS - Selon les informations du quotidien espagnol Sport, le Barça et la Juventus seraient tombés d'accord pour échanger Nelson Semedo contre Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et 25 millions d'euros.

Le mercato estival 2020 semble partir sur des chapeaux de roues. Dans son édition du jour, Sport indique que la Juventus Turin et le FC Barcelone seraient tombés d'accord pour un échange mêlant trois joueurs. En effet, plus les heures passent et plus Miralem Pjanic et Mattia De Sciglio semblent prendre la direction de la Catalogne. Quant à l'arrière droit portugais, Nelson Semedo, il ferait le chemin inverse. Dans ce deal, la Juventus ajouterait 25 millions d'euros.

Selon les informations du quotidien espagnol, "l'accord devrait être scellé dans les prochaines heures". Jorge Mendes, l'agent de Nelson Semedo, dont la valeur est estimée à environ 50 millions d'euros, aurait même déjà jeté les bases du futur contrat de son joueur avec la Juventus. D'après l'accord verbal entre les deux clubs, évoqué par Sport, les trois joueurs impliqués dans cet échange termineraient la saison en cours au sein de leur clubs respectifs (ndlr : la Serie A et la Liga espèrent pouvoir reprendre en juin).

Sur le plan sportif, le FC Barcelone pourrait récupérer un milieu de terrain dont le profil technique correspond bien à son ADN et un arrière droit dont la saison actuelle a été tronquée par les blessures. Lors de l'exercice 2019-2020, Mattia De Sciglio a joué seulement huit matches de Serie A. Sur le plan financier, le club catalan devrait donc récupérer de l'argent si cet échange devenait effectif. Un montant qui servirait à accélérer sur le dossier Lautaro Martinez.

