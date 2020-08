TRANSFERTS - Paul Pogba pourrait rester à Manchester United, Gareth Bale est déterminé à rester au Real, David Silva a trouvé son futur club, Luka Modric a les idées claires sur son avenir... Voici notre bulletin mercato du jour.

Bale fait mariner le Real...

Alors qu'il ne fait plus partie des plans de Zinédine Zidane, Gareth Bale ne voudrait néanmoins pas quitter le Real Madrid cet été. Selon le Daily Mirror, l'attaquant serait même déterminé à aller au bout de son contrat en 2022, quitte à ne pas jouer un match d'ici là. Son salaire astronomique (près de 600 000 livres par semaine, soit 667 000 euros) est un frein à tout transfert. Seul un prêt semble envisageable.

Notre avis : Le Daily Mirror est un tabloïd et l'information est à prendre avec des pincettes. Mais le Gallois ne cache pas qu'il est plus intéressé par le golf que par le football depuis un certain temps. Il pourrait rester encore longtemps un caillou dans la chaussure du Real.

... qui pourrait retenir Ceballos

En plus de Martin Odegaard que Zinédine Zidane souhaite conserver dans son vestiaire en vue de la prochaine saison, Dani Ceballos pourrait renforcer le milieu de terrain merengue. De retour de prêt d'Arsenal où il a effectué une convaincante fin de saison, l'Espagnol devrait faire la préparation d'avant-saison avec le Real. Selon AS et Marca, son entraîneur décidera alors s'il fait partie de ses plans. Du côté des Gunners, Mikel Arteta est très favorable à un nouveau prêt voire à un transfert.

Notre avis : Le Real va récupérer un joueur en confiance et aurait tort de s'en priver. Mais Ceballos pourrait insister pour rester à Arsenal où il a fait son trou.

Promes courtisé par les Gunners

Alors que la signature de Willian pour trois ans devrait bientôt être officialisée, Arsenal repasse à l'offensive. Selon le Sun, les Gunners préparent une offre de 25 millions de livres (près de 28 millions d'euros) pour s'attacher les services de l'attaquant néerlandais de l'Ajax Quincy Promes. Ce dernier a inscrit 16 buts en 28 journées de championnat des Pays-Bas la saison dernière.

Notre avis : Sur ce dossier, la prudence est de mise. Son succès pourrait être conditionné par un éventuel départ d'Alexandre Lacazette, annoncé du côté de la Juventus Turin dans les derniers bruits de couloir.

Angers inflexible pour Santamaria

En ce début de mercato, Villarreal est très offensif. Après avoir signé Takefusa Kubo, et alors que Dani Parejo est en approche, le club espagnol avait aussi des vues sur le milieu de terrain français Baptiste Santamaria. Mais selon France Football, Angers s'est montré inflexible, exigeant 15 millions d'euros, soit 5 de plus que la proposition de Villarreal.

Notre avis : C'est une belle preuve de caractère de la part des dirigeants angevins, attachés à une de leurs pièces maîtresses. Unaï Emery a néanmoins de quoi se consoler avec les arrivées de Parejo et Coquelin.

Villarreal, le nouveau défi de Coquelin

Annoncé depuis plusieurs jours à Villarreal, Francis Coquelin s'est officiellement engagé mercredi pour les quatre prochaines saisons et une indemnité de transfert estimée à 8 millions d'euros. Le milieu de terrain français sera présenté officiellement jeudi.

Notre avis : Unaï Emery densifie son milieu de terrain en vu de la Ligue Europa et Coquelin devrait lui rendre de fiers services, comme il l'a fait dernièrement à Valence.

Direction le Portugal pour Koziello

Sous contrat avec Cologne jusqu'en 2022, Vincent Koziello va découvrir le Portugal. L'ex-milieu de terrain niçois de 24 ans a ainsi été prêté au CD Nacional, promu en première division portugaise cette saison.

Notre avis : Après une saison en prêt au Paris FC, Koziello va donc retrouver l'élite en Europe. L'occasion de se relancer pour un joueur promis à un bel avenir quand il évoluait à Nice mais qui a du mal à confirmer son potentiel.

Pogba vers une prolongation avec United ?

Le changement de tendance se confirme. Longtemps annoncé sur le départ, Paul Pogba souhaiterait non seulement rester à Manchester United mais aussi y prolonger son contrat selon Sky Sports. Le milieu français attendrait un signe de son club pour entamer des négociations, ce qui devrait être le cas une fois que le club mancunien aura bouclé sa campagne européenne en Ligue Europa. Le bail d’ancien turinois avec les Red Devils expire en 2021, mais il dispose d’une option pour une année supplémentaire.

Notre avis : Une sacrée surprise si la nouvelle se confirme.

C'est reparti pour un tour pour Modric ?

De retour en forme après le confinement, Luka Modric se verrait bien poursuivre l'aventure au Real Madrid. A 34 ans, l'international croate n'a plus qu'un an de contrat, mais selon AS, il serait prêt à baisser son salaire en vue d'une prolongation désormais envisagée par le club au vu de ses récentes performances.

Notre avis : Malgré son âge, Modric a encore de belles choses à offrir au Real. Si Zidane parvient à le ménager grâce à une gestion et une rotation intelligentes, il ne serait pas illogique de le voir prolonger.

Salisu rejoint Southampton

Southampton a officialisé l'arrivée de Mohamed Salisu en provenance de Valladolid. Le défenseur central ghanéen a paraphé un contrat de cinq ans avec les Saints, qui ont déboursé 12 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire, pour s'attacher ses services. Une somme que Rennes était également disposé à payer, mais le joueur préférait rejoindre la Premier League plutôt que la Ligue 1.

Notre avis : Dommage pour Rennes, qui sentait le joli coup à réaliser avec Salisu. Mais ce dernier visait le championnat anglais.

David Silva tout proche de la Lazio

Alors que la fin de son aventure avec Manchester City n'est plus qu'une question de temps, David Silva semble avoir trouvé sa future équipe. Selon les médias italiens, le milieu de terrain espagnol va en effet signer dans les prochains jours son contrat avec la Lazio Rome. Ce bail devrait être de trois ans.

Notre avis : La Lazio a réussi à convaincre Silva, notamment grâce à sa future participation en C1. Un sacré coup.

Duel Inter-Juve pour Tonali ?

Alors que l'Inter Milan a un accord avec Sandro Tonali depuis maintenant plusieurs semaines, la Juventus Turin tenterait de dépasser son meilleur ennemi dans ce dossier. En effet, selon La Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo aimerait recruter celui qu'on qualifie d'ailleurs comme son successeur. De son côté, Brescia réclamerait aux alentours de 40 millions d'euros pour son milieu de terrain.

Notre avis : L'Inter semble avoir une longueur d'avance dans ce dossier.

