Gabriel Jesus à Arsenal, c'est imminent

Selon les informations du Guardian et du journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le transfert de Gabriel Jesus à Arsenal est acté et fait "à 100%". Le joueur a trouvé un accord avec les Gunners. Il va signer un contrat jusqu'en 2027.

Notre avis : Gabriel Jesus avait besoin de se relancer. Arsenal semble être un bon point de chute.

Chelsea à l’affût pour Dembélé

Désormais entre les mains d’un groupe d’investisseurs emmené par Todd Boehly, Chelsea va très certainement se montrer ambitieux cet été. Alors que Romelu Lukaku est en partance pour l’Inter Milan, plusieurs noms de renforts possibles dans le secteur offensif circulent. Outre Raheem Sterling, les Blues seraient intéressés par Ousmane Dembélé, comme le rapporte le Daily Mail.

Notre avis : Si Dembélé et le FC Barcelone ne parviennent pas à se mettre d’accord dans les prochains jours, il ne serait pas surprenant de voir Chelsea passer à la vitesse supérieure.

Pogba d’accord avec la Juve…

Dans les tuyaux depuis un moment, le retour de Paul Pogba à la Juventus est sur le point de se concrétiser. Il y a peu, les deux parties peinaient à trouver un terrain d’entente concernant les émoluments du champion du monde 2018. Selon le journaliste Fabrizio Romano, un accord aurait été acté autour d’un salaire net de huit millions d’euros annuels, plus des bonus. Officialisation attendue début juillet.

Notre avis : La Juve a consenti à de gros efforts financiers pour faire revenir le milieu français. Espérons pour elle que ce dernier retrouvera le niveau de ses plus belles années turinoises.

… Di Maria aussi

Angel Di Maria est dans une situation similaire à celle de Pogba. Libre, en discussions avancées avec la Vieille Dame, "El Fideo" serait également tout proche de rejoindre la formation turinoise. Les dirigeants bianconeri et l’ancien Parisien se seraient mis d’accord, selon la Gazzetta dello Sport, autour d’un contrat d’un an, payé sept millions d’euros. Il ne resterait plus que quelques détails à régler.

Notre avis : L’Argentin a encore de très belles choses à apporter dans un effectif compétitif. On a hâte de voir ce que donnera son entente avec Dusan Vlahovic.

United revient à la charge pour De Jong

Manchester United et Erik ten Hag n’entendent pas lâcher l’affaire pour Frenkie de Jong. Le FC Barcelone, lui, n’a pas l’intention de brader son milieu néerlandais. Toujours d’après Fabrizio Romano, les Blaugrana auraient décliné une offre de 60 millions d’euros (plus des bonus). Les Red Devils auraient ensuite monté la barre, avec un chèque de 65 millions d’euros. Affaire à suivre…

Notre avis : United a vraiment envie de recruter De Jong. Et nous, on a vraiment envie de le revoir sous les ordres de Ten Hag.

Aouar plaît à l’AS Rome

Houssem Aouar est à vendre, ce n’est un secret pour personne. Reste maintenant à savoir quels clubs seraient susceptibles de recruter le Lyonnais. D’après Il Romanista, l’AS Rome serait sur les rangs. L’OL pourrait céder son milieu contre un chèque d’une vingtaine de millions d’euros.

Notre avis : Le projet romain doit être étudié avec sérieux par Aouar, qui ne devrait pas avoir pléthore de propositions plus alléchantes cet été.

Areola va rester à West Ham

Il y aura bientôt un gardien de moins au PSG. Prêté à West Ham la saison dernière, Alphonse Areola ne devrait pas revenir dans la capitale. Selon Sky Sports, les Hammers auraient l’intention de lever l’option d’achat, de l’ordre de 11 millions de livres (environ 12,8 millions d’euros). Le contrat du portier français porterait sur les cinq prochaines saisons.

Notre avis : Depuis le début de sa carrière, Areola a multiplié les prêts à gauche et à droite. Il est temps de couper le cordon avec le PSG et d’accéder à une certaine stabilité.

Areola Crédit: Getty Images

L’OM pense à Ziyech

Hakim Ziyech n’a toujours pas réussi à s’imposer dans la durée à Chelsea. Et si l’Olympique de Marseille en profitait pour attirer l’international marocain dans ses filets ? Si l’on en croit le site 90min, l’ex-Ajacide plairait aux décideurs olympiens, qui aimeraient le faire venir en prêt.

Notre avis : Après Dominik Szoboszlai samedi, voici une autre piste ambitieuse pour l’OM. Il faut bien ça pour être performant en C1.

Diaby dans le viseur de Newcastle

Les Magpies s’activent. Tandis que l’arrivée de Sven Botman est sur le point d’être ficelée, Newcastle chercherait à s’attacher les services de Moussa Diaby. Selon les informations de Sport1, le club du nord de l’Angleterre pourrait soumettre une offre de 40 millions d’euros au Bayer Leverkusen… qui en attendrait 20 millions de plus.

Notre avis : Après trois saisons passées en Allemagne, l’ailier français franchirait un palier dans sa progression en ralliant la Premier League. On doute encore un peu de l’attrait du projet des Toons, néanmoins.

Moussa Diaby Crédit: Getty Images

Ce très cher De Ligt

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2024, Matthijs de Ligt est particulièrement apprécié par Chelsea, qui cherche à compenser le départ d’Antonio Rüdiger au Real Madrid. Problème : le défenseur néerlandais serait cher. Très cher, même, car les Piémontais n’entendraient pas le libérer pour moins de 100 millions d’euros, d’après Tuttosport. Les Blues pourraient inclure un joueur dans la transaction pour faire baisser ce montant.

Notre avis : Un tel montant, pour un joueur qui n’a jamais réédité les performances réalisées avec l’Ajax en 2019, c’est beaucoup trop.

Deux Marseillais au Torino ?

Marseille doit vendre pour soulager ses finances. Deux membres de l’effectif pourraient d’ailleurs bientôt plier bagage et partir vers la même destination : le Torino. D’après La Stampa, les Granata seraient en négociations avec l’OM au sujet de Duje Caleta-Car et pourraient aussi se faire prêter Luis Henrique (option d’achat fixée à six millions d’euros).

Notre avis : Cela fait un bon bout de temps que Pablo Longoria cherche à vendre le défenseur croate. Il faudra que l’indemnité proposée soit à la hauteur de ses attentes.

Le PSG fixe le prix de Paredes

Placé sur la liste des joueurs transférables, Leandro Paredes figurerait notamment dans le viseur de la Juventus. Selon La Repubblica, les Bianconeri auraient soumis une offre de 13 millions d’euros aux dirigeants parisiens. Ceux-ci n’auraient pas l’intention de céder leur milieu argentin pour moins de 25 millions d’euros.

Notre avis : La moins-value sera de toute façon importante, pour un joueur acheté 40 millions d’euros au Zenit Saint-Pétersbourg.

Leandro Paredes, le milieu de terrain du PSG. Crédit: Getty Images

Bernardo Silva s’est proposé au Barça

Mundo Deportivo rapporte que l’hiver dernier, au moment où les représentants du FC Barcelone étaient à Manchester City pour finaliser l’arrivée de Ferran Torres, Bernardo Silva aurait fait part de son souhait d’évoluer, un jour, sous le maillot blaugrana. Une piste qui pourrait être lancée une fois le départ de Frenkie de Jong entériné.

Notre avis : Recruter le Portugais serait un coup magnifique de la part du Barça.

Mariano a une touche en Turquie

Auteur d’une saison quasiment blanche avec le Real Madrid (moins de 400 minutes de jeu, toutes compétitions confondues), Mariano Diaz sait que son avenir passe par un départ loin de la Casa Blanca. D’après AS, le profil de l’attaquant hispano-dominicain plairait à Fenerbahçe. Les deux parties devraient toutefois encore s’accorder au sujet du salaire.

Notre avis : On avait presque oublié que l’ancien Lyonnais était toujours au Real. Un changement d’air ne pourra faire que du bien à sa carrière.

