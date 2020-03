Pogba, destination Real ?

Le feuilleton Paul Pogba s'apprête à (re)commencer l'été prochain. Sous contrat jusqu'en 2021 avec Manchester United, le champion du monde pourrait bien rejoindre le Real Madrid, comme l'a confirmé son frère. "Tout le monde parle, mais c'est tout. Je veux que mon frère signe au Real Madrid, mais pour le moment il n'y a rien. Ce ne sont que des paroles, et l'été prochain, ce sera pareil. Depuis 2016 et l'arrivée de Zidane on parle de mon frère au Real Madrid, et ce sera encore le cas", a lâché Mathias Pogba sur le plateau du Chiringuito.

Notre avis : Pogba ne prolongera pas avec United. Si les Red Devils veulent récupérer une indemnité de transfert, c'est donc maintenant ou jamais... Départ donc probable.

Dybala a dit non à United

Si Paulo Dybala a toujours souhaité rester à la Juventus Turin l'été dernier, Fabio Paratici, le directeur sportif de la Vieille Dame, a toutefois bien envisagé de s'en séparer. Comme confirmé par Calciomercato.com, Manchester United était notamment intéressé pour le recruter. Alors que son agent rencontrait Ed Woodward, le vice-président des Red Devils, l'international argentin a alors contacté son représentant pour lui signifier qu'il refusait la proposition. Peu après, Tottenham a également tenté sa chance. En vain.

Notre avis : Dybala n'a jamais vraiment envisagé de quitter la Juve l'été dernier. Et au vu de sa saison, elle peut s'estimer heureuse d'avoir conservé la "Joya".

Haaland, "content à Dortmund"

Débarqué au Borussia Dortmund en janvier dernier, Erling Braut Haaland s'est rapidement adapté à cette nouvelle réalité. Nouveau phénomène du football européen, l'attaquant de 19 ans se dit heureux au BvB. "Bien sûr que j’ai des rêves. Mais je viens d’arriver à Dortmund. Je suis très content d’être là. J’ai envie de profiter de chaque seconde, d’y faire de grandes choses et de ne penser à rien d’autre", a-t-il expliqué à France Football.

"Je viens d’arriver. Je suis très heureux ici. Je veux accomplir plein de choses. Je ne me concentre que sur ça. Le stade me donne des frissons et, ici, je suis très bien entouré", a conclu Haaland.

Notre avis : Haaland vient tout juste d'arriver au Borussia, difficile donc d'envisager un départ l'été prochain. Récemment, un intérêt du Real Madrid était toutefois évoqué. Méfiance, donc...

Quel avenir pour Donnarumma et Ibrahimovic ?

Alors que l'AC Milan est de nouveau dans le chaos après le licenciement de Zvonimir Boban, coupable d'une interview à charge contre Ivan Gazidis, l'administrateur délégué du club, plusieurs joueurs pourraient songer à partir l'été prochain. C'est notamment le cas de Zlatan Ibrahimovic et Gianluigi Donnarumma. "J'aime les deux à la folie, mais c'est à Gazidis de décider si ce sont deux exceptions. Réduire les salaires ? Pas une stratégie, une nécessité", a ainsi lâché Paolo Scaroni, le président du club lombard, au Corriere della Sera.

Notre avis : Donnarumma est sous contrat jusqu'en 2021. Il faudra donc soit le prolonger, soit le vendre cet été pour Mila pour monétiser son départ. Ibrahimovic ? Pour l'instant, c'est le flou. Son contrat expire en fin de saison.

Arsenal pense toujours à Kurzawa

Après avoir songé à recruter Layvin Kurzawa, sans succès, cet hiver, Arsenal serait toujours très intéressé pour recruter l'arrière gauche parisien au prochain mercato. Surtout qu'en juin prochain, l'ancien Monégasque sera libre. D'après France Football, le club londonien entraîné par Mikel Arteta le suivrait "activement".