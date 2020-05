TRANSFERTS - Pogba se rapproche du Real, Nzonzi reste à Rennes, Fekir se sent bien au Betis... Voici notre bulletin mercato du jour.

Pogba toujours plus proche du Real ?

Et si cette fois, c'était la bonne pour Paul Pogba ? En fin de contrat dans un peu plus d'un an, le milieu de terrain pourrait quitter Manchester United l'été prochain. Et la crise actuelle devrait faciliter son départ au Real Madrid. En effet, selon AS, les Red Devils vont avoir besoin de liquidités en vue du prochain mercato estival. Et pour renflouer les caisses, notamment celles dédiées au mercato, ils envisageraient de se séparer du champion du monde.

Liga Messi, Neymar, Lautaro : Setién fait le point sur le mercato du Barça IL Y A 8 HEURES

Notre avis : Si United veut récupérer de l'argent pour Pogba, c'est le moment ou jamais. Le perdre "gratuitement" à la fin de se contrat, ce serait difficilement concevable.

Play Icon WATCH Pour avoir Pogba, Paris pourrait proposer un deal improbable 00:02:29

Fekir ne partira pas

Toujours du côté de la Liga, on part désormais du côté de Séville. Auteur d'une première bonne saison avec le Betis, Nabil Fekir ferait l'objet de l'intérêt de plusieurs autres clubs espagnols. Toutefois, selon Marca, l'ancien capitaine de l'OL n'envisage pas vraiment un départ lors du mercato estival. S'il se sent bien en Andalousie, l'international français vacillerait uniquement en cas d'offre(s) du FC Barcelone ou du Real Madrid.

Notre avis : On voit bien Fekir poursuivre son aventure au Betis. Après, si un très grand club se manifeste...

Nabil Fekir avec le Betis Seville, 2020 Crédits Getty Images

Vertonghen intéresse l'Inter

En fin de contrat au 30 juin prochain avec Tottenham, Jan Vertonghen est un joueur courtisé sur le mercato. Selo la Gazzetta dello Sport, l'Inter Milan est notamment intéressé par le défenseur belge. Deux armes pour le convaincre : Romelu Lukaku, son coéquipier en sélection, et Christian Eriksen, débarqué en janvier dernier en Lombardie et qui a bien connu Vertonghen à Tottenham. Le quotidien transalpin parle également d'autres clubs à l'affût dans ce dossier : Chelsea, Manchester United, le Napoli ou encore l'AS Rome.

Notre avis : Vertonghen en fin de contrat, c'est une occasion à saisir.

Aranguiz prolonge au Bayer Leverkusen

Ce vendredi, le Bayer Leverkusen a annoncé une bonne nouvelle pour tous ses supporters : Charles Aranguiz, en fin de contrat, a prolongé son bail jusqu'en 2023. Malgré des rumeurs de départ, le milieu de terrain chilien ne quittera donc pas la Bundesliga.

Notre avis : C'est un joli coup pour le Bayer.

Nzonzi reste à Rennes

Entre le Stade Rennais et Steven Nzonzi, l'aventure continue. Prêté l'hiver dernier avec une année supplémentaire en option, le milieu de terrain a vu son contrat prolongé d'un an après l'annonce de la fin de saison de Ligue 1. "Le contrat de Steven Nzonzi est prolongé automatiquement avec cette 3e place au classement. On veut conserver l’effectif", a ainsi annoncé Nicolas Holveck, le nouveau président du club breton, à la Chaîne L'Equipe.

Notre avis : De l'expérience au service de Rennes, pas un mauvaise chose en vue du troisième tour préliminaire de la C1 à affronter.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé jeudi IL Y A UN JOUR

Play Icon