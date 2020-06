TRANSFERTS - Alors que l'OM va revoir sa politique de recrutement, désormais davantage tournée vers les jeunes de talent à bas coût, sa future recrue ne devrait pas s'appeler Adrian Grbic. L'attaquant clermontois, deuxième meilleur buteur de L2 cette saison, a fait savoir mercredi qu'il ne souhaitait pas rejoindre Marseille la saison prochaine.

Sur le marché des transferts, l'OM va devoir revoir sa stratégie. Ses finances sont loin d'être au beau fixe, il faudra donc trouver des joueurs à fort potentiel à bas coût, pour mieux les revendre dans le futur. Dans ce contexte, Adrian Grbic correspondrait parfaitement au profil. Arrivé l'été dernier à Clermont en provenance d'une équipe de D2 autrichienne, l'attaquant international Espoirs, natif de Vienne, a effectué une saison canon : 17 buts, soit le deuxième meilleur total en L2 derrière le désormais néo-Lyonnais Tino Kadewere (20). Des statistiques qui ont propulsé Clermont à la cinquième place du classement et à trois points de Lens, promu en L1.

Dans un entretien accordé au quotidien La Montagne mercredi, l'Autrichien de 23 ans a évoqué son avenir. Dans les petits papiers de Saint-Etienne, Lorient et Lens, Adrian Grbic ne souhaite pas rejoindre l'OM, où son nom a aussi circulé. Enfin pas tout de suite. "Forcément, cela fait plaisir car l’OM fait partie des clubs qui font rêver. Pas sûr cependant que ce soit tout de suite une bonne destination pour moi", a-t-il d'abord déclaré.

"Ce serait intéressant sur le plan financier et d’un point de vue médiatique, mais sportivement ce serait une erreur, a ajouté le Clermontois. Le bon choix sera d’aller dans un club où je pourrai jouer le plus possible pour progresser encore. Car j’ai l’ambition de disputer l’Euro 2020 reporté à l’année prochaine." Au vu de son exercice 2019-2020 très accompli, Adrian Grbic ne devrait plus évoluer en Ligue 2 la saison prochaine.

