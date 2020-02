Pour l'ex-directeur sportif du Barça, Neymar devra "se flageller" s'il souhaite revenir

C'est un énième épisode dans la longue série d'un possible retour de Neymar au Barça. Ce mardi, dans les colonnes du quotidien Mundo Deportivo, l'ex-directeur sportif du club catalan, Jordi Mestre a posé les conditions pour que l'attaquant parisien puisse un jour reporter le maillot blaugrana. "Il devra retirer le procès contre le club, se flageller, s'excuser, assumer son erreur et, bien sûr, mener une vie presque monacale, a-t-il indiqué en faisant évidemment référence au quotidien de Neymar en dehors des terrains. Nous avons tous fait des erreurs dans nos vies et méritons une seconde chance."

Jordi Mestre a notamment assuré que sur le plan sportif, Neymar apporterait une plus-value au jeu du FC Barcelone. Même si le club catalan compte actuellement dans ses rangs Lionel Messi, Luis Suarez ou Antoine Griezmann. "Si le Barça peut se le permettre financièrement, il faudrait le recruter, bien sûr. Neymar apporte un plus que très peu de joueurs ont. C’est quelque chose dont nous avons besoin lors de ces nombreux matchs où l'adversaire refuse le jeu", a-t-il assuré.

L'ex-directeur sportif des Blaugrana revient aussi sur le départ de l'ex-joueur de Santos qu'il a vécu à l'été 2017. Il confie que Neymar aurait regretté son choix quelques semaines plus tard. "Il a vite pleuré et nous a fait part de son désir de revenir. Moi et quelques-uns, notamment le président Josep Maria Bartomeu, l'avons déjà fait savoir, mais nous savons tous ce qui s'est produit", a confié Jordi Mestre, en faisant allusion au retour manqué de Neymar en Catalogne lors du dernier mercato estival. Un éventuel retour qui sera à coup sûr au menu du marché des transferts l'été prochain.