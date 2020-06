TRANSFERTS - Juan Bernat intéresse le FC Barcelone, Lautaro Martinez et Antonio Conte sont sur la même longueur d'onde, Victor Osimhen intéresse Naples, Tanguy Kouassi préfère rester au PSG... Tout est dans notre bulletin mercato de samedi.

Bernat dans le viseur de Barcelone ?

Selon les informations de Mundo Deportivo, le latéral gauche du Paris Saint-Germain, Juan Bernat, intéresse le FC Barcelone. Le club espagnol pourrait intégrer Junior Firpo dans le cadre d'une éventuelle arrivée de Lautaro Martinez et chercherait son remplaçant. La direction catalane s'est donc tournée vers Bernat, en fin de contrat dans un an, d'autant plus que les négociations avec le PSG pour une prolongation sont au point mort.

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé vendredi HIER À 17:18

Notre avis : Une affaire compliquée, conditionnée à l'arrivée de Martinez, mais le FC Barcelone vise juste avec Juan Bernat, qui a fait ses preuves au PSG.

Lautaro Martinez et Antonio Conte ont fait un pacte

Lautaro Martinez semble se rapprocher de plus en plus du FC Barcelone... du moins sur le plan philosophique. Selon La Gazzetta dello Sport, l'attaquant a conclu un pacte avec son entraîneur à l'Inter Milan, Antonio Conte. Le joueur s'est engagé à tout donner pour son équipe jusqu'à la fin de la saison.

Notre avis : Le geste est beau, mais rien n'est encore fait entre Barcelone et l'Inter Milan...

Lautaro Martinez Crédits Getty Images

Osimhen vers Naples ?

Dans une interview accordée à Radio Marte et rapportée par Le Petit Lillois, Osita Okolo, l'agent de Victor Osimhen, a fait part de l'intérêt de Naples pour le joueur du LOSC : "Il y a eu beaucoup de spéculations médiatiques. Quelqu’un a déjà dit qu’il y avait un accord mais ce n’est pas vrai. Il y a eu des réunions et des vidéoconférences, mais pour l’instant Osimhen n’a conclu aucun accord ni avec Napoli ni avec d’autres clubs."

Notre avis : Le prix demandé par le LOSC pourrait faire tiquer Naples (au moins 60 millions d'euros), mais si ce transfert venait à se concrétiser, ce serait une bonne pioche pour les deux parties.

Kouassi préfère Paris

Annoncé sur le départ, Tanguy Kouassi pourrait finalement rester au PSG et y signer son premier contrat professionnel. Selon Le Parisien, qui cite des proches du joueur, c'est l'option privilégiée par le jeune défenseur de 17 ans. Convoité par les plus grands clubs, Kouassi semblait proche de s'engager avec le RB Leipzig, qui avait déjà fait le forcing pour s'attacher ses services l'hiver dernier. Si ce n'est plus vraiment le cas, ce dossier est cependant loin d'être bouclé. Le quotidien francilien explique que Kouassi souhaite notamment des garanties sur son temps de jeu.

Notre avis : Les négociations ne sont pas terminées. Mais c'est clairement un bon signe pour le PSG.

Ménez quitte le Paris FC

A peine un an et puis s'en va. Arrivé en septembre dernier, Jérémy Ménez quitte déjà le Paris FC. "J'ai passé une excellente année. J'avais besoin de connaître ça pour me retrouver et retrouver le goût du football", a déclaré l'ancien du PSG, de l'AC Milan et de l'AS Rome, cité dans le communiqué du club de L2. "Pour la suite, j'ai échangé avec le président (Pierre Ferracci) et les dirigeants et on a convenu de s'arrêter pour plusieurs raisons qui nous sont personnelles", a-t-il encore dit. Ménez, 33 ans, a fait 17 apparitions sous le maillot parisien pour 4 buts et 4 passes décisives.

Notre avis : On attend avec impatience de connaître son prochain point de chute. Il s'agira du 10e club de sa carrière.

Chilwell, cible principale de Chelsea

Chelsea a décidé de taper fort sur le mercato estival. Les Blues ont fait de Ben Chilwell, pur produit de Leicester, l'une de leurs priorités pour cet été selon Sky Sports. Le latéral gauche de 23 ans intéresse grandement Franck Lampard, qui recherche un joueur à ce poste depuis son arrivée sur le banc.

Notre avis : Les Blues vont devoir se montrer très convaincants, d'autant plus qu'il reste à Chilwell trois ans de contrat et que les Foxes sont bien placés dans la course à la Ligue des champions.

Ben Chilwell celebrates Crédits Getty Images

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé jeudi HIER À 19:58

Play Icon