TRANSFERTS - Jesé évoque son avenir au PSG, Rabiot est pisté par un gros club anglais, Chelsea sur tous les fronts, un échange qui peut faire les affaires de l'OL, un Lillois pour remplacer Sancho à Dortmund, des nouvelles de Koulibaly… Tout est dans notre bulletin mercato de dimanche.

United prêt à sauter sur Rabiot ?

Selon Calciomercato, la Juventus est à l'écoute d'éventuelles offres pour son milieu de terrain français Adrien Rabiot. Manchester United pourrait en profiter pour transmettre une proposition "conséquente" afin de renforcer un peu plus son milieu de terrain.

Notre avis : la Juve souffle le chaud et le froid avec Rabiot. Difficile de lire les intentions turinoises.

Play Icon WATCH Juventus - Sarri : "Rabiot s'est bien adapté" 00:01:03

Jesé pas optimiste pour son avenir à Paris

Depuis son arrivée au PSG en 2016, Jesé a enchainé les prêts. Le joueur, qui rentre dans la dernière année de son contrat avec le club de la capitale, a confié ses doutes dans un documentaire de Marca : "Ce dont j’ai besoin c’est d’un endroit où je peux jouer 30 matches par saison. Le PSG sait que j’ai travaillé pour revenir en forme, que j’ai été professionnel mais ils ne m’ont pas laissé ma chance. Maintenant j’ai un contrat avec le PSG, je suis à sa disposition."

Notre avis : Jesé doit partir. Il n'a pas d'avenir à Paris.

Chelsea confiant pour Havertz…

Selon le Mail, les Blues sont persuadés de pouvoir boucler le recrutement du milieu de terrain du Bayer Leverkusen. La pépite allemande a repris l'entraînement avec son club jeudi mais souhaiterait rejoindre Chelsea, qualifié dimanche pour la prochaine Ligue des champions.

Notre avis : excellent joueur, mais certainement pas le secteur prioritaire pour des Blues qui ont déjà renforcé leur attaque avec Ziyech et Werner

Play Icon WATCH Chelsea - Lampard "ne veut pas entendre parler de Havertz" 00:00:46

… et prêt à mettre le prix pour Cucurella

Intéressé depuis plusieurs mois par Marc Cucurella, Chelsea serait prêt à passer concrètement à l'action. Selon AS, les Blues prévoient en effet un chèque de 30 millions d'euros pour le latéral gauche - capable d'évoluer un cran plus haut - de 22 ans. L'ancien du Barça vient d'être cédé définitivement à Getafe par le club catalan, après un prêt.

Notre avis : même constat. Joueur très convaincant en Liga cette saison, mais pas vraiment le profil pour améliorer la défense de Chelsea.

Naples n'a reçu aucune offre pour Koulibaly

Dans une interview accordée à DAZN, Cristiano Giuntoli, directeur sportif de Naples, a affirmé qu'il n'avait reçu aucune offre pour Kalidou Koulibaly : "Koulibaly a eu des offres importantes dans le passé et a révélé beaucoup d'intérêt, mais nous ne sommes pas pressés de prendre des décisions. Nous considérons nos joueurs comme importants et nous discuterons de la situation directement avec eux."

Notre avis : cela devrait bouger à présent que la Premier League est terminée, tant les gros clubs anglais raffolent de Koulibaly

Un échange Marcelo - Vida ?

Loin d'être irréprochable avec l'OL la saison dernière, Marcelo pourrait retourner au Besiktas. Le défenseur central n'a pas oublié le club turc - et inversement - et le média local Haber Global évoque des discussions entre les deux clubs autour d'un échange entre le Brésilien et l'international croate Domagoj Vida (31 ans).

Notre avis : Lyon n'y perdrait pas au change

Domagoj Vida Crédit: Getty Images

Une piste surprise pour Liverpool

Selon le Sunday Mirror, les Reds visent le jeune attaquant de Leicester Harvey Barnes (22 ans) pour gonfler leur secteur offensif cet été. Le buteur anglais a cumulé 7 buts et 9 passes décisives cette saison.

Notre avis : un profil intéressant, mais Leicester ne lâchera pas comme ça un joueur sous contrat jusqu'en 2024.

Wilson aurait déjà son point de chute

Callum Wilson ne devrait pas faire de vieux os à Bournemouth, relégué ce dimanche en Championship. Selon The Sun, Tottenham prépare d'ores et déjà une offre pour l'attaquant des Cherries dans cette hypothèse. Le tabloïd annonce une somme de 10 millions de livres (11 millions d'euros) pour le joueur de 28 ans, auteur de 8 buts en 34 matches de Premier League cette saison.

Notre avis : un prix particulièrement attractif pour un joueur de Premier League

Dortmund pense à Ikoné pour remplacer Sancho

Le Borussia Dortmund aurait jeté son dévolu sur un Français pour compenser un éventuel départ de Jadon Sancho, convoité par Manchester United. Il s'agit de Jonathan Ikoné. Selon The Sunday Times, le club allemand a entamé des discussions avec Lille pour s'attacher les services de l'ancien joueur du PSG, âgé de 22 ans. Le quotidien britannique évoque une somme de 41 millions de livres (45 millions d'euros) pour l'indemnité de transferts.

Notre avis : Lille ne résisterait certainement pas à une telle offre.

Play Icon WATCH Sancho entre Martial et Pogba : un détonateur supplémentaire à MU 00:02:35

La prolongation de Maddison serait signée

Selon talkSPORT, James Maddison a paraphé un nouveau contrat le liant à Leicester jusqu'en 2025. Le milieu de terrain anglais de 23 ans aurait doublé son salaire pour dépasser les 100 000 euros par semaine, alors qu'il avait longtemps été associé à Manchester United.

Notre avis : une belle augmentation, mais elle est largement méritée.

Leeds plus convaincant que Lille pour David ?

Remonté contre le LOSC, qui souhaite s'offrir son attaquant Jonathan David, le président de La Gantoise Ivan De Witte a évoqué ce dossier avec... caractère, en parlant d'une concurrence du côté de l'Angleterre pour le buteur canadien. "Comme si Lille était un si grand pas en avant pour Jonathan. Les gens pensent-ils à la carrière du joueur ? Les contacts (avec Lille) ont été interrompus cette semaine mais d'autres clubs sont intéressés et avec des propositions bien meilleures. Y compris Leeds", a-t-il assuré dans une interview accorde à De Zondag.

Notre avis : La Gantoise essaie de faire monter les enchères. C'est de bonne guerre.

Play Icon WATCH Une tête de phénomène en L1 : Qui est Jonathan David, la dernière trouvaille de Campos ? 00:07:47

Silva de retour à Valence ?

Selon Marca, le FC Valence aimerait faire revenir David Silva au club, dix ans après l'avoir vu rejoindre Manchester City. Le milieu espagnol de 34 ans arrive en fin de contrat et serait vu comme un superbe renfort par le club che, sur le terrain comme dans le vestiaire.

Notre avis : David Silva ferait un bien fou à Valence. A tous les niveaux.

Le Stade Rennais sur Carvalho

Selon AS, le Stade Rennais se pencherait de près sur William Carvalho, actuellement au Real Bétis Balompié. Le club breton aimerait renforcer son effectif avant de jouer la Ligue des Champions. 20 millions d'euros seraient demandés pour l'international portugais de 28 ans.

Notre avis : un bon complément pour Camavinga au milieu, mais le prix parait trop élevé pour Rennes.

William Carvalho Crédit: Getty Images

