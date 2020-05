Ronaldo, Havertz, Real Madrid : Les 8 infos mercato qui vous ont échappé mercredi

TRANSFERTS - La presse italienne s'affole et craint un départ de Cristiano Ronaldo au PSG, le prodige de Leverkusen Kai Havertz fait tourner la tête des poids lourds européens, Alassane Plea sur les tablettes de Manchester United, le Real Madrid penserait au Lillois Gabriel, Rennes sur la piste d'un jeune talent au Danemark, Arsenal lorgne Justin Kluivert... Voici notre bulletin mercato du jour.

L'Italie craint un départ de CR7 au PSG

Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, a évoqué Cristiano Ronaldo (35 ans) mardi dans une interview accordée à France Football. "J'admire cette volonté implacable qu'il a, il est un grand exemple pour tous les sportifs en devenir", a déclaré le dirigeant qatari. Une citation qui a fait grand bruit en Italie, qui craint un départ du quintuple Ballon d'Or en Ligue 1 la saison prochaine. Pour le quotidien La Gazzetta dello Sport "Nasser fait la cour à CR7".

Notre avis : Tout est possible avec le PSG sur le marché des transferts, cependant le club turinois ne semble pas vendeur.

Manchester United, Chelsea Liverpool et le Bayern sur Havertz

Kai Havertz a une nouvelle fois montré l'étendue de son talent lundi soir en inscrivant un doublé sur la pelouse de Brême. L'international allemand de 20 ans, qui réalise une très belle saison avec l'actuel cinquième de Bundesliga, sera très sollicité cet été. Selon The Sun, Manchester United, Chelsea et Liverpool auraient rejoint le Bayern Munich, déjà chaud sur le dossier du milieu offensif. Le quotidien anglais estime que la valeur du joueur de Leverkusen serait estimée à environ 110 millions d'euros.

Notre avis : Pour se faire encore plus remarquer par le sélectionneur allemand, Joachim Löw, Kai Havertz pourrait être tenté de partir pour le Bayern Munich... et imiter Michael Ballack qui avait rejoint le club bavarois en 2002 en provenance du Bayer Leverkusen.

Pléa sur les tablettes de Manchester United

Avec neuf buts inscrits et sept passes décisives à son actif cette saison sous le maillot du Borussia Mönchengladbach, Alassane Péea réalise un exercice 2019-2020 plutôt satisfaisant en Bundesliga. Des prestations qui auraient attiré l'attention de Manchester United selon le Evening Standard. Le média britannique affirme même que les Red Devils seraient entrés en contact avec les représentants de l'ancien Niçois.

Notre avis : Puissant, rapide et malin devant le but, l'attaquant formé à l'OL aurait le profil pour s'imposer en Premier League.

Le Real Madrid pense à Gabriel

Déjà convoité en Angleterre, Gabriel, le défenseur brésilien du LOSC, serait également suivi de très près par le Real Madrid, selon les informations du quotidien AS. Alors que les Merengue souhaiteraient enrôler un défenseur susceptible de suppléer Sergio Ramos et Raphaël Varane, l'ancien joueur de Troyes aurait convaincu les dirigeants madrilènes, qui pourraient ne pas se mêler à la concurrence pour Dayot Upamecano.

Notre avis : Si le Real Madrid, qui ne compte pas payer environ 60 millions d'euros pour le défenseur de Leipzig, fait un peu monter les enchères pour Gabriel, le LOSC ne devrait pas se montrer trop résistant.

Rennes suit un jeune talent du FC Nordsjaelland

Selon les informations de France Football, le Stade Rennais et Florian Maurice suivraient attentivement Mohammed Kudus. L'international ghanéen de 19 ans peut jouer à tous les postes du milieu de terrain et aurait montré l'étendue de son talent cette saison en Superliga danoise : en 19 matches, il a déjà inscrit neuf buts.

Notre avis : Le FC Nordsjaelland est réputé pour lancer des jeunes joueurs talentueux (Marcus Ingvartsen ou Emre Mor) avant de les vendre en cas d'offre satisfaisante.

Arsenal lorgne Justin Kluivert

Prêté cette saison à l'AS Rome, Henrikh Mkhitaryan, auteur de belles prestations avant l'arrêt des compétitions, souhaiterait prolonger l'aventure en Serie A. Pour libérer l'ancien joueur du Borussia Dortmund, Arsenal demanderait, selon les informations du Daily Mirror, à ce que le club romain puisse inclure Justin Kluivert dans la transaction.

Notre avis : Les Gunners devront avoir des arguments solides car l'ailier néerlandais de 21 ans a réalisé une saison plutôt satisfaisante avec la Roma : 9 buts, 2 passes décisives toutes compétitions confondues.

Un an de plus pour Sammaritano à Dijon

Sur son site officiel, Dijon annonce mercredi que Frédéric Sammaritano, 34 ans et en fin de contrat avec le club bourguignon à la fin de la saison, a prolongé son bail d'un an avec le DFCO. "Je suis très heureux de prolonger dans un club où je me suis toujours bien senti. Un club que j’aime, avec des valeurs que je partage. Un club qui travaille bien et qui gravit les échelons saison après saison. Je n’ai jamais caché mon souhait de terminer ma carrière à Dijon, dans une ville qui nous plaît, à ma famille et moi", a déclaré l'ex-Auxerrois qui avait rejoint Dijon en 2015.

Notre avis : Pour viser un nouveau maintien, Dijon aura besoin de joueurs d'expérience comme Frédéric Sammaritano.

Højbjerg se rapproche de Tottenham

Selon les informations de Sky Sports, Pierre-Emile Højbjerg serait proche de Tottenham. En fin de contrat en juin 2021 avec Southampton, le Franco-Danois pourrait quitter le club du Sud de l'Angleterre cet été. En effet, les Saints ne souhaiteraient pas le voir partir libre dans un an et seraient enclins à accepter un transfert lors du prochain mercato. Sky Sports précise que le milieu de terrain de 24 ans serait flatté par l'intérêt des Spurs.

Notre avis : Après un début de carrière timide en Bundesliga (Bayern Munich, Augsbourg, Schalke 04), Pierre-Emile Højbjerg s'est imposé en Premier League. Tottenham représenterait un nouveau pallier à franchir pour l'international danois.

