C'est un renfort de choc pour le Stade Rennais. Selon nos informations, Steven Nzonzi va bien être prêté à l'actuel troisième de L1 jusqu'à la fin de la saison. En difficulté actuellement à Galatasaray, où il était prêté depuis l'été dernier par l'AS Roma, le milieu de terrain, champion du monde 2018, va pouvoir se relancer en Ligue 1 avec la perspective de jouer éventuellement l'Euro 2020 dans cinq mois avec l'équipe de France. Une sélection qu'il n'a plus fréquentée depuis le 20 novembre 2018. C'était lors d'un match amical organisé au Stade de France face à l'Uruguay (1-0).

Après plusieurs jours de négociations, l'ancien joueur du FC Séville est actuellement dans l'avion pour officialiser son prêt au Stade Rennais. Ce jeudi matin, pourtant, l'Equipe annonçait des tractations difficiles entre le club breton et l'AS Roma. En effet, Galatasaray prenait en charge la totalité du salaire du joueur, estimé à environ 3,3 millions d'euros par an (hors bonus). Une somme hors de portée pour le Stade Rennais. Cependant, le club italien se serait engagé à payer une partie du salaire mensuel de Steven Nzonzi, de retour en France onze ans après avoir quitté Amiens.

En difficulté à Galatasaray, Steven Nzonzi souhaite se relancer à Rennes.Getty Images

Avec la venue de l'international français dans ses rangs (14 sélections et une finale de Coupe du monde à son actif), le Stade Rennais ne peut plus cacher ses ambitions. Le club entraîné par Julien Stephan est clairement armé pour aller loin en Coupe de France et jouer une qualification en Ligue des champions, ce qui serait une première pour Rennes. Avec un milieu composé de Steven Nzonzi et Eduardo Camavinga, l'actuel troisième de L1 aura de quoi susciter la crainte dans le championnat de France.