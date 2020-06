TRANSFERTS - Tottenham se positionne sur Thiago Silva, Chelsea lance l'offensive pour Kai Havertz, Manchester United veut Jack Grealish, le PSG suit Wilfred Ndidi, le capitaine des U19 du Bayern Munich proche de s'engager à Nice, Achraf Hakimi pisté par Manchester City, Yohann Pelé vers une prolongation à l'OM, Jérémy Menez bientôt à la relance en Italie... Voici notre bulletin mercato du jour.

Tottenham chaud sur Thiago Silva

Les Spurs s'apprêtent à laisser partir Jan Vertonghen, en fin de contrat. Ainsi Tottenham recherche un nouveau défenseur central d'expérience et selon les informations de The Sun, le club londonien entraîné par José Mourinho est très intéressé par Thiago Silva (35 ans) qui va quitter le PSG. Cependant, Tottenham devra faire face à la concurrence d'Arsenal et Everton sur ce dossier.

Notre avis : Alors que son nom circule aussi du côté de Fluminense, le défenseur brésilien pourrait être tenté de prolonger le plaisir en Europe. Surtout si José Mourinho lui fait un appel du pied...

Chelsea prêt à formuler une première offre pour Havertz

Selon les informations du Daily Express, Chelsea s'apprête à proposer une toute première offre au Bayer Leverkusen pour leur meneur de jeu, Kai Havertz. Les Blues pourraient proposer près de 85 millions d'euros pour l'international allemand de 21 ans. Cependant le quatrième de Bundesliga a fixé la clause de départ de Kai Havertz à au moins 100 millions d'euros.

Notre avis : La très probable venue de Timo Werner pourrait être argument de poids pour Chelsea.

Manchester United prêt à dépenser 83 millions d'euros pour Grealish

L'intérêt de Manchester United pour Jack Grealish n'est pas nouveau. Cependant, les Red Devils pourraient passer à la vitesse supérieure. Selon les informations du Daily Star, le club entraîné par Ole Gunnar Solskjaer pourrait formuler une offre de 83 millions d'euros pour le milieu de terrain d'Aston Villa. Manchester United aurait décidé d'accélérer pour le joueur de 24 ans des Villans alors que le dossier Jadon Sancho semble être au point mort.

Notre avis : Si les chiffres sont confirmés, Aston Villa ne devrait pas retenir son capitaine emblématique.

Bientôt l'heure du grand départ pour Jack Grealish ? Crédits Getty Images

Le PSG suit Ndidi

Beaucoup de noms circulent pour renforcer le milieu de terrain du PSG : Sergej Milinkovic-Savic ou Ismaël Bennacer. Selon le Daily Express, le PSG suit aussi le milieu de Leicester, Wilfred Ndidi. L'ancien joueur de Genk est également sollicité par Manchester United, qui le verrait comme le remplaçant parfait de Nemanja Matic, mais aussi par le Real Madrid.

Notre avis : Si Leicester, troisième de Premier League, se qualifie pour la prochaine Ligue des champions, alors les enchères pourraient rapidement grimper pour leur international nigérian.

Le capitaine des U19 du Bayern tout proche de signer à Nice

L'OGC Nice est déjà très actif sur le marché des transferts. Après avoir enregistré l'arrivée du défenseur brésilien Robson Bambu, le Gym serait tout proche d'engager Flavius Daniliuc (19 ans), le défenseur central et capitaine des U19 du Bayern Munich. Selon Nice Matin, l'Autrichien devait passer sa visite médicale ce lundi avant de signer un contrat de cinq ans.

Notre avis : L'OGC Nice a beaucoup de moyens mais également beaucoup de bonnes idées pour attirer des jeunes joueurs de talent.

Manchester City piste Hakimi

Prêté à Dortmund, Achraf Hakimi réalise une saison exceptionnelle avec le BvB. Toutes compétitions confondues, l'arrière droit international marocain a pour l'instant marqué neuf buts et délivré dix passes décisives. Selon La Cadena Ser, le joueur de 21 ans serait suivi de très près par Manchester City.

Notre avis : Ses prestations XXL avec le Borussia Dortmund pourraient faire réfléchir le Real Madrid à deux fois avant de le laisser filer définitivement.

Pelé pourrait prolonger à l'OM

En fin de contrat à Marseille le 30 juin prochain, Yohann Pelé pourrait prolonger d'une saison, annonce lundi La Provence. Le quotidien précise que l'OM négocierait directement avec le gardien de but de 37 ans pour économiser les frais d'agent.

Notre avis : Une juste récompense pour la doublure de Steve Mandanda qui est toujours restée investie.

Menez en route pour la Serie B

Selon La Gazzetta dello Sport, Jérémy Menez a trouvé un accord pour rejoindre la Reggina, promue en Série B pour la saison 2020-2021. Un contrat de deux ans plus une saison en option serait notamment dans les tuyaux pour l'ancien Parisien.

Notre avis : Après une bonne deuxième partie de saison au Paris FC (L2), Jérémy Menez retrouve l'Italie où il pourrait encore réaliser de belles choses à 33 ans.

