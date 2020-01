Todibo à un pas de Schalke

Courtisé par l'AC Milan, Jean-Clair Todibo devrait signer dans les prochaines heures du côté de Schalke 04. Selon les informations de Bild (photo à l'appui), le défenseur français du Barça est arrivé en Allemagne pour finaliser son transfert. Il devrait s'agir d'un prêt pour l'ancien joueur du TFC, convaincu de pouvoir jouer sa carte dans le club catalan d'ici peu. Son objectif est donc d'y revenir. Un élément qui a refroidi Milan, qui ne souhaitait pas d'un joueur pas forcément désireux d'y rester bien longtemps.

Notre avis : Un bon choix pour Todibo qui pourra progresser en Bundesliga avant de tenter de revenir au Barça.

L'OL pense à Jonathan David

En quête d'un renfort offensif, l'Olympique Lyonnais a activé une nouvelle piste ces dernières heures. Selon les informations de L'Equipe, les Gones étudient le profil de Jonathan David, jeune international canadien qui évolue du côté de La Gantoise. Auteur de 9 buts et 7 passes décisives cette saison, ce dernier aurait un prix toutefois assez élevé : 20 millions d'euros. Le quotidien précise que l'Ajax Amsterdam et le FC Porto sont également intéressés. Jonathan David est sous contrat jusqu'en 2023 avec le club belge.

Notre avis : Un montant élevé pour un joueur de 19 ans qui ne pourra pas porter tout de suite l'OL.

Jonathan David (La Gantoise) face à Saint-EtienneGetty Images

L'Inter attendrait le départ de Politano pour accélérer sur Giroud

Selon les informations de la Gazzetta Dello Sport, les Nerazzurri attendraient de vendre l'international italien Matteo Politano (26 ans - 3 sélections) pour lancer l'offensive finale sur Olivier Giroud, déjà d'accord avec l'Inter Milan. D'après le média italien, l'AC Milan, la Roma, la Fiorentina et Naples seraient intéressés par l'ancien ailier de Sassuolo.

Gabigol pour remplacer Suarez ?

Englué dans une crise avec son entraîneur, le Barça doit également décider s'il recrute un attaquant après la sérieuse blessure de Luis Suarez. Mundo Deportivo fait état de cinq pistes suivies par les Blaugrana avec notamment le Brésilien Gabriel Barbosa qui est revenu à l'Inter après deux ans de prêt à Santos puis à Flamengo. En revanche, l'Inter ne lâchera certainement pas l'Argentin Lautaro Martinez qui est également cité. Cristhian Stuani, 33 ans, reste très important pour le voisin Gérone. Difficile d'imaginer Carlos Vela quitter le Los Angeles FC pour revenir en Liga. Chimy Avila, 25 ans, qui fait sensation avec Osasuna apparait comme la meilleure solution.

Notre avis : Des pistes assez floues pour le moment d'autant que le Barça doit changer d'entraîneur.

Kjaer prêté au Milan

C'était attendu, c'est désormais officiel. L'ancien Lillois Simon Kjaer change de club mais reste en Italie. Prêté par le FC Séville à l'Atalanta durant la première partie de saison, le défenseur central danois file maintenant en prêt du jusqu'au mois de juin côté de l'AC Milan qui dispose d'une option d'achat. Kjaer n'avait joué que 5 matches de Serie A avec le club de Bergame.

Notre avis : Malgré sa petite forme, Kjaer devrait stabiliser une défense milanaise fragile.

Tottenham attend Gedson Fernandes

Les Spurs semblent avoir réussi leur coup. Selon Sky Sports, Gedson Fernandes qui était sur le point de rejoindre West Ham va finalement signer à Tottenham. Le jeune milieu de terrain du Benfica sera prêté pour 18 mois avec une option d'achat fixée à 65 millions d'euros. L'international portugais est même arrivé à Londres et a passé sa visite médicale .

Notre avis : Une belle première recrue pour José Mourinho.

Rennes pense toujours à Germain

Si le Stade Rennais a pensé à Olivier Giroud lors de ce mercato hivernal, le club breton a d'autres pistes pour renforcer son attaque. Comme l'affirme Ouest-France ce lundi, Valère Germain fait bien partie des profils étudiés par les dirigeants rennais. De son côté, La Provence indique que l'OM n'a toutefois pas l'intention de se séparer de son attaquant.

Notre avis : Rennes devrait plutôt se concentre sur une autre piste.

Valère Germain lors de la rencontre opposant Marseille à Montpellier, le 21 septembre 2019Getty Images

Dabo rejoint la SPAL

Comme pressenti, Bryan Dabo quitte la Fiorentina. L'ancien joueur de l'ASSE rejoint la Spal, lanterne rouge de Serie A, en prêt avec option d'achat jusqu'à la fin de la saison. L'ancien milieu défensif de Saint-Etienne et Montpellier n'avait pas du tout joué avec la Viola cette saison.

Notre avis : Dabo va au moins pouvoir retrouver les terrains.

Une piste en Croatie pour Monaco

Le club du Rocher cherche à renforcer son arrière-garde. Selon nos informations, l'AS Monaco s'intéresse ainsi au défenseur Arijan Ademi du Dinamo Zagreb. L'international macédonien de 28 ans a notamment disputé les six matches de phase de groupes de la Ligue des champions avec le club croate pour 1 but marqué.

Notre avis : Un joueur qui manque tout de même de références pour réellement renforcer la défense de Monaco.

Arijan Ademi vs. Alexis Sanchez (Dinamo – Arsenal)Eurosport

Lihadji préfère Lille à Marseille

La pépite de l'OM est séduite par le LOSC. Selon La Provence, Isaac Lihadji pourrait bien choisir de passer pro à Lille. L'attaquant de 17 ans et son entourage ont visiblement rompu les négociations avec l'OM son club formateur malgré une belle proposition. L'international U18 est davantage intéressé par le projet sportif proposé par les Dogues de Christophe Galtier et Luis Campos. Dortmund, Barcelone, Arsenal et Monaco sont également sur le coup et rien n'est encore signé.

Notre avis : L'OM dispose d'encore quelques mois pour convaincre Lihadji. S'il échoue, ce ne sera pas de sa faute.

Thiago Maia se rapproche de Flamengo

Le Brésilien est sur le point de retourner au pays. Selon L'Equipe, Thiago Maia devrait quitter Lille cette semaine et rejoindre Flamengo dans le cadre d'un prêt de six mois comme il le souhaite. Les deux clubs sont proches d'un accord avec une prise en charge de l'intégralité du salaire du milieu de terrain de 22 ans par Flamengo et une option d'achat d'au moins 7 millions d'euros.

Notre avis : Une bonne solution pour Lille et pour le joueur.

Thiago Maia (Lille) contre Chelsea en Ligue des championsGetty Images

Ongenda rebondit au Chievo

C'était attendu, c'est désormais officiel. Le Chievo Vérone a officialisé le recrutement d'Hervin Ongenda en provenance du club roumain de Botosani contre une indemnité de transfert estimée à 500 000 euros. L'ancien Parisien s'est engagé jusqu'à la fin de la saison plus deux autres en option avec l'actuel 11e de Serie B.

Notre avis : L'ailier de 24 ans va pouvoir donner un nouvel élan à sa carrière et montrer les qualités entrevues au PSG.

La Roma fonce sur Politano...

Après la grave blessure de Nicolo Zaniolo, la Louve a besoin d'un renfort offensif et pense à son ancien joueur. Selon Sky Italia, l'AS Roma a jeté son dévolu sur Matteo Politano de l'Inter et est même déjà passée à l'action. Les dirigeants romains ont ainsi entamé les discussions avec leurs homologues interistes au sujet de l'ailier de 26 ans formé chez les Giallorossi et qui a peu joué cette saison.

Notre avis : Une idée alléchante pour le club romain.

...mais pense aussi à Suso

La Louve pourrait décider de relancer l'ailier espagnol. L'AS Rome qui cherche un renfort offensif pense au Milanais Suso. Selon le journaliste Nicolo Schira, les dirigeants romains envisageaient d'abord un échange avec Cengiz Under mais les Rossoneri ne sont pas d'accord et réclament entre 20 et 25 millions d'euros pour céder leur joueur de 26 ans. Les discussions se poursuivent avec l'entourage de Suso.

Notre avis : Le Milan se montre un peu trop gourmand.