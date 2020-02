Lyon s'offre Camilo et ne recrute pas en défense

L'OL fait d'une pierre deux coups. A quelques heures de la fin du mercato, le club rhodanien a officialisé la venue de Camilo. "L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Camilo Reijers de Oliveira pour un montant de 2 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 20 % sur un futur transfert. Le milieu de terrain brésilien a signé un contrat de 4 ans et demi avec l’OL, soit jusqu'au 30 juin", indique le communiqué de l'OL, qui précise que le mercato est bouclé. "L’Olympique Lyonnais informe, par ailleurs, avoir tenté dans les dernières heures du mercato le recrutement d’un défenseur central supplémentaire en prêt mais toutes les caractéristiques techniques prédéfinies par la cellule de recrutement n’étaient pas réunies. Rudi Garcia, Juninho et Florian Maurice ont décidé collectivement de faire confiance aux deux jeunes joueurs du centre de formation, Pierre Kalulu et Sinaly Diomandé", conclut le communiqué.

Notre avis : Un pari au milieu et un choix risqué pour la défense.

Can quitte la Juventus pour Dortmund

Emre Can a quitté la Juventus Turin pour rejoindre immédiatement le Borussia Dortmund, déjà très renforcé par l'arrivée du prodige norvégien Erling Haaland. Le milieu de terrain international allemand arrive sur la base d'un prêt payant d'un an à hauteur d'un million d'euros, qui doit être suivi d'un achat ferme pour une somme de 25 millions. Selon Bild, le salaire de Can va chuter de 14 millions d'euros annuels à 8,5 millions, mais le joueur aux 25 sélections, relégué sur le banc en Italie, voulait absolument retrouver du temps de jeu pour avoir une chance de disputer l'Euro-2020 avec la sélection allemande.

Notre avis : Deux jolis coups de la part de Dortmund.

Manchester United récupère Ighalo

La rumeur s'est vérifiée. En quête d'un attaquant cet hiver, Manchester United mise sur Odion Ighalo. L'avant-centre nigerian de 30 ans est prêté jusqu'en fin de saison par le club chinois du Shanghai Shenhua.

Notre avis : Un pari de dernière minute surprenant pour les Red Devils.

Soares à Arsenal

Comme attendu, Arsenal vient de confirmer l'arrivée de Cedric Soares. Le défenseur de portugais de 28 ans est bien prêté jusqu'à la fin de la saison.

Notre avis : Arsenal va pouvoir profiter de l'expérience de Cedric. Pas certain toutefois que cette arrivée change la saison des Gunners.

Cedric Soares à ARsenalGetty Images

La Fiorentina accueille Duncan

La Viola a fait signer Joseph Alfred Duncan, un milien ghanéen de 26 ans en provenance de Sassuolo. Il a disputé 13 matches de Serie A cette saison et arrive en prêt avec une obligation d'achat.

Notre avis : Jolie recrue pour la Viola.

Alfred Duncan, Serie A 2019-2020 (Getty Images)Getty Images

Rennes lâche Trouillet à Nice

Après avoir officialisé l'arrivée de Steven Nzonzi, le Stade Rennais a laissé partir Alexis Trouillet à l'OGC Nice. Le club azuréen a confirmé ce transfert dans la soirée de vendredi.

Notre avis : Un joueur prometteur, qui s'est retrouvé bloqué à Rennes après ses envies d'ailleurs cet été. A suivre.

Grosicki file à West Brom

West Bromwich Albion accueille un ancien pensionnaire de Ligue 1. L'international polonais Kamil Grosicki arrive en provenance de Hull City. L'ancien Rennais, aujourd'hui âgé de 31 ans, s'est engagé pour 18 mois.

Notre avis : Une expérience de plus pour Rosicki. Souvenir souvenir pour Rennes...

Le Barça mise sur Trincao

Le club catalan a conclu un accord avec Braga pour le transfert de son attaquant portugais de 20 ans Trincao à hauteur de 31M€. Le joueur rejoindra le Barça le 1er juillet 2020 pour une durée de 5 saisons. Sa clause de cession a été fixée à 500M€.

Notre avis : Le Barça mise sur l'avenir avec Trincao. Sacré pour pour le futur.

Wagué file à Nice

C'était attendu et c'est tombé dans la dernière heure de mercato : Moussa Wague quitte le FC Barcelone et rejoint l'OGC Nice. Ce prêt est assorti d'une option d'achat de 10 millions d'euros + 500 000 euros de bonus. De plus, le club catalan aura une option de rachat jusqu'en juin 2021 fixée à 15 millions d'euros si Nice décide de l'acheter en fin de saison. Le Barça aura également un droit de priorité (possibilité d'égaler les offres d'autres clubs).

Notre avis : Un joli renfort pour les Aiglons et un cadre serein pour la progression de Wagué.

Sierhuis, le joli coup de Reims...

C'est un (très) joli coup que vient de frapper le Stade de Reims. Kaj Sierhuis, attaquant formé à l'Ajax Amsterdam et qui était en prêt à Groningen, débarque en Ligue 1. Il a inscrit 79 buts en 112 matches des U18 aux U21 néerlandais.

Notre avis : On a envie de voir ce que ça va donner.

...qui mise sur un jeune Belge

Le Stade de Reims fait son marché en Belgique. Le club champenois a annoncé le recrutement de Wout Faes en provenance du KV Oostende. Le défenseur central de 21 ans a signé un contrat de quatre ans et demi mais il finira la saison chez l'actuel 15e de Jupiler League.

Notre avis : Reims prépare l'avenir.

Tameze prêté à l'Atalanta

Nice a annoncé le prêt jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat de son milieu de terrain Adrien Tameze. Il prend la direction de l'Italie et de l'Atalanta Bergame. Il pourra donc participer au huitième de finale de Ligue des champions entre la formation italienne et Valence.

Notre avis : Tameze rejoint une équipe qui envoie du lourd en Italie.

Gil quitte Séville et rejoint Leganes

Bryan Gil quitte le FC Séville. L'attaquant de 18 ans, apparu deux fois en Liga cette saison, rejoint Leganes dans le cadre d'un prêt jusqu'en juin prochain. Aucune option d'achat n'est prévue dans ce deal.

Notre avis : Gil veut du temps de jeu, départ logique.

Hagi rejoint les Rangers

Le club écossais a fait signer l'international roumain Ianis Hagi. Il arrive en provenance de Genk qui l'a prêté jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat.

Notre avis : Renfort intéressant pour les Rangers de Steven Gerrard.

Falque au Genoa

L'attaquant de 30 ans Iago Falque est prêté au Genoa par le Torino. Une option d'achat a été négociée dans la transaction. Le joueur avait déjà passé une saison au Genoa. C'était en 2014/15. Il avait alors marqué 13 buts en 32 matches de Serie A.

Notre avis : Le Genoa a transformé son effectif en janvier. Opération maintien... et panic buy.

Torino-Debrecen, Europa League 2019-2020: Iago Falque (Torino) (Getty Images)Getty Images

Igor, destination Florence...

La Viola accueille le défenseur brésilien de la SPAL Igor. Il s'est engagé sous la forme d'un prêt de deux ans avec obligation d'achat.

Notre avis : Très active, la Fiorentina a recruté non stop lors de ces dernières heures de mercato.

... et Kouamé aussi

Dans la foulée, la Fiorentina a également annoncé l'arrivée de Christian Kouamé. Il est prêté avec obligation d'achat par le Genoa.

Notre avis : Un sacré coup pour la Viola. On parle d'un joueur actuellement blessé mais au fort potentiel.

Skuletic quitte Montpellier

Petar Skuletic quitte Montpellier. Comme nous vous l'annoncions dès hier, l'attaquant serbe de 29 ans s'est engagé sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison avec Sivasspor.

Notre avis : Skuletic ne s'est jamais imposé à Montpellier.

Bordeaux prête un jeune

Le défenseur de 20 ans Thomas Carrique va découvrir le championnat espagnol. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison sans option d'achat par Bordeaux à Logrones (Segunda B).

Notre avis : Bordeaux veut faire grandir Carrique. Le joueur reviendra en fin de saison.

Koziello au Paris FC

L'ancien milieu de terrain de Nice, 24 ans aujourd'hui, est prêté jusqu'à la fin de la saison par le FC Cologne.

Notre avis : Le come-back de Koziello en France. Renfort intéressant pour une équipe de Ligue 2.

Honda rebondit à Botofogo

Par le biais d'un tweet, le club brésilien annonce l'arrivée de l'international japonais Keisuke Honda. Le milieu de 33 ans évoluait au Vitesse Arnhem.

Notre avis : Keisuke Honda, passé également par l'AC Milan, poursuit son tour du monde.

Ponti rejoint Auxerre

Auxerre renforce son secteur offensif. L'AJA a officialisé l'arrivée de Ryan Ponti, milieu offensif de 21 ans, qui va "intégrer dès les prochains jours à l’effectif de notre équipe réserve évoluant en National 3" selon le communiqué.

Notre avis : L'AJA veut faire grandir cet espoir dans ses rangs. Une recrue pour l'avenir.

Maçon, nouveau joueur chez les Verts

Les Verts ont annoncé ce vendredi l'arrivée d'Yvann Maçon, un latéral droit en provenance de Dunkerque. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Courtisé par plusieurs clubs de Ligue 1, Maçon rejoint finalement l'ASSE.

Emre Mor file à l'Olympiakos

Comme nous vous l'annoncions, Emre Mor, qui était prêté à Galatasaray par le Celta Vigo depuis l'été dernier, va finir la saison à l'Olympiakos. Une option d'achat fait partie du deal.

Notre avis : Arrivé à Galatasaray l'été dernier, le jeune international turc a vite déchanté.

Bordeaux s'offre Pardo

Paulo Sousa peut sourire, Bordeaux a frappé un dernier coup sur le mercato. Peu avant le gong final, les Girondins ont officialisé l'arrivée du milieu de la Real Sociedad Ruben Pardo.

Notre avis : Un joueur qui devrait fluidifier le jeu des Girondins.

Gaitan rejoint Lille...

Le LOSC a annoncé, peu après minuit, avoir recruté l'international argentin (19 sélections, 2 buts), Nicolás Gaitán. L'ancien joueur de Boca Juniors, passé par le Benfica Lisbonne et l'Atlético de Madrid, sera Lillois au moins jusqu'à la fin de la saison.

Notre avis : Une belle prise pour les Dogues.

... qui accueille Onana

Peu avant la fin de ce mercato hivernal, le LOSC a officialisé l'arrivée du milieu camerounais de Jean Onana (20 ans). "Avec l’arrivée du jeune milieu de terrain camerounais, Jean Onana (20 ans), c’est un nouvel élément prometteur qui rejoint les rangs du LOSC. L’ancien joueur de Leixões (Portugal) s’est engagé avec le LOSC pour cinq ans", précise le communiqué du club nordiste.

Notre avis : Encore une trouvaille de Campos.

Cible de Montpellier, Assalé choisit Leganes...

L'avant-centre ivoirien échappe à Montpellier et file en Liga. Longtemps en discussion avec le MHSC durant ce mois de janvier, Roger Assalé quitte bien les Young Boys de Berne mais rejoint Leganes où il est prêté jusqu'au mois de juin.

Notre avis : Un joueur qui aurait fait du bien au MHSC.

...Comme Amadou

L'ancien Lillois Ibrahim Amadou est prêté par le FC Séville à Leganes jusqu'à la fin de la saison. Le milieu de terrain de 26 ans a passé les six premiers mois de la saison à Norwich.

Notre avis : Le club andalou ne compte pas sur le joueur formé à Nancy.

Amiens arrache Mbenza

L'attaquant international belge Isaac Mbenza débarque à Amiens en provenance d'Huddersfield dans le cadre d'un prêt de six mois. Le joueur de 23 ans passé par Valenciennes et Montpellier a très peu joué en Championship cette saison.