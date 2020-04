Voici une déclaration qui va illuminer le week-end des supporters lyonnais en ces temps de confinement. Dans une interview accordée vendredi à OLTV, Karim Benzema, l'attaquant du Real Madrid, a confié qu'il ne "fermait pas la porte" à un retour dans son club formateur qu'il a quitté en 2009. "Dans tous les cas, je reviendrai à Lyon c'est sûr, que ce soit comme footballeur ou autre chose... On me le répète souvent. Je pense que les gens connaissent mon attachement à Lyon. Si j'en suis là, c'est aussi grâce à l'OL", a précisé celui qui a grandi dans le quartier de Bron Terraillon, dans la périphérie lyonnaise.

Auteur d'une saison XXL (ndlr : 19 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues jusqu'à mi-mars), probablement sa meilleure depuis son arrivée chez les Merengue il y a onze ans, Karim Benzema se voit encore quelques années au Real Madrid. "Revenir à Lyon, dans l'immédiat, non, car je suis dans ce que je considère comme le meilleur club du monde, a-t-il précisé. On a tendance à dire qu'un joueur est en fin de carrière à 30, 31 ou 32 ans. Mais cela fait deux ans où je me sens vraiment en forme physiquement ou mentalement. Je ne me blesse pas. Je peux enchaîner les matches. Je ne suis pas au début, c'est certain, mais il est sûr que j'ai encore de belles années devant moi."

Les propos de Karim Benzema font en tout cas écho à ceux tenus par Juninho, en novembre dernier, sur OLTV. "Je veux proposer à Karim de terminer sa carrière chez nous. Il a tout réussi. Il est d'ici", avait annoncé le directeur sportif brésilien. Quelques jours plus tard, au micro de beIN SPORTS, Jean-Michel Aulas avait confirmé la "piste Benzema".

"Un retour de Benzema possible ? Bien sûr. Si lui y trouvait son compte. On avait discuté avec son ancien agent l’année dernière, a ajouté le président lyonnais. Entre temps, il y a eu des changements au Real. Ce n’est pas possible à l’instant "T" mais si demain ou après-demain il y a possibilité...Avons-nous déjà évoqué ce retour ? Bien sûr". Sous contrat avec le Real Madrid, l'attaquant de 32 ans n'en est pas encore là.