Tuchel compte sur Cavani et Paredes

Présent vendredi en conférence de presse, Thomas Tuchel a forcément été interrogé sur le mercato. L'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a absolument pas voulu entendre parler de départs d'Edinson Cavani, ou encore de Leandro Paredes : "Paredes a joué beaucoup pendant la dernière phase. Il a montré qu’il est capable d’être un joueur clé et important pour nous, qu’il est capable d’avoir beaucoup d’influence dans notre jeu. Pour Edi, c’était dur pour lui d’avoir une blessure, d’être blessé plusieurs fois, d’avoir perdu le rythme alors que les autres faisaient super bien. Il revient, il se prépare. J’ai confiance en les deux. Je pense qu’ils vont rester."

Notre avis : Un choix judicieux d’un point de vue sportif mais pas forcément sur le plan financier.

Thomas Tuchel (coach du PSG)Getty Images

L'OL s'est renseigné sur Seri

Selon nos informations, l'Olympique Lyonnais s’est renseigné sur la situation de Jean Michaël Seri, prêté par Fulham à Galatasaray. Toutefois, l'OL a reçu une fin de non-recevoir du club turc, qui ne souhaite pas casser le prêt.

Notre avis : Un joueur qui aurait fait du bien à l’OL.

Un échange Rabiot-Pogba ?

Ce samedi, la presse anglaise évoque la possibilité qu'un échange se fasse entre Adrien Rabiot (Juventus Turin), plus de l'argent (70 millions d'euros), et Paul Pogba (Manchester United). Cette opération serait estimée à 100 millions d'euros, d'après le Sun.

Notre avis : Après cet été, Paul Pogba devrait encore une fois alimenter la rubrique mercato des tabloïds anglais.

Vidéo - Transferts - Pogba, blessé mais convoité 01:15

L'option Kroos pour Manchester United ?

En cas de départ de Paul Pogba, Manchester United penserait à un nom en particulier. Le Daily Mail croit savoir que les Reds Devils auraient coché celui de Toni Kroos, l'actuel pensionnaire du Real Madrid.

Notre avis : Un joueur dont les qualités ne sont plus à démontrer.

Eriksen, un départ plutôt cet été ?

Selon Nicolo Schira, journaliste italien, Christian Eriksen devrait bien quitter Tottenham, mais plutôt libre, donc cet été. Les clubs de l'Inter Milan, du Paris Saint-Germain et du Real Madrid restent intéressés.

Notre avis : Tottenham n’a aucun intérêt (financier) à attendre cet été.

Ter Stegen bientôt prolongé ?

Selon Mundo Deportivo, la prolongation de Marc-André ter Stegen suivrait son cours. Le FC Barcelone souhaiterait prolonger son gardien de but jusqu'en 2024, alors que les discussions se poursuivraient.

Notre avis : Le FC Barcelone a intérêt à se montrer convaincant, face à l’un des meilleurs gardiens du monde.

Marc-Andre ter Stegen vom FC BarcelonaGetty Images

Klostermann au Barça ?

Le FC Barcelone serait à la recherche d'un remplaçant à Nelson Semedo. D'après les dernières informations de Sport, les Blaugrana auraient ainsi coché le nom de Lukas Klostermann, le latéral droit du RB Leipzig.

Notre avis : Pas sûr que le leader de Bundesliga laisse partir l’un de ses joueurs les plus importants depuis le début de la saison.

Saint-Etienne veut prolonger Fofana

D'après les informations de L'Équipe, Saint-Étienne ne compte pas se séparer de Wesley Fofana. Convoité par l'AC Milan ou le RB Leipzig, et sous contrat jusqu'en 2022, le jeune défenseur (19 ans) n'est "pas à vendre" d'après le quotidien. Les Verts voudraient même le prolonger, pour s'assurer une vente encore plus fructueuse dans quelques mois, et voire, pourquoi pas, "battre le record de William Saliba", vendu 30 millions d'euros à Arsenal.

Notre avis : A Saint-Etienne de trouver les bons arguments auprès de son jeune joueur.

Wesley Fofana lors de Saint Etienne - Nice en Ligue 1 le 4 décembre 2019Getty Images

Milan accélère pour Todibo

Sky Sports Italia assure que le directeur sportif de l'AC Milan se trouvait vendredi soir à Barcelone, pour rencontrer le défenseur Jean-Clair Todibo. Frederic Massara souhaite, d'après le média, convaincre le joueur de la qualité du projet milanais, avant de proposer un prêt avec option d'achat au Barça. Le joueur n'est pas dans le groupe pour affronter l'Espanyol, ce samedi.

Notre avis : Une bonne pioche pour Milan avec un joueur qui a certainement beaucoup de choses à montrer.

Todibo - Barcellona-Siviglia - Liga 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Des départs en janvier pour Onyekuru et Henrichs ?

Selon L'Equipe, le milieu offensif Henry Onyekuru (22 ans), pensionnaire de Monaco, devrait prendre la direction de Galatasaray, sous la forme d'un prêt. Une opération qui aurait été conclue par l'ASM ce vendredi soir. Le quotidien sportif français affirme également que le latéral polyvalent Benjamin Henrichs s'apprête à s'engager en faveur de Leipzig. Un accord aurait d'ores et déjà été trouvé entre le joueur et le club.

Notre avis : Monaco a besoin de dégraisser et semble avoir déjà fait ses choix.

Sancho vers Chelsea ?

Selon Sky Sports, Frank Lampard, l'actuel entraîneur de Chelsea, aimerait que l'ailier international anglais du Borussia Dortmund Jadon Sancho (19 ans) signe au club, dès cet hiver.

Notre avis : Chelsea pourrait bien ne pas être seul sur le dossier.

Jadon Sancho - Borussia DortmundGetty Images

Oddo remercié par Pérouse (officiel)

Via Twitter ce samedi, le club de Pérouse, actuellement en Serie B, a officialisé le départ de son entraîneur Massimo Oddo. Ce dernier, arrivé en juin dernier, a été remercié, ainsi que son staff.

Notre avis : Le début de la carrière d’entraîneur d’Oddo est quelque peu compliqué.

Tafer file en Suisse (officiel)

Ce samedi via Twitter, le club de Neuchâtel Xamax a annoncé l'arrivée de l'attaquant algérien Yannis Tafer (28 ans), formé à l'Olympique Lyonnais, pour les six derniers mois de cette saison 2019-2020, avec une option d'une saison supplémentaire. Tafer était libre de tout contrat depuis son départ de l'Etoile Sportive du Sahel, en décembre.