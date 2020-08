TRANSFERTS - Un point de chute prestigieux pour Cavani, Paris a un œil sur un attaquant du Real, Arsenal fixe ses conditions pour Coutinho, Liverpool vise un ancien de L1… Tout est dans notre bulletin mercato de samedi.

Cavani a dit oui au Benfica

Selon les informations du quotidien sportif portugais Record, Edinson Cavani a accepté l'offre de contrat proposée par Benfica. L'Uruguayen devrait donc s'engager pour les trois prochaines saisons avec le club lisboète. Il resterait quelques détails à régler entre les deux parties, notamment au niveau du salaire et de la prime à la signature. Mais le meilleur buteur de l'histoire du PSG devrait bel et bien rebondir au Portugal.

Notre avis : Pas forcément la destination attendue, mais un très beau mariage entre un club prestigieux et un buteur de grande classe.

Thiago Silva : "Prolonger, cela ne dépend pas de moi"

Thiago Silva (35 ans), en fin de contrat au PSG à l'issue de la saison, garde-t-il encore l'espoir de prolonger l'aventure ? "Je suis super tranquille dans la tête à ce niveau-là. J'essaye de penser aux choses que je dois faire, atteindre les objectifs de l'équipe. Après ça ne dépend pas de moi, cela va dépendre du club", a-t-il déclaré dans un entretien à l'AFP, avant de disputer ce qui s'annonce comme son ultime sortie sous le maillot parisien lors du "Final 8" de la C1, qui débute le 12 août.

Notre avis : Un retournement de situation semble quand même improbable. Ce serait une énorme surprise si Leonardo revenait sur sa décision et prolongeait Thiago Silva.

Leonardo garde un œil sur Vinicius

Au lendemain de l'élimination du Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions par Manchester City (2-1), Marca affirme que Vinicius s'interroge sur son avenir à la Maison Blanche. Pas indispensable aux yeux de Zidane, le Brésilien n'est même pas entré en jeu à l'Etihad Stadium, et ce malgré les pannes offensives des Madrilènes. Ainsi, il serait suivi de près par le directeur sportif du PSG, toujours selon Marca. Leonardo serait notamment intéressé par un prêt.

Notre avis : Il ne fait aucun doute sur le fait que Leonardo apprécie Vinicius. Mais ce n'est pas forcément la priorité du PSG.

Arsenal veut Coutinho… à une condition

Selon les informations du Telegraph, les Gunners auraient manifesté leur intérêt pour Coutinho, qui souhaite rebondir en Premier League où il a brillé il y a quelques années avec Liverpool. Seulement, Arsenal ne veut pas acheter le Brésilien pour le moment, et souhaiterait l'acquérir en prêt. Le Barça préfèrerait le vendre.

Notre avis : Barcelone n'est pas en position de force pour négocier un prix élevé après la saison en demi-teinte de Coutinho.

L'AC Milan surveille Torreira

Selon The Telegraph, l'AC Milan est à l'affût pour Lucas Torreira. Selon le quotidien, le milieu récupérateur pourrait être vendu par les Gunners pour permettre de récolter des fonds et offrir à Mikel Arteta de quoi renforcer son équipe première.

Notre avis : Torreira a laissé de bons souvenirs en Serie A avec le Sampdoria. C'est peut-être une bonne opportunité pour Milan.

Todibo intéresse du monde

Selon L'Equipe ce samedi, Jean-Clair Todibo va vivre un été chargé. Le FC Barcelone, qui ne peut lui offrir qu'une place dans la rotation, est ouvert à une vente du jeu jeune défenseur si un club offre 25 millions. Rennes est sur les rangs, surtout pour un prêt. Mais l'AC Milan, l'Atalanta Bergame et Benfica surveillent aussi le dossier de près.

Notre avis : Rien de bien neuf. Todibo ne sera pas retenu par Barcelone et la liste de prétendants n'a pas fini de s'allonger.

Liverpool chasse Ismaïla Sarr…

Selon Liverpool Echo, Ismaila Sarr est bien dans le viseur de Liverpool. Après Jamal Lewis (Norwich) ou Adama Traoré (Wolverhampton), l'ancien Rennais est vu comme une piste potentielle pour Jürgen Klopp qui cherche un nouvel ailier.

Notre avis : Ce serait compliqué pour Sarr d'avoir du temps de jeu à Liverpool.

… et ne prêtera pas Wilson et Grugic

Le club anglais a tranché : Harry Wilson et Marko Grujic ne repartiront pas en prêts. Selon le Liverpool Echo, les deux joueurs, qui reviennent respectivement de prêts à Bournemouth et au Hertha Berlin, ont été placés sur la liste des transférables cet été. Liverpool, impacté par la crise sanitaire, veut récupérer des liquidités.

Notre avis : Les deux joueurs sortent d'une saison intéressante, mais c'est difficile d'imaginer Liverpool récupérer des sommes importantes s'ils sont transférés.

Marko Grujic (Hertha Berlin ) Crédit: Getty Images

Gaitan vers Braga

Après une aventure de courte durée au LOSC (six mois), Nico Gaitan va s'engager libre avec Braga. L'Equipe rapporte que l'Argentin est attendu lundi pour y faire sa visite médicale, avant de s'engager pour une saison avec le club portugais.

Notre avis : Gaitan n'aura pas eu le temps de montrer son talent chez les Dogues

Valence fait patienter Herrera

Valence est en difficulté concernant l'arrivée de Yangel Herrera. Le milieu de terrain de Manchester City, qui a donné sa priorité au VCF, n'a pas encore signé avec Valence à cause des places extra-communautaires toutes occupées actuellement. Valence attend en effet la naturalisation de Gabriel Paulista, qui a fait les démarches ces derniers mois pour devenir citoyen espagnol. Si tout est ok, il manque encore le coup de tampon... qui pourra prendre un moment, la faute à l'administration. Une réunion s'est tenue entre le club et le Vénézuélien vendredi selon la Cadena SER. Le joueur veut régler sa situation rapidement et se garde le droit d'aller voir ailleurs.

Notre avis : Herrera un projet lisible. Ce n'est pas le cas de celui de Valence qui en manque terriblement.

