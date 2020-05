TRANSFERTS – Ousmane Dembélé de nouveau dans le viseur du PSG, Jadon Sancho au cœur d'un duel opposant Manchester United au Bayern, Tottenham très intéressé par Kai Havertz… Voici le bulletin mercato de ce dimanche.

Duel Manchester United – Bayern pour Sancho ?

C'était le cas avant la suspension des championnats, ça l'est toujours depuis la reprise de la Bundesliga : Jadon Sancho est convoité par toutes les grosses écuries européennes. Mais d'après ESPN, deux favoris se dégagent. Il s'agirait de Manchester United et du Bayern Munich. Le club bavarois aurait en effet pris quelques renseignements au sujet d'un éventuel transfert avant la crise liée à la pandémie de Covid-19. Le Borussia Dortmund, lui, s'en tiendrait toujours au prix qu'il a fixé, à savoir 120 millions d'euros, pour céder son joyau britannique.

Notre avis : Cet intérêt du Bayern ressemble surtout à un moyen de regonfler les prix. Le Borussia préférera éviter de renforcer un concurrent direct et Sancho devrait privilégier un retour en Angleterre.

Le PSG envisagerait une arrivée de Dembélé

Le FC Barcelone n'a toujours pas abandonné l'idée de rapatrier Neymar. Et selon Sport, le Paris Saint-Germain étudierait encore la possibilité de s'offrir Ousmane Dembélé, comme cela avait été envisagé il y a un peu moins d'un an, lorsque sa star brésilienne s'était considérablement rapprochée du Barça. Le média espagnol assure que le champion de France souhaite franciser son effectif, et que Thomas Tuchel, qui a côtoyé le joueur au Borussia, croit beaucoup en son potentiel.

Notre avis : C'est une rumeur étonnante. Compte tenu du salaire, du coût d'un tel transfert et de la forme du joueur, on ne voit pas comment Paris pourrait tenter un pari aussi risqué.

Ousmane Dembele Crédits Getty Images

L'Inter se montre généreux envers Cavani

L'Inter aurait bel et bien pris les devants. Selon la Gazzetta dello Sport, le club lombard aurait proposé un juteux contrat à Edinson Cavani pour tenter de le convaincre, alors que son contrat au Paris Saint-Germain expirera à la fin du mois de juin. Un bail de trois ans attendrait El Matador à Milan, comme l'avaient déjà révélé nos confrères de L'Equipe. Il s'agirait d'un effort important pour un joueur de 33 ans.

Notre avis : Un contrat assez long ? L'Inter a visiblement bien cerné le personnage, très sensible à la confiance qui lui est accordée.

Tottenham se penche aussi sur Havertz

Il ne se passe plus un jour sans qu'un nouvel intérêt pour Kai Havertz soit évoqué par la presse. Après Barcelone, Manchester United, Manchester City, le Bayern et enfin Liverpool, Tottenham serait également particulièrement emballé par le prodige allemand, encore auteur d'un doublé samedi avec le Bayer Leverkusen. Selon le Sunday Express, les Spurs pourraient profiter du retrait des Reds pour sérieusement se pencher sur le dossier. Le montant du transfert pourrait dépasser les 80 millions d'euros.

Notre avis : Sportivement, Tottenham a moins d'arguments pour convaincre Havertz, qui aura l'embarras du choix cet été.

Kai Havertz (Bayer Leverkusen) Crédits Getty Images

Adama Traoré priorité de Klopp ?

La nouvelle priorité de Liverpool s'appelle Adama Traoré. C'est en tout cas ce que révèle The Sun. A la recherche d'un joueur capable de soulager son trio offensif, Jürgen Klopp aurait en effet placé le joueur de Wolverhampton tout en haut de sa liste. Son transfert est estimé à un peu plus de 65 millions d'euros.

Notre avis : Adama Traoré est capable de faire énormément de différences balle au pied. Il pourrait apporter un peu de fraîcheur au trio des Reds.

