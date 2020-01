Manchester United ne lâche pas Dembélé

Selon le Daily Star, Manchester United serait prêt à formuler une offre d'environ 53 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant lyonnais Moussa Dembélé, afin de faire face à l'absence sur blessure de Marcus Rashford. Le Daily Mail assure également que l'avenir de l'attaquant lyonnais pourrait être de nouveau dans l'air du temps, après l'arrivée de Karl Toko Ekambi à l'OL.

Notre avis : Après les dernières déclarations d'Aulas, Manchester United va devoir faire preuve d'imagination.

Un renfort en défense pour Lyon ?

Présent en conférence de presse pour la présentation de Karl Toko Ekambi, Juninho, le directeur sportif de l'OL, est revenu sur les nombreux blessés de l'Olympique Lyonnais, notamment en défense. Mais est-ce que l'OL se renforcera à ce poste ? "On a perdu Oumar Solet. Mapou est exemplaire à tous les entraînements mais quand tu passes deux ans sans jouer, c'est difficile de réagir s'il fallait jouer dans l'urgence. Rudi a aujourd'hui trois options. On va discuter, il y aura peut-être une opportunité. Ce n'est pas facile de trouver un défenseur en hiver. On discute par rapport à ça. N'avoir que trois défenseurs, ce sera peut-être un peu court."

Notre avis : Lyon ne doit pas perdre trop de temps, pour arriver à ses fins, car la fin du mercato se rapproche.

Bournemouth sur Bertrand Troaré ?

D'après The Daily Mail, l'actuel dix-neuvième de Premier League s'apprêterait à effectuer une offre de 40 millions d'euros pour attirer Bertrand Troaré, l'ailier de l'OL. Arrivé à Lyon en 2017, l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam n'a pas réussi à totalement s'imposer avec l'Olympique Lyonnais.

Notre avis: 40 millions, ça peut faire réfléchir....

Le PSG suit toujours Tonali

Selon les informations de Sky Italia, le PSG est toujours l'un des clubs les plus intéressés par Sandro Tonali. Impressionnant avec Brescia, l'international italien disposera d'un bon de sortie l'été prochain. Manchester City, la Juventus Turin et l'Inter Milan sont également à l'affût dans un dossier qui s'annonce brûlant.

Notre avis : Le PSG va devoir se montrer très convaincant, avec la forte concurrence.

Giroud est dans l'attente

Bien malgré lui, Olivier Giroud va apprendre que la patience est une vertu. Alors que tout semblait bouclé pour son arrivée à l'Inter Milan, l'attaquant français est actuellement dans l'attente. La raison ? L'échange manqué Politano-Spinazzola entre le club lombard et l'AS Rome. Avant de formaliser l'arrivée du champion du monde, les Nerazzurri aimeraient donc se séparer d'un attaquant. La presse italienne indique qu'entre l'Inter et Chelsea, tout serait bouclé : 5 millions d'euros + 1 million de bonus en cas de qualification en Ligue des champions. Reste à voir si les dirigeants milanais continueront désormais à jouer la montre.

Notre avis : Un transfert qui tarde décidément à se conclure…

Nzonzi de retour en Premier League ?

Selon The Sun, David Moyes, l'entraîneur de West Ham, voudrait à tout prix Steven Nzonzi. L'ancien pensionnaire du FC Séville, prêté par l'AS Rome à Galatasaray, chercherait une issue, car il est actuellement absent de l'équipe.

Notre avis : Le joueur ne semble pas manquer de courtisans, à lui donc de faire le bon choix.

L'OM suit Cuisance

Déjà évoqué ces derniers jours, un intérêt de l'OM pour Mickaël Cuisance se confirme. Selon La Provence, Andoni Zubizarreta suit bel et bien le profil du milieu de terrain français du Bayern Munich. Toutefois, un éventuel transfert est difficile à envisager si aucun départ n'est acté auparavant. Le dossier de l'international U20 français n'est donc pas des plus simples.

Notre avis : Le Bayern Munich a sûrement des exigences élevées à son sujet.

Liverpool a rejeté des offres pour Shaqiri

Selon la BBC, Liverpool aurait rejeté des offres, de l'AS Rome et du FC Séville, pour obtenir un prêt de Xherdan Shaqiri.

Notre avis : Une position qui n'aide en rien un joueur en manque de temps de jeu.

Agüero à l'Inter Miami ?

Selon The Sun, l'attaquant international argentin de Manchester City Sergio Agüero (31 ans) serait voulu par David Beckham, le propriétaire de l'Inter Miami, future franchise de MLS.

Notre avis : Agüero a sûrement encore de belles années devant lui, à Manchester City, avant d'envisager un départ aussi lointain.

Bale de retour à Tottenham ?

Selon El Chiringuito de Jugones, Gareth Bale, pensionnaire du Real Madrid, pourrait retrouver son ancien club, à savoir Tottenham. En effet, le président du club londonien, Daniel Levy, aurait profité d'une rencontre avec son homologue madrilène, Florentino Pérez, pour évoquer le sujet.

Notre avis : Difficile d'imaginer Tottenham pouvoir s'aligner, financièrement parlant…

Arsenal veut Boateng

Pour renforcer sa défense, Arsenal espère recruter Jérôme Boateng cet hiver. Selon le Daily Star, les Gunners souhaitent récupérer le joueur du Bayern Munich en prêt jusqu'à la fin de saison. Mikel Arteta, l'entraîneur du club londonien, considère ce possible transfert comme une solution à court terme. Reste à voir si le Bayern sera d'accord avec ces conditions...

Notre avis : Si ce transfert se concrétisait, il ne serait certainement pas le dernier, à ce poste, pour les Gunners.

Zaha est-il trop cher ?

Selon le Daily Mail, Chelsea et Tottenham auraient refusé de s'aligner sur le prix demandé par Crystal Palace pour s'attacher les services de Wilfried Zaha, à savoir environ 94 millions d'euros.

Notre avis : Ce n'est donc pas encore cet hiver que le joueur devrait partir…

Moses est à Milan, qui s'est mis d'accord avec Chelsea

Selon nos informations, Victor Moses est arrivé à Milan ce mardi matin. Chelsea et l'Inter ont trouvé un accord pour le prêt de l'ailier international nigérian. Ce prêt comporte une option d'achat, qui serait de 12 millions d'euros. Et sous réserve d’un certain nombre de matches joués, elle deviendra obligatoire. Cette saison, le pensionnaire de Chelsea a déjà été prêté à Fenerbahce.

Notre avis : Reste désormais à savoir s'il réussira à s'y imposer…

Odriozola se rapproche du Bayern

Selon Bild, Alvaro Odriozola serait déjà en route pour Munich. Le Madrilène devrait être prêté au Bayern pour le reste de la saison.

Notre avis : Une bonne pioche pour un Bayern décimé en défense.

Le LA Galaxy annonce Chicharito

Via Twitter ce mardi, la franchise MLS du LA Galaxy a teasé l'arrivée de l'avant-centre international mexicain du FC Séville Javier "Chicharito" Hernandez (31 ans).