Aulas : "Dembélé ne partira pas"

Jean-Michel Aulas a indiqué mercredi que son club songeait à se "renforcer sérieusement" au cours du mercato de janvier, même si la piste menant au buteur Karl Toko-Ekambi semble compliquée. Le président de l'OL a aussi exclu un départ éventuel de Dembélé : "Moussa Dembélé ne partira pas car il a envie de rester et de gagner quelque chose avec l’OL. Il y a eu des offres pour lui et pour d’autres joueurs mais aucun de ceux qu’on veut garder ne partira au mois de janvier."

Notre avis : Un choix compréhensible, par rapport notamment aux statistiques de début de saison du joueur.

Jean Lucas déjà sur le départ ?

Selon L'Equipe, l'Olympique Lyonnais pourrait prêter Jean Lucas. Ce dernier, arrivé pourtant seulement cet été, pourrait donc ne pas rester plus de six mois au club rhodanien. Sa prochaine destination devrait être l'Atlético Mineiro.

Notre avis : Une décision pas forcément compréhensible, quand on voit les nombreux blessés actuels.

Lyon étudie le profil de Jérôme Roussillon

Selon nos informations, l'Olympique Lyonnais souhaite recruter Jérôme Roussillon, l'arrière latéral gauche de Wolfsburg de 27 ans, lors de ce mercato hivernal. Avec les absences de Youssouf Koné et Léo Dubois, Lyon doit se renforcer dans ce secteur de jeu, avec notamment la perspective des huitièmes de finale de la Ligue des champions face à la Juventus Turin, les 26 février et 17 mars prochains. Par ailleurs, Jérôme Roussillon connaît bien la L1 puisqu'il a joué 141 matches de championnat de France entre 2012 et 2018 avec Sochaux et Montpellier.

Notre avis : Un joueur qui pourrait soulager la défense rhodanienne.

Ricardo Rodriguez sur les tablettes de l'OL

A en croire les informations du site suisse Blick, le club rhodanien serait également intéressé par Ricardo Rodriguez, l'actuelle doublure de Theo Hernandez à l'AC Milan. Cependant, les Lyonnais seraient en concurrence avec le PSV Eindhoven et Fenerbahçe sur ce dossier.

Notre avis : Tout comme Roussillon, ce joueur ferait du bien à la défense lyonnaise.

Rabiot en prêt six mois avec option d'achat à Everton ?

Selon les informations du Tuttosport, Everton tenterait de se faire prêter Adrien Rabiot, avec une option d'achat d'environ 30 millions d'euros, pour le reste de la saison. Actuellement en manque de temps de jeu à la Juventus Turin, le milieu de terrain international français est très sollicité pendant ce mercato hivernal et notamment par Carlo Ancelotti, le nouvel entraîneur des Toffees, qui l'a lancé en L1 en 2013.

Notre avis : Malgré ses envies de rester, Rabiot ne devrait pas échapper à tout type de rumeurs cet hiver…

Bordeaux passe à l'offensive pour Oudin

Selon nos informations, Bordeaux a fait une offre de prêt avec option d'achat pour Rémi Oudin (Reims). Pas de transfert ferme.

Notre avis : Oudin aurait certainement tout intérêt à accepter cette offre.

Todibo finalement vers Schalke 04 ou Monaco ?

Alors que le FC Barcelone et l'AC Milan avaient trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat du défenseur français de 20 ans Jean-Clair Todibo, Sky Sports Italy indique que l'ancien Toulousain pourrait finalement prendre la direction de Schalke 04. En effet, l'option d'achat inclue dans le deal avec l'AC Milan ne conviendrait pas au principal intéressé, qui aimerait s'imposer à l'avenir au Barça. D'après Mundo Deportivo, Robert Moreno le voudrait à Monaco.

Notre avis : Il devrait visiblement avoir plus que jamais l'embarras du choix.

Plusieurs clubs sur Lihadji

Alors que l’OM aurait lâché l’affaire, le LOSC est toujours à la bagarre pour Lihadji. Le projet présenté par le LOSC plaît au joueur... qui dispose d’offres importantes en Allemagne.

Notre avis : Un joueur qui n'aura certainement aucun mal à rebondir.

Prolongation en vue pour Fernandinho à Manchester City ?

Selon ESPN Brésil, Fernandinho, encore sous contrat jusqu'à fin juin 2020, serait tout proche de signer un nouveau bail avec Manchester City. Âgé de 34 ans, le milieu de terrain brésilien, arrivé du Shakhtar Donetsk en 2013 contre 40 millions d'euros, fait partie des cadres de Pep Guardiola.

Notre avis : Une bonne décision de Manchester City, avec ce joueur solide.

Zaha vers Tottenham ?

Le Daily Mail rapporte que Pini Zahavi, le nouvel agent de Wilfried Zaha (27 ans), essaierait de faire partir son protégé de Crystal Palace, afin de l'envoyer du côté du Tottenham de José Mourinho, durant ce mercato hivernal. Bild croit aussi savoir que le Bayern Munich aurait tenté sa chance. Les deux parties n'auraient finalement pas pu s'entendre. Le London Evening Standard croit savoir qu'une offre de prêt aurait été rejetée par Crystal Palace. Pour les Eagles, le milieu offensif international ivoirien est évalué à environ 94 millions d'euros.

Notre avis : Comme l'été dernier, le feuilleton Zaha devrait rythmer ce mercato.

Manchester United sur van de Beek ?

Selon le London Evening Standard, Manchester United serait prêt à tenter sa chance sur le dossier Donny van de Beek (22 ans), pensionnaire de l'Ajax Amsterdam, et ce dès ce mois de janvier. Les Red Devils seraient également intéressés par Hakim Ziyech.

Notre avis : Une sacrée pioche pour Manchester United avec un joueur encore sur les tablettes du Real Madrid il y a peu.

Courtisé par Leicester, Edouard pas à vendre cet hiver ?

D'après le Daily Record, Odsonne Edouard serait sur les tablettes de Leicester City, l'actuel dauphin de Liverpool au classement de la Premier League. Le prix du joueur pourrait tourner autour de 35 millions d'euros. Toutefois, le Celtic Glasgow n'a aucune intention de laisser partir cet hiver son attaquant français, a indiqué mercredi l'entraîneur Neil Lennon sur Sky Sports Scotland. Une vente "est probablement inévitable, mais pas à court terme", a affirmé le Nord-Irlandais depuis le camp d'entraînement de Dubaï où le Celtic se prépare pour la phase retour.

Notre avis : Ce n'est sûrement que partie remise pour un joueur qui représente clairement l'avenir.

L'Inter Milan ne veut pas lâcher Lautaro Martinez

D'après Tuttomercatoweb, le Real Madrid serait venu aux renseignements concernant l'attaquant Lautaro Martinez. Toutefois, l'Inter Milan ne serait pas disposé à négocier, alors que la clause de résiliation de l'Argentin s'élève à 111 millions d'euros.

Notre avis : L'Inter Milan a les arguments pour conserver son joueur, surtout cette saison.

Jadon Sancho bloqué par le Borussia ?

Dans ce mercato hivernal, le nom de Jadon Sancho est certainement l'un des plus cités. De nombreux grands clubs européens ont déjà montré leur vif intérêt. Mais selon Sky Germany, le Borussia Dortmund n'aurait pas l'intention de laisser partir son joueur, durant cette période de mutations.

Notre avis : Encore faut-il que le joueur en question soit également de cet avis.

L'AS Rome annonce une prolongation (officiel)

Via Twitter ce mercredi, le club de l'AS Rome a annoncé la prolongation de contrat de Bryan Cristante. Le milieu de terrain est désormais lié à son club jusqu'en 2024.