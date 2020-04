A la fin de l'été 2009, Paul Pogba faisait déjà les gros titres. A 16 ans, le jeune pensionnaire du centre de formation du Havre s'engageait à Manchester United provoquant plusieurs mois de conflit entre le club doyen et les Red Devils. Devenu le symbole du pillage des jeunes joueurs français par les clubs anglais, le futur champion du monde était pourtant proche de poursuivre sa carrière en France à l'époque. Ce mercredi, dans un podcast publié sur le site officiel de Manchester United, Paul Pogba révèle qu'il a failli s'engager à l'OL.

"Pourquoi j'ai choisi de partir en Angleterre ? Le nom de Manchester United a fait la différence, a-t-il indiqué dans un premier temps. Pour être honnête, j'étais sur le point de m'engager à Lyon. L'OL souhaitait même que je signe un contrat professionnel. Les gens me disaient à l'époque : "Ne pars pas. Ça va être difficile. Reste en France". J'ai répondu : "Non, c'est le plus grand club du monde. Ce genre d'opportunité n'arrive qu'une fois dans une vie". Enfin deux fois en ce qui me concerne (ndlr : Paul Pogba s'est de nouveau engagé à Manchester United en 2016)."

Comme chez les Red Devils à l'époque, Paul Pogba aurait néanmoins dû faire ses preuves pour trouver sa place dans l'équipe alors entraînée par Claude Puel. Avec Kim Källström, Ederson, Miralem Pjanic, Jérémy Toulalan ou Jean Makoun, la concurrence était rude du côté du milieu de terrain lyonnais.