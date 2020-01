Son nom a longtemps été associé à l'Inter Milan. Finalement, Olivier Giroud a de grandes chances de jouer les cinq derniers mois de la saison à la Lazio Rome. En effet, selon les informations de la Gazzetta Dello Sport et de Sky Sports, l'attaquant international français (97 sélections, 39 buts) aurait trouvé un accord pour rejoindre l'actuel troisième de Serie A jusqu'en juin 2022.

L'indemnité de transfert avoisinerait les 6,5 millions d'euros, pour le joueur en fin de contrat en juin prochain avec les Blues.

Contrat de trois ans et demi

Titulaire en équipe de France mais en grand manque de temps de jeu avec Chelsea depuis le début de la saison (six rencontres en Premier League et en Ligue des champions pour zéro but inscrit), Olivier Giroud doit jouer davantage s'il veut conserver une chance de figurer dans le onze type de Didier Deschamps à l'Euro 2020. Selo Sky Italia, la Lazio lui offre un contrat de trois ans et demi.

"Olivier est là parce que j'ai confiance en lui et par rapport à ce qu'il a fait avant. En mars, j'espère que sa situation en club sera meilleure. Il a besoin de temps de jeu. Il a besoin comme tous les joueurs d’avoir une activité plus importante", avait notamment déclaré début novembre Didier Deschamps en conférence de presse.

Vidéo - Bleus - Giroud, l'indispensable controversé 02:13

Olivier Giroud pensait retrouver du temps de jeu avec l'Inter Milan. Mais mercredi, Antonio Conte, l'entraîneur des Nerazzurri, a douché ses derniers espoirs. "Est-ce que je m'attends encore à quelque chose au niveau du recrutement ? Non. Nous avons essayé de travailler intelligemment pour améliorer cette équipe et je pense que l'objectif est atteint", a assuré l'ancien technicien de Chelsea. Désormais, la balle est dans le camp des Blues justement. Car Frank Lampard l'a répété : il ne laissera pas partir Olivier Giroud s'il ne trouve pas son remplaçant avant le samedi 1er février à minuit.