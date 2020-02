L'été dernier, Hakim Ziyech a vu partir les principaux artisans de l'épopée européenne de l'Ajax Amsterdam : Frenkie de Jong au Barça ou Matthijs de Ligt à la Juventus. Pion essentiel du dispositif d'Erik ten Hag, l'entraîneur du champion néerlandais en titre, le Marocain est resté à quai à l'intersaison. L'ancien joueur de Twente a confirmé cette saison dans le projet Ajax mais des contacts se sont noués cet hiver avec Chelsea. Des discussions seulement car Hakim Ziyech va bien finir la saison en Eredivisie. Avant le grand départ sur les bords de Stamford Bridge cet été ? C'est en tout cas ce qu'affirme ce mercredi De Telegraaf.

Le quotidien néerlandais indique même qu'un accord entre les Blues et l'Ajax Amsterdam a été trouvé. Une estimation du montant du transfert a filtré : dans cette transaction, Chelsea pourrait débourser environ 45 millions d'euros. Si ce prix est confirmé, le club entraîné par Frank Lampard réaliserait une belle affaire quand on connaît la croissance exponentielle des montants pratiqués pour les transferts année après année. Surtout si on se fie à la valeur de l'international marocain (32 sélections, 14 buts).

A 26 ans, Hakim Ziyech est à l'apogée de sa carrière. Auteur de huit buts, toutes compétitions confondues, depuis l'ouverture de la saison, l'ex-ailier d'Heerenveen a surtout excellé dans la dernière passe, son gros point fort. Depuis août dernier, Hakim Ziyech a déjà délivré 21 passes décisives (13 en championnat des Pays-Bas, 5 en phases de poules de Ligue des champions et 3 en tour préliminaire de la C1) ! Le Marocain semble désormais fin prêt pour le grand saut en Premier League.