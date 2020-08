TRANSFERTS - Prolongation en vue pour Ibrahimovic, Moussa Dembélé suivi par le Barça, Guirassy se rapproche (enfin) de Rennes, James Rodriguez en partance pour Everton et Thiago Silva pour Chelsea : tout est dans notre bulletin mercato de ce mercredi 26 août.

Visite médicale en vue pour Thiago Silva à Chelsea

Ça ne fait presque plus aucun doute : Thiago Silva sera un joueur des Blues l’année prochaine. Malgré les ultimes tentatives de Thomas Tuchel, il devrait bien quitter le Paris Saint-Germain. Selon Sky Sports, le défenseur brésilien pourrait passer sa visite médicale à Chelsea dès jeudi.

Notre avis : Un renfort de poids pour l’arrière-garde des Blues qui avait bien besoin d’un joueur de ce calibre, mais aussi la fin d’un très beau chapitre pour le Paris Saint-Germain.

Moussa Dembélé pisté par le FC Barcelone…

Un Dembélé peut en cacher un autre. Alors que Luis Suarez est en instance de départ, le FC Barcelone aurait ciblé Moussa Dembélé comme potentiel successeur selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio. Auteur d'un bon Final 8 avec les Gones, l'attaquant français de l’OL aurait eu des contacts avec Henrik Larsson, l'adjoint de Koeman, qu'il a connu lors de son passage au Celtic. Et l'entraîneur blaugrana aurait validé la piste menant au joueur formé au PSG.

Notre avis : Dembélé ne sera pas retenu en cas de belle offre. Et Barcelone est un sacré défi pour la suite de sa carrière.

… qui garde un œil sur Maxi Gomez

Selon la SER Valencia, les Blaugranas auraient également pris contact avec Valence pour l'attaquant uruguayen Maxi Gomez (23 ans). L'ancien attaquant du Celta de Vigo serait vu, à l'instar de Moussa Dembélé, comme un remplaçant potentiel à Luis Suarez.

Notre avis : Aussi talentueux soit Maxi Gomez, Barcelone cherchera à recruter un poids lourd en cas de départ d’El Pistolero.

Manchester United à l’assaut de Badiashile

Alors qu’Harry Maguire essuie des problèmes d’ordre juridique au cours des derniers jours, Manchester United accélère pour renforcer son arrière-garde. Selon les informations de RMC Sport, les Red Devils auraient transmis une offre de près de 25 millions d'euros à l'ASM pour Benoît Badiashile (19 ans). Une somme refusée par le club de la Principauté. Niko Kovac tient à son joueur et a informé sa direction de refuser toutes les sollicitations le concernant.

Notre avis : Badiashile est l’un des joueurs de base de Niko Kovac. Mais il sera difficile de résister si une offre plus conséquente atterrit sur le bureau des dirigeants du club de la Principauté.

Guirassy à Rennes, ça chauffe (enfin)

Véritable feuilleton dans l'Hexagone, le dossier Serhou Guirassy semble trouver un épilogue. Selon Ouest-France et RMC Sport, un accord entre le Stade Rennais et Amiens est en passe d'être trouvé. Les Rouge et Noir devraient débourser près de 14 millions d'euros pour l'ancien attaquant de Cologne. Le joueur serait actuellement en route pour la capitale bretonne pour y passer sa visite médicale, préalable à sa signature.

Notre avis : Enfin une issue dans le dossier. Priorité de Julien Stéphan, Guirassy va poursuivre sa carrière dans l’élite et tentera de confirmer les promesses entrevues en Picardie.

Sehrou Guirassy (Amiens), buteur sur la pelouse de Metz Crédit: Getty Images

Vardy-Leicester, l’idylle se prolonge

Débarqué à Leicester en 2012, en provenance de Fleetwood Town, Jamie Vardy (33 ans) se sent bien chez les Foxes. Ce mercredi, le club a annoncé la prolongation de son attaquant, meilleur buteur du championnat anglais cette saison, jusqu’en 2023.

Notre avis : Une juste récompense pour l’international anglais qui devrait tranquillement finir sa carrière chez le champion d’Angleterre 2016.

James Rodriguez se rapproche d’Everton

Alors que son nom a circulé dans les plus gros clubs anglais ces derniers mercatos, James Rodriguez pourrait enfin découvrir la Premier League. Selon les informations de Marca, l'international colombien est à "un pas" de signer à Everton. L’ancien joueur de l’AS Monaco, qui n'entre plus dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, retrouverait ainsi Carlo Ancelotti à Goodison Park.

Notre avis : A Everton, James Rodriguez va pouvoir relancer une carrière au ralenti depuis quelques saisons. Et nul doute que son arrivée va plus que bonifier le collectif des Toffees.

Et à la fin, c’est Zlatan qui gagne

Désireux de conserver le géant suédois, l’AC Milan a dû batailler pour garder son buteur. Mais le club lombard semble enfin toucher au but. Après des négociations intenses, les Milanais sont tout proche de prolonger Zlatan Ibrahimovic, qui devrait prochainement signer un nouveau bail selon Sky Italia. Alors que Milan voulait baisser ses revenus, Ibrahimovic a eu gain de cause et devrait toucher un salaire net aux alentours des 7 millions d'euros.

Notre avis : A 38 ans, Ibra a montré qu’il en avait encore sous le pied et sera un atout précieux pour aider les Milanais à retrouver la C1.

Duel Marseille-Newcastle pour un international grec ?

Si le recrutement d'un latéral gauche n'est pas forcément sa priorité, Newcastle suivrait l'évolution de la situation de Dimitrios Giannoulis, selon Sky Sports. Le média grec Sportime rapporte que l’OM est également intéressé par le défenseur du PAOK Salonique (44 matches la saison passée, 1 but et 6 passes décisives), disponible pour une somme comprise entre 4 et 5 millions d'euros. Alors que le rachat du club est en stand-by, Steve Bruce, le coach des Magpies a révélé que les ressources financières seraient limitées cet été pour les pensionnaires de Saint James' Park, ce qui pourrait profiter aux Phocéens.

Notre avis : Les deux clubs doivent recruter malin, mais Marseille a un avantage de poids pour convaincre le joueur grec : la perspective de jouer la prochaine Ligue des Champions.

McKennie à la Juventus, le transfert que l’on n’avait pas vu venir

Pour une surprise, c'en est une ! Annoncé en Angleterre ces derniers jours, l'international américain Weston McKennie (21 ans) va finalement rejoindre la Juventus Turin. C'est le très sérieux Fabrizio Romano, journaliste de Sky Italia, qui révèle le mouvement. Le milieu de Schalke 04 va faire l'objet d'un prêt payant de 3 millions d'euros, assortie d'une option d'achat estimée à 18 millions d'euros.

Notre avis : Auteur de solides performances dans l’entrejeu des Knappen, McKennie n’est certes pas le joueur de standing rêvé par les tifosi turinois, mais son profil et sa polyvalence devraient être précieux au groupe d’Andrea Pirlo.

Panzo rejoint Dijon

Le DFCO a officialisé la signature de Jonathan Panzo, qui arrive de Monaco. Le défenseur anglais de 19 ans, formé à Chelsea, s'est engagé pour trois saisons avec le club bourguignon. Le montant du transfert s'élève à 2 millions d'euros.

Notre avis : Panzo devrait avoir enfin du temps de jeu. A lui d'en profiter.

Monconduit passe d'Amiens à Lorient

Amiens et Lorient ont annoncé le transfert de Thomas Monconduit vers le club breton. Le milieu de terrain de 29 ans a signé un contrat de trois ans avec le promu. Selon plusieurs médias, les Merlus ont déboursé 2 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher ses services.

Notre avis : Un renfort d'expérience qui devrait faire du bien aux Lorientais

