TRANSFERTS - Visiblement, la crise n'a aucune influence sur la valeur de Kylian Mbappé. Selon le rapport semestriel du CIES, l'attaquant du PSG serait toujours le joueur le plus cher du monde, avec une valeur estimée à près de 260 millions d'euros.

Kylian Mbappé vaut toujours cher. Très cher. Et la crise économique consécutive à la pandémie de Covid-19 n'y change rien. En effet, selon le bulletin semestriel de l'Observatoire du Football, l'attaquant du Paris Saint-Germain est toujours le joueur dont la valeur de transfert est la plus élevée. Dans son rapport, le CIES l'estime à 259,2 millions d'euros exactement.

Bien sûr, il s'agit là d'une valeur théorique livrée par un algorithme prenant en compte de très nombreux critères (Performances, âge, inflation, contrat). Ce chiffre n'est donc pas un prix mais il démontre, tout de même, que la crise économique pourrait ne pas affecter le marché des superstars. Raheem Sterling, dauphin de ce classement, est évalué à 194,7 millions d'euros, soit un peu plus que Jadon Sancho (179,1 millions).

Messi vaut toujours 100 millions

Les cinq premiers de cette hiérarchie sont tous âgés de 25 ans ou moins et évidemment, ce n'est pas hasard. D'ailleurs, le seul joueur à avoir fait son entrée dans le top 10 au cours de ce semestre n'est autre qu'Alphonso Davies, sensation du Bayern Munich (19 ans), qui vaudrait aujourd'hui un peu plus de 133 millions d'euros. Autre crack de Bundesliga, Erling Haaland est estimé à "seulement" 107,3 millions d'euros.

C'est un peu plus que Lionel Messi (100,1 millions), pourtant âgé de 32 ans et dont le contrat expire en 2021. Cristiano Ronaldo, lui, est 70e dans la hiérarchie et à 35 ans, il ne vaudrait "que" 62,8 millions d'euros. Il est d'ailleurs le joueur le plus âgé du top 100.

