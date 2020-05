TRANSFERTS - Après la saison très décevante de Joachim Andersen au poste de défenseur central, l'Olympique Lyonnais s'active sur le marché des transferts. Selon les informations de L'Equipe, l'OL aurait ciblé Mamadou Sakho, en manque de temps de jeu cette saison à Crystal Palace.

Et si l'omniprésence de Jean-Michel Aulas sur le front médiatique cachait finalement un autre objectif ? Pendant que le président lyonnais remue ciel et terre pour reprendre la saison de L1, stoppée depuis fin avril, l'OL avance sur certains dossiers du mercato et non des moindres. Selon les informations de Ll'Equipe, Lyon travaillerait depuis plusieurs semaines pour arracher la signature de Mamadou Sakho, le défenseur international français de Crystal Palace.

D'après le quotidien, l'OL, qui avait déjà tenté le coup par le passé sous l'ère Florian Maurice, aurait reçu des "premiers retours pas négatifs". Cependant les négociations s'annoncent ardues : l'Olympique Lyonnais devra s'entendre avec le joueur sur le plan salarial, surtout si le club venait à ne pas jouer de Coupe d'Europe (ndlr : il est encore qualifié en finale de Coupe de la Ligue contre le PSG et en 8e de finale de la Ligue des champions face à la Juventus Turin) pour la première fois depuis 1997. Mais aussi avec Crystal Palace qui l'avait acheté pour 28 millions d'euros à Liverpool en 2017.

Retrouver de la visibilité pour les Bleus ?

En fin de contrat avec les Eagles en juin 2021, sa valeur serait cependant inférieure à 10 millions d'euros. Par ailleurs, l'OL a ciblé d'autres pistes en défense centrale, après la saison décevante de la recrue la plus chère de l'histoire du club Joachim Andersen, comme Samuel Gigot (Spartak Moscou) ou Marash Kumbulla (Hellas Verone) comme le révèle L'Equipe. Mais pour Mamadou Sakho, qui a fêté ses 30 ans en février dernier, le projet OL pourrait lui permettre de retrouver de la visibilité aux yeux du staff des Bleus, à un an de l'Euro (ndlr : reporté en 2021).

Et si Mamadou Sakho retrouvait la Ligue 1, sept ans après l'avoir quittée ? Crédits Getty Images

Or, cette saison, l'ancien Parisien, victime d'une blessure aux ischio-jambiers en janvier, n'a joué que huit matches avec Crystal Palace. Sept ans après son départ du PSG, Mamadou Sakho pourrait sérieusement réfléchir à un retour en Ligue 1. Surtout s'il lui permet de retrouver la sélection. Une sélection que le héros de France-Ukraine 2013 n'a plus retrouvée depuis le 20 novembre 2018, à l'occasion du match amical France-Uruguay.

