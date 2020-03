Comme sur le terrain, le FC Barcelone devra rivaliser avec le Real Madrid sur le marché des transferts. Comme les Merengue, les Blaugrana visent Eduardo Camavinga pour le prochain mercato estival. D'après les informations de Sport, le milieu de terrain rennais serait l'une des priorités du Barça. Le quotidien espagnol assure cependant que les Catalans accéléreront les négociations seulement si le prix leur parait abordable. L'opération menée l'été dernier pour Neymar a montré que les finances du FC Barcelone n'étaient pas illimitées.

Si Sport estime que le montant du transfert avoisinerait les 50 millions d'euros, l'Equipe affirmait en décembre dernier que Rennes pourrait lâcher son joyau de 18 ans si un club proposait environ 100 millions d'euros. Sur le plan du jeu, le Barça apprécie particulièrement ses qualités physiques mais aussi ses aptitudes techniques. Le club catalan recherche un joueur capable de jouer milieu défensif ou relayeur et estime qu'Eduardo Camavinga, comparé à Yaya Touré de l'autre côté des Pyrénées, remplirait parfaitement ce rôle.

Vidéo - Rongier encense Camavinga : "A son âge, c'est fort ce qu'il fait" 01:01

Le FC Barcelone souhaiterait rajeunir son effectif. En cas d'arrivée d'Eduardo Camavinga, Arturo Vidal, 32 ans et sous contrat avec les Blaugrana jusqu'au 30 juin 2021, en ferait directement les frais selon Sport. Outre l'obstacle financier, le club catalan devra aussi convaincre le Stade Rennais qui aimerait le conserver une saison de plus, surtout si le club breton venait à se qualifier pour la première fois de son histoire en C1. De plus, il devra devancer l'énorme concurrence. Outre le Barça et le Real Madrid, Liverpool et Tottenham rêveraient également d'arracher la signature de la révélation de la saison en L1.