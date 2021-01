Le dossier Simakan est sans doute l’un des plus chauds de ce mercato d’hiver. Et depuis le début du mois de janvier, deux écuries européennes sont en concurrence pour s’offrir le prometteur défenseur : l'AC Milan et le RB Leipzig. Pour le moment, Mohamed Simakan n’a pas encore pris de décision sur son avenir, et étudie les différentes possibilités qui s’offrent à lui. Mais une des deux offres est privilégiée par le club alsacien.