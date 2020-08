TRANSFERTS - C'est la fin de l'aventure à Manchester City pour Claudio Bravo. Le club anglais a officiellement annoncé le départ du gardien de 37 ans qui sera resté quatre ans au club. Barré par Ederson depuis la saison 2017-2018, il pourrait rebondir en Espagne.

Claudio Bravo et Manchester City, c'est fini. Le gardien de but espagnol quitte officiellement les Citizens, comme l'a annoncé le club anglais dans un communiqué officiel sur son site internet. Attiré par Pep Guardiola voici quatre saisons, il présentait les qualités requises pour mettre en place le jeu de construction au sol prôné par le Catalan. A l'aise au pied et dans les relances courtes, Claudio Bravo aura fait, en tout, 61 apparitions sous le maillot des Skyblues.

Titulaire lors de la saison 2016-2017, il a ensuite été cantonné au banc des remplaçants par l'arrivée d'Ederson, se contentant de faire office de doublure et d'officier principalement dans les Coupes nationales. Il n'a d'ailleurs plus disputé que 7 matches de Premier League depuis. Lors de la saison 2018-2019, une rupture du tendon d'Achille l'a tenu éloigné des terrains pendant 10 mois.

Désormais âgé de 37 ans, l'ancien joueur de la Real Sociedad et du Barça, pourrait finir sa carrière en Espagne. Selon la presse espagnole, il serait actuellement proche de rejoindre le Bétis Séville de Manuel Pellegrini.

