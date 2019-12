C’est une nouvelle qui a de quoi inquiéter les supporters catalans. Joueur majeur du FC Barcelone depuis l’été 2016, Marc André Ter Stegen sauve les Blaugrana match après match par ses prouesses et constitue l’une des seules grandes satisfactions actuelles du Barça, avec Lionel Messi. Mais les constantes performances de très haut niveau du gardien allemand ont fini par attirer l’intérêt des cadors européens, qui se sont rapprochés ces derniers jours de l’international allemand.

Selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG, le Bayern Munich et la Juventus Turin auraient approché Ter Stegen pour le sonder sur un éventuel transfert. Si le dossier du gardien de but n’est plus vraiment un dossier prioritaire du côté du club parisien depuis le recrutement de Keylor Navas, Leonardo a quand même approché l’Allemand pour savoir s’il envisageait un éventuel départ.

Les approches munichoises et turinoises sont beaucoup plus "intéressées", le Bayern souhaitant en faire le successeur de Neuer tandis que la Juve espère à terme en faire celui de Buffon. Mais, pour l’heure, Ter Stegen ne souhaiterait pas quitter le club catalan. Malgré une clause de départ fixée "uniquement" à 180 millions d’euros, il se sent bien à Barcelone et pourrait y prolonger dans les prochaines semaines.