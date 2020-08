Entre Messi et le Barça, la fissure s'agrandit

Barcelone ne fera de fleur à personne. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo affirme que le club catalan ne laissera pas Lionel Messi quitter le club libre. Au sujet de la clause de départ que l'Argentin souhaite activer, la direction barcelonaise aurait été confortée par ses services juridiques. Et elle ne souhaite pas, non plus, négocier le montant de son transfert. Si Manchester City - ou un autre - veut Messi, il devra payer sa clause libératoire, à savoir 700 millions d'euros. De quoi braquer la Pulga ? C'est bien possible, puisque selon RAC 1, le gaucher va sécher une série de tests prévus dimanche, à la veille de la reprise de l'entraînement.

Transferts Mbappé au Real ? "Si Florentino Pérez pense que c'est possible, il le fera" IL Y A 10 HEURES

Notre avis : Ceux qui espéraient un dossier bouclé rapidement vont devoir prendre leur mal en patience. L'ambiance se détériore entre les deux parties et ce n'est bon pour personne.

Nouvelle piste pour Suarez

Le Barça ne veut plus de lui. Mais Luis Suarez ne manque pas de courtisans. Déjà dans le viseur de la Juventus, l'attaquant intéresserait également l'Atlético de Madrid, selon AS. Mais pour réussir cette opération, le club madrilène doit d'abord espérer que l'Uruguayen soit libéré de son contrat. Le salaire du joueur de 33 ans, estimé à 16 millions d'euros, serait également problématique.

Notre avis : Un tel cador libre, malgré son salaire, ça attise forcément les convoitises

Luis Suárez spielt beim FC Barcelona offenbar keine Rolle mehr Crédit: Getty Images

Rennes piste Rugani

Le Stade Rennais ne s'arrête plus. Après avoir recruté Sehrou Guirassy, Martin Terrier et Nayef Aguerd pour un peu plus de 30 millions d'euros au total, le club breton aimerait également attirer Daniele Rugani, le défenseur de la Juventus. Sans de grosses concessions du joueur concernant ses prétentions salariales, le dossier pourrait être impossible à boucler.

Notre avis : La carrière de l’Italien n'a pas la tournure escomptée mais le pari rennais peut être pertinent.

Milan en avance pour Tonali ?

Promis à l’Inter mais pas encore Nerazzurri. Face à un dossier qui tarde à se concrétiser, le Milan AC avancerait ses pions dans le dossier Sandro Tonali, milieu de Brescia, également convoité par la Juventus. Selon la Gazzetta dello Sport, le club lombard envisagerait de proposer une dizaine de millions d'euros pour obtenir le prêt du joueur et l'assortir d'une option d'achat estimée entre 25 et 30 millions d'euros. Le président de Brescia a lui confirmé des discussions avec le Milan et apprécié "le sérieux de Maldini".

Notre avis : L’Inter va devoir accélérer au risque de perdre son avance.

Sandro Tonali Crédit: Getty Images

Direction la Juve pour Dzeko

Alors qu'elle aurait envisagé le recrutement d'un Luis Suarez indésirable au Barça, la Juventus a finalement décidé de boucler l'arrivée d'Edin Dzeko, selon le Corriere dello Sport. Elle devrait ainsi débourser 10 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus, pour convaincre la Roma. L'arrivée du Bosnien va un peu plus pousser Gonzalo Higuain vers la sortie.

Notre avis : Un risque très limité pour la Juve, qui va s'offrir une valeur sûre de la Serie A.

La Dea s’offre Miranchuk

L'Atalanta a trouvé son joueur de couloir. D'après Sky Sport, le quart de finaliste de Ligue des champions a bouclé le transfert d'Alexei Miranchuk, joueur du Lokomotiv Moscou. Montant de l'opération : 14,5 millions d'euros. Il ne resterait plus que quelques formalités administratives à résoudre.

Notre avis : Un joli renfort qui devra s’intégrer dans le collectif huilé de la Dea.

Valence officialise le départ de Rodrigo

L'histoire d'amour entre le Valence CF et Rodrigo Moreno est définitivement terminée. Quelques jours après avoir annoncé un accord avec Leeds pour le transfert de l'international espagnol, le VCF a confirmé le départ du joueur après avoir réglé les derniers détails administratifs. Selon la presse locale, le montant du transfert est de 29 millions d'euros, plus dix en bonus.

Notre avis : Bielsa-Rodrigo, l’un des mariages les plus excitants de l’année.

Séville engage Oscar Rodriguez

Encore Monchi. Le célèbre directeur sportif du Séville FC a bouclé un dossier mené de main de maître. Le dirigeant a en effet enregistré l'arrivée d'Oscar Rodriguez en provenance du Real Madrid. Le club andalou aurait acheté 75% des droits du joueur pour une somme de 16 millions d'euros. Un contrat de cinq ans a été signé par le milieu offensif, prêté à Leganés la saison dernière.

Notre avis : un directeur sportif de talent, ça change tout.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé vendredi HIER À 19:00