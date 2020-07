TRANSFERTS - Alors que Tanguy Ndombélé souhaite toujours quitter Tottenham, l'OL va devoir lutter contre le Bayern pour retenir l'un de ses jeunes joueurs. Convoité par l'OM, Kang-in a demandé son transfert. Voici le bulletin mercato du jour.

Ndombélé au point mort

Pour Tanguy Ndombélé, rien n'a changé. Comme le rappelle L'Equipe dans son édition du jour, le milieu de terrain ne souhaite pas poursuivre sa carrière à Tottenham. L'international français entretient des relations glaciales avec José Mourinho et doit se contenter d'un faible temps de jeu. Selon le quotidien, l'entourage de l'ancien Lyonnais fait donc tout pour lui trouver une porte de sortie. Le FC Barcelone et le PSG seraient toujours les principaux candidats.

Notre avis : Quand on voit le montage financier qu'a dû faire le Barça pour recruter Pjanic, qui était une priorité, on imagine mal le club catalan s'offrir Ndombélé. Et à Paris, c'est Leonardo le patron.

Kang-In Lee veut quitter Valence

Avec Kang-In Lee, Valence joue avec le feu. D'après Superdeporte, journal réputé proche du VCF, le prodige sud-coréen est toujours très insatisfait de son temps de jeu. Il aurait ainsi refusé de prolonger son contrat, qui expire en 2022, et aurait même demandé son transfert. Ces dernières semaines, l'Olympique de Marseille avait été cité parmi les clubs intéressés.

Notre avis : Marseille n'a aucune chance, à moins que le joueur s'ouvre à un prêt. Dans tous les cas, la concurrence risque d'être féroce.

Le Bayern vise un jeune Lyonnais

Ce n'est pas nouveau : le Bayern adore piocher dans le vivier français. Le club munichois s'est récemment offert Tanguy Kouassi, jeune défenseur formé au Paris Saint-Germain. Et souhaiterait maintenant s'attaquer à un talent de l'Olympique Lyonnais. Selon L'Equipe, le champion d'Allemagne apprécie beaucoup le profil de Melvin Bard. Et pourrait proposer au latéral gauche de se faire les dents avec sa réserve, avant d'envisager mieux dans les années à venir.

Notre avis : C'est exactement le plan qu'avait prévu le Bayern Munich pour Alphonso Davies, avant qu'il ne casse la baraque. Cet exemple risque de peser dans la balance. Gros danger pour Lyon.

Koulibaly mis en vente ?

En un an, la donne a changé du tout au tout. Intransférable lors du dernier mercato estival, Kalidou Koulibaly devrait rapidement être mis sur le marché par Naples, selon le Daily Telegraph. La raison ? Le club napolitain souhaite attirer des puissances de Premier League afin d'en tirer une grosse somme d'argent et financer la venue de Victor Osimhen. Liverpool et Manchester City seraient les candidats.

Notre avis : Maintenant que Naples est vendeur, l'indemnité de transfert devrait être un peu moins élevée, même si on parle là d'un transfert à 70 millions d'euros au moins. Liverpool peut se constituer une charnière ultra-solide. Mais Paris aurait tort de ne pas s'en mêler…

Lampard veut Rice… pour sa défense

Declan Rice est l'une des plus belles promesses du football anglais. Pas étonnant, donc, que Chelsea fasse partie des clubs intéressés par un transfert du joueur de West Ham. Mais les révélations du sérieux The Times, elles, sont plus surprenantes. D'après le média britannique, Frank Lampard pousse sa direction à doubler la concurrence car il aimerait faire du talentueux milieu de terrain un renfort… pour sa défense.

Notre avis : Guardiola adore les jeunes pousses car il peut les "façonner" et en faire des joueurs plus polyvalents. Lampard voudrait l'imiter ? Plus facile à dire qu'à faire…

