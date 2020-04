Les certitudes sont assez peu nombreuses en cette période d’inactivité liée au coronavirus. Le football n’échappe d’ailleurs pas à ce flou intégral, rendant difficile n’importe quelle projection sportive ou économique. Les joueurs s’adaptent, les clubs évaluent différents scénarios tandis que la sphère médiatique se creuse les méninges et fait preuve de créativité. Du côté des agents de joueurs, le manque de visibilité se fait également ressentir, même si l’impact de l’arrêt – pour le moment temporaire - des championnats est délicat à mesurer. Une évidence demeure : il y aura bel et bien un mercato d’été, et il faut s’y préparer, même si tous les paramètres ne sont pas encore quantifiables.

Mino Raiola n’est pas du genre à se laisser dicter son business par l’actualité. L’omnipotent agent italo-néerlandais compte encore multiplier les transferts dans les semaines à venir. Celui qui détient l’un des plus beaux portefeuilles de joueurs au monde, agit sur deux volets : celui de représentant mais aussi comme intermédiaire aux côtés d’agents historiques, comme lors du passage de Matthijs de Ligt de l’Ajax à la Juve. Le défenseur batave a conservé son représentant mais a mandaté Raiola sur son transfert à la Juve. Bien implanté dans le monde du football depuis quinze ans, il est vu aujourd’hui comme un facilitateur pour gérer ou débloquer des dossiers compliqués et de dimension supérieure.

Mino RaiolaGetty Images

D’anciennes têtes de gondole à caser

Mino Raiola va devoir gérer deux cas épineux, présents dans son écurie depuis de longues années. Zlatan Ibrahimovic et Mario Balotelli ne sont pas deux "clients" comme les autres. Le géant suédois est revenu aux affaires en Italie en janvier et a été l’auteur de quelques semaines encourageantes. Se pose aujourd’hui la question de son avenir, alors qu’il bénéficie d’une potentielle prolongation de contrat à l’AC Milan. Mais le départ forcé de Zvonimir Boban du club lombard début mars a jeté un vrai flou sur son maintien dans l’effectif la saison prochaine. Proche de l’ancien dirigeant croate, Zlatan devrait quitter l’Italie. A 38 ans, un retour en Suède est évoqué à Hammarby, le club de Stockholm dont il est devenu actionnaire.

Pour Mario Balotelli, le brouillard est bien plus épais. Auteur d'une saison décevante à Brescia et pris en grippe par une partie d’un public pourtant acquis à sa cause à son arrivée, l’attaquant italien n’a plus guère de prétendants à force de multiplier les échecs et les frasques hors-terrain. Il va falloir beaucoup d’imagination et de persuasion chez son agent pour lui trouver un point de chute à la hauteur de ses ambitions.

Mario Balotelli, après son expulsion lors de la rencontre entre Brescia et Cagliari, le 19 janvier 2020Getty Images

Des stars à gérer

En Italie, deux joueurs majeurs font régulièrement la une des journaux depuis de très longues semaines. Gianluigi Donnarumma et Lorenzo Insigne sont en effet deux dossiers majeurs pour Mino Raiola cet été. Le gardien milanais surnage dans un effectif milanais limité et il pourrait être utilisé par son club comme un moyen de renflouer les caisses en vue de futurs investissements sur de jeunes joueurs. Le club lombard a en effet choisi la voie du trading de joueurs à travers son propriétaire, le fonds d’investissement Elliott, et son représentant sur place, Ivan Gazidis.

Quant à l’ailier napolitain aux derniers mois très décevants, le rebond est attendu. Est-ce que ce sera à Naples, où un lien semble s’être cassé avec son président Aurelio De Laurentiis et une partie des tifosi ? Problème de taille, entre les exigences de Naples et la réalité du marché, la différence est abyssale pour un joueur qui peine à justifier un tel investissement.

Gennaro Gattuso, Lorenzo Insigne - Napoli-Juventus - Serie A 2019/2020 - ImagoImago

L’arrivée de l’été sera une nouvelle fois synonyme de "feuilleton Pogba". Le milieu de terrain tricolore est blessé depuis la fin décembre et n’a disputé que 8 matches cette saison avec Manchester United. Les deux destinations régulièrement évoquées dès lors qu’il s’agit de lui trouver un point de chute sont les mêmes : la Juve et le Real. Si Mino Raiola a déjà évoqué ces dernières semaines un possible retour à Turin, le quotidien L’Equipe affirme que le champion du monde est toujours déterminé à quitter le nord de l’Angleterre, à deux ans de l’échéance de son contrat. Si l’agent a les portes de la Juve grandes ouvertes, ses relations sont bien plus fraîches avec Florentino Perez, le président du Real Madrid. Ce pourrait être le dossier XXL de Mino Raiola en août.

Enfin, il faudra surveiller de très près le cas d’Erling Braut Haaland. L’attaquant norvégien a eu un impact majeur depuis son arrivée en janvier à Dortmund avec 20 buts en 17 apparitions (13 titularisations). Mino Raiola a réussi à faire accepter au club allemand l’ajout d’une clause libératoire – ce qu’il avait déclaré qu’il ne ferait plus jamais – d’un montant de 75 millions d’euros. Mais attention, cette clause n’est valable qu’à partir de l’été 2021. Autrement dit, si Dortmund souhaite vendre son attaquant vedette pour un montant supérieur, elle n’aura que deux fenêtres pour le faire : cet été et en janvier 2021.

Erling Haaland (Borussia Dortmund)Getty Images

Une nouvelle génération néerlandaise à éparpiller

Mino Raiola n’oublie pas son terrain de chasse favori, l’Eredivisie. Bien implanté aux Pays-Bas depuis le début des années 2000, il continue à faire main basse sur les plus gros talents du championnat néerlandais. Après avoir transféré Justin Kluivert de l’Ajax à la Roma en août 2018, puis Hirving Lozano du PSV à Naples en août dernier, le super agent pourrait bien avoir plusieurs dossiers à gérer.

La très belle saison de l’AZ, deuxième d’Eredivisie (distancé du leader par la seule différence de but) et seizième de finaliste de l’Europa League, a eu pour effet d’augmenter significativement la valeur de plusieurs de ses protégés. Owen Wijndal (20 ans, latéral gauche), Calvin Stengs (21 ans, ailier droit) et Myron Boadu (19 ans, attaquant) attirent en effet depuis de nombreux mois les recruteurs des plus grands clubs européens en Frise-occidentale. Les trois joueurs sont parmi les éléments les plus courtisés des Pays-Bas avec un autre poulain de Raiola, Donyell Malen. L’attaquant du PSV a réalisé une première partie de saison impressionnante avant de se blesser gravement au genou fin décembre face à Feyenoord. Sa saison était terminée avant l’apparition du coronavirus. Reste à voir s’il pourra rejouer en cas d’une éventuelle reprise du championnat mi-juin.

Donyell Malen (PSV Eindhoven)Getty Images

Dernier joueur faisant l’objet de convoitises, l’ailier Steven Berghuis. Sans la suspension du championnat, il est certain qu’il aurait bouclé sa 3e saison consécutive en double-double avec au moins dix buts et dix passes décisives (22-8 en 2019/20, 13-14 en 2018/19 et 22-11 en 2017/18). L’attaquant du Feyenoord réalise une très belle saison et a longtemps porté le club sur ses épaules, avant le renouveau consécutif à l’arrivée de Dick Advocaat à sa tête fin octobre.

Mino Raiola va une nouvelle fois jouer sur tous les tableaux lors du prochain mercato. Devenu incontournable dans le monde du football, l’agent fait prospérer son activité chaque année en transférant nombre de ses meilleurs joueurs dans les plus grands clubs européens. Le cru 2020 s’annonce encore très prometteur.