MERCATO - Dans une interview accordée à la radio espagnole Cadenaser, Ronaldo a évoqué le prochain marché des transferts du côté du Real Madrid. Et pour le Brésilien, ex-avant-centre du Real, les Merengue feraient mieux de se pencher sur la piste Mbappé plutôt que sur celle de son coéquipier Neymar. "Si Madrid doit faire un gros investissement, il doit le faire ne pensant à l'avenir" estime-t-il.

D'ici quelques heures Kylian Mbappé, 21 ans, peut remporter la plus grande compétition de club. Le PSG dispute ce dimanche, à 21h à Lisbonne, la première finale de Ligue des champions de son histoire face au Bayern de Munich. Un peu plus de deux ans après avoir décroché le titre de champion du monde, l'attaquant français du Paris Saint-Germain peut tout simplement rentrer dans l'histoire de son sport.

Dire que Kylian Mbappé est scruté et observé par les clubs du monde entier est un euphémisme. Dire qu'il détrônera certainement un jour Neymar comme joueur le plus cher de l'histoire est une évidence. A Paris depuis août 2017, Mbappé n'a jamais caché son envie d'un jour rejoindre l'Espagne et le Real Madrid. Interrogé sur le sujet sur la radio espagnole Cadenaser, un autre illustre avant centre, Ronaldo, le Brésilien, a évoqué la stratégie que le Real Madrid devrait, selon lui, mettre en place dans les années qui arrivent.

Ligue des champions Mbappé : "Quand j'ai signé ici, j'ai dit que j'étais venu pour ça" IL Y A 16 HEURES

Play Icon WATCH Dimanche, Mbappé peut devenir un joueur unique pour Paris et au regard de l'histoire 00:04:11

Pour l'ancien numéro 9 madrilène, il serait plus logique pour le Real d'investir sur Mbappé plutôt que Neymar. "Si le Real Madrid doit faire un gros investissement, il doit le faire en pensant à l'avenir. Neymar a 28 ans et Mbappé 22. En tant qu'investissement, il est plus logique de le porter sur le plus jeune" a déclaré R9. Si cet été le Real ne devrait pas avoir les moyens de s'offrir l'attaquant français, rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine entre Kylian Mbappé et les Merengue.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé samedi IL Y A 18 HEURES