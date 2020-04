TRANSFERTS - Des discussions qui tardent à démarrer entre Raphaël Varane et le Real Madrid, un vent d'optimisme au Bayern pour une prolongation de Manuel Neuer, le Barça prêt à revenir à la charge pour Matthijs de Ligt… Tout est dans notre bulletin mercato du jour.

Négociations au point mort entre Varane et le Real

Le quotidien madrilène As affirme que les discussions entre Raphaël Varane et le Real Madrid n'ont pas débuté pour une éventuelle prolongation de contrat. Le défenseur français est actuellement lié au club merengue jusqu'en juin 2022. As rappelle que Varane, 27 ans, semblait ouvert à l'idée de relever un nouveau défi l'été dernier après huit années passées à la Maison Blanche. Le PSG et Manchester United étaient cités parmi les intéressés mais le champion du monde 2018 était finalement resté à Madrid, où il a réalisé une saison remarquable jusqu'ici.

Notre avis : C'est difficile de trouver mieux que Varane sur le marché des défenseurs centraux. Le Real ferait bien de ne pas trop tergiverser sur ce dossier.

Optimisme au Bayern pour Neuer

Le Bayern Munich a indiqué par la voix d'Hasan Salihamidzic qu'il était optimiste quant à une prolongation de Manuel Neuer, dont le contrat expire en 2021. Le directeur sportif du club bavarois a déclaré que les divergences entre les deux parties ont été "clarifiées en interne" dans une interview accordée au média Die Welt. Neuer, 34 ans, avait notamment regretté que les détails des négociations fuitent dans la presse. "Puisque rien n'a fuité depuis lors, je suppose que la taupe est passée à autre chose", a ironisé Salihamidzic, ajoutant que le FCB souhaitait recruter "une star internationale" lors du prochain meracto.

Notre avis : Même sur le déclin, Neuer fait toujours partie des meilleurs gardiens. En réglant ce dossier, le Bayern pourra se consacrer à renforcer d'autres postes.

Le Barça fait patienter ter Stegen…

Le FC Barcelone a communiqué à l'entourage de Marc-André ter Stegen son intention de patienter avant de proposer une prolongation de contrat au gardien allemand, selon les informations de Sport. Le quotidien catalan explique que le club blaugrana préfère avoir une idée plus précise des conséquences économiques de la crise du coronavirus pour faire une proposition à son portier, même si ce dossier est prioritaire aux yeux des dirigeants barcelonais. Manchester City, la Juventus et le Bayern seraient attentifs à la situation de ter Stegen, âgé de 27 ans et sous contrat jusqu'en 2022.

Notre avis : La stratégie de Barcelone est compréhensible et le joueur semble l'accepter pour l'instant. A ce stade, difficile d'envisager un départ du Barça pour ter Stegen.

… et revient à la charge pour De Ligt

Selon Mundo Deportivo, le FC Barcelone n'a pas perdu l'espoir de recruter Matthijs de Ligt après avoir vu le talentueux défenseur néerlandais prendre la direction de la Juventus Turin l'été dernier. Le média catalan affirme que le club blaugrana pourrait se servir de l'intérêt de la Vieille Dame pour Arthur Melo et tenter d'inclure de Ligt dans la transaction. Les noms de Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi et Rodrigo Bentancur ont également été cités dans le cadre d'un possible échange avec Arthur, que le Barça souhaiterait cependant conserver.

Notre avis : De Ligt serait un renfort bienvenu pour la défense du Barça. Mais on voit quand même mal la Juve s'en séparer après seulement un an.

La Fiorentina ouvre la porte à Chiesa mais…

Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Rocco Commisso a reconnu qu'il ne s'opposerait pas au départ de Federico Chiesa. Mais il faudra mettre le prix pour obtenir la signature de la star de la Fiorentina, sous contrat jusqu'en 2022. "Chiesa doit prendre une décision et je ne me mettrai pas sur son chemin s'il décide de partir, tant que c'est pour un bon prix", a déclaré le propriétaire de la Viola. D'après le média italien, un départ de l'ailier international italien, âgé de 22 ans, ne se négociera pas à moins de 70 millions d'euros. La Juventus Turin et l'Inter Milan sont les destinations le plus souvent citées.

Notre avis : La crise économique due au coronavirus pourrait inciter la Juve ou l'Inter à patienter un an. Chiesa sera certainement plus abordable dans sa dernière année de contrat.

Federico Chiesa Crédits Getty Images

