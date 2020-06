TRANSFERTS - Marco Verratti pourrait partir à la Juventus Turin huit ans après son arrivée au PSG, Miralem Pjanic ne penserait qu'au Barça, Manchester United prêt à enrôler Donny Van de Beek et Ansu Fati, Jérôme Prior sur les tablettes de Saint-Etienne... Voici notre bulletin mercato du jour.

Verratti lié à l'avenir d'Allegri ?

Selon les informations de Tuttosport, l'avenir de Marco Verratti au PSG pourrait être lié à celui de Massimiliano Allegri. Le quotidien annonce lundi que l'ex-technicien italien de la Juventus Turin, dont le nom revient souvent du côté du club de la capitale, pourrait venir avec Miralem Pjanic dans ses bagages. Cette opération pousserait ainsi Marco Verratti vers la Veille Dame, huit ans après son départ de Pescara.

Notre avis : Thomas Tuchel, sauf retournement de situation de dernière minute, sera l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Une donnée qui rend cette opération impossible à réaliser.

Pjanic ne penserait qu'au Barça

"Pjanic acceptera seulement un transfert à Barcelone." Voici la manchette de Sport ce lundi. Le quotidien espagnol assure même que l'ancien Messin aurait refusé récemment les sollicitations du PSG et de Chelsea. Fin mai, la presse espagnole indiquait que le Barça et la Juventus étaient tombé d'accord pour échanger Nelson Semedo contre Miralem Pjanic, Mattia De Sciglio et 25 millions d'euros.

Notre avis : Les finances du FC Barcelone, qui vise Lautaro Martinez et Neymar, ne sont pas au beau fixe. Or la venue de Miralem Pjanic dépendra sûrement d'un éventuel échange avec un autre joueur.

Manchester United entre dans la danse pour Van de Beek

Après avoir échoué à faire venir Donny Van de Beek l'été dernier, le Real Madrid n'a pas perdu le contact avec le milieu de terrain de 23 ans. Sous contrat avec l'Ajax Amsterdam jusqu'en juin 2022, l'international néerlandais devrait quitter son club formateur cet été. Selon The Times, Manchester United aurait également montré son intérêt et souhaiterait négocier son arrivée à environ 40 millions d'euros. Sa valeur initiale était fixée à 55 millions mais la crise économique découlant du coronavirus est passée par là.

Lundi après-midi, Edwin Van der Sar, l'ex-gardien emblématique de l'Ajax devenu directeur général du club d'Amsterdam, a confirmé avoir été sollicité par les Red Devils. "Il est clair que des clubs comme le Real Madrid et Manchester United ont manifesté leur intérêt pour Donny Van de Beek", a expliqué l'ancien portier des Red Devils à la chaîne néerlandaise NOS.

Notre avis : Le Real Madrid semble néammoins avoir une longueur d'avance sur le dossier. Contrairement aux Red Devils, les Madrilènes sont quasiment sûrs de jouer la Ligue des champions lors de la saison 2020-2021.

... et aurait proposé 100 millions d'euros pour Fati

En trouvant le chemin des filets en décembre dernier lors de la victoire du FC Barcelone sur la pelouse de l'Inter Milan (2-1) en phase de groupes de la Ligue des champions, Ansu Fati, 17 ans et 40 jours à l'époque, est devenu le buteur le plus jeune de l'histoire de la compétition. Ce n'est plus un secret, mais l'ailier gauche barcelonais est un joueur d'avenir et Manchester United serait prêt à sortir le carnet de chèques pour l'enrôler. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone a refusé une offre de 100 millions d'euros de la part des Red Devils.

Notre avis : Sa clause de départ d'Ansu Fati étant fixée à 400 millions d'euros, le Barça n'est pas enclin à laisser partir sa pépite si vite.

Prior visé par Saint-Etienne

Selon les informations de La Voix du Nord et L'Equipe, Jérôme Prior (24 ans) est sur les tablettes de l'AS Saint-Etienne. L'ancien gardien de but bordelais, qui a réalisé une très belle saison 2019-2020 avec Valenciennes (L2), va attiser les convoitises cet été. L'ASSE, dont l'entraîneur Claude Puel est en conflit avec Stéphane Ruffier, le titulaire du poste depuis 2011, pourrait laisser partir l'ex-Monégasque. A l'heure actuelle, c'est Jessy Moulin qui a été désigné titulaire dans les buts stéphanois.

Notre avis : Que ce soit à Bordeaux ou à Valenciennes, Jérôme Prior a prouvé qu'il avait les épaules assez larges pour devenir gardien numéro un.

