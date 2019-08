Wayne Rooney pourrait bien revenir en Angleterre. L'attaquant de 33 ans, parti jouer en MLS à l'été 2018, est en pourparlers avec Derby County, selon les informations de Sky Sports ce mardi. D'après le média britannique, le meilleur buteur des Three Lions (53 buts en 120 sélections) va se rendre dans les Midlands pour négocier sa signature au sein du club de Championship (2e division anglaise) en tant qu'entraîneur-joueur.

Il y a deux jours, The Sun faisait état d'une envie de Rooney d'intégrer le staff de Manchester United aux côtés d'Ole Gunnar Solskjaer. Une rumeur à prendre avec des pincettes, comme toutes celles émanant du tabloïd. L'information révélée par Sky Sports semble en revanche crédible.

Un compromis intéressant

Rooney, deuxième buteur le plus prolifique de l'histoire de la Premier League (208 réalisations en 491 matches), est sous contrat avec DC United jusqu'en 2021. Mais l'ancien joueur de Manchester United et d'Everton pourrait être séduit par l'opportunité d'opérer une transition du terrain au banc, dans un championnat moins relevé que la Premier League mais dans son pays et au sein d'un club qui a un certain standing. Le média britannique évoque par ailleurs le recrutement imminent d'Ola Kamara (ancien joueur du LA Galaxy notamment) par le DC United, en anticipation du départ de sa star.

Wayne Rooney avec le DC UnitedGetty Images

Assistant de Cocu ?

En cas d'arrivée de Rooney, la question de son rôle précis se poserait d'autant plus que Derby County vient de nommer Phillip Cocu manager de son équipe première. Le technicien néerlandais a refusé de se répandre sur le sujet après la victoire de sa formation, pour ses débuts en match officiel à la tête de celle-ci, lundi à Huddersfield, lors de la première journée de championnat.

Toujours selon Sky Sports, Rooney avait apprécié les méthodes de Louis van Gaal, quand celui-ci l'avait coaché durant deux saisons à Manchester United (2014-2016). Il estimerait que Cocu a une approche similaire et pourrait donc être enclin à intégrer son staff, plutôt qu'à ambitionner de le suppléer.