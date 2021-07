BENZEMA VERS UNE PROLONGATION AU REAL MADRID ?

Voilà une histoire bien partie pour durer. Entre Karim Benzema et le Real Madrid, la relation est au beau fixe. Et selon les informations du médias espagnol ABC, l'attaquant français pourrait rapidement signer une prolongation de contrat jusqu'en 2024. L'accord aurait d'ores et déjà été trouvé. Il ne manquerait plus que la signature, qui pourrait intervenir dès le retour de vacances de l'international tricolore.

Notre avis : Une décision logique du joueur comme de son club.

VARANE PROCHE D'UN ACCORD AVEC MANCHESTER UNITED

Après Sergio Ramos, un autre défenseur central du Real Madrid se dirige vers un départ. Selon le Manchester Evening News et Sky Sports, Raphaël Varane et Manchester United sont actuellement en discussions et plus très loin de trouver un terrain d'entente. L'international français de 28 ans qui sera en fin de contrat avec les Merengue dans un an ne souhaite pas retourner dans son club après ses vacances. Les Red Devils devront ensuite se mettre d'accord avec la Maison Blanche pour le montant du transfert.

Notre avis : Après 11 saisons passées au Real Madrid, Varane a logiquement envie de voir autre chose.

Raphaël Varane (Real Madrid), face au Borussia Mönchengladbach en Ligue des champions (2-2) - 27/10/2020 Crédit: Getty Images

LE BARCA REFUSE L'ATLETICO POUR GRIEZMANN

Selon les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone, qui semble ouvert à un possible départ d'Antoine Griezmann, refuserait de le céder à l'Atlético de Madrid, qui songerait à son possible retour. Les Blaugrana souhaiteraient ainsi éviter un nouveau cas à la Luis Suarez, décisif pour le titre des Colchoneros la saison dernière. Une option en moins, donc, pour l'international français. Un prêt à Chelsea serait une autre solution éventuelle pour l'international français.

Notre avis : La situation de Griezmann au Barça prend une vilaine tournure.

L'OM S'ATTAQUE A BAZOER

Le club phocéen se prépare au départ de Boubacar Kamara. L'OM a déjà identifié son potentiel remplaçant en la personne de Riechedly Bazoer qui évolue au Vitesse Arnhem. De Telegraaf assure que les dirigeants marseillais ont même déjà transmis une offre de 4 millions d'euros pour le milieu défensif néerlandais de 24 ans qui peut aussi évoluer en défense centrale. Le club d'Eredivisie réclame cependant davantage pour son joueur qui sera en fin de contrat dans un an.

Notre avis : Les dirigeants olympiens ne manquent décidément pas d'idées et s'activent.

DIRECTION NORWICH POUR LEES-MELOU

L'ancien Dijonnais va connaître une première expérience à l'étranger. Selon Nice-Matin, Pierre Lees-Melou est sur le point de s'engager avec Norwich. Les Canaries, promus en Premier League cette saison, devraient débourser 6 millions d'euros pour recruter le milieu de terrain niçois de 28 ans.

Notre avis : Une destination alléchante pour Lees-Melou qui va cependant devoir s'adapter au rythme de la Premier League.

NICE EN COURSE POUR BOGA

Voilà un joueur qui a la cote. Selon Foot Mercato, l'OGC Nice s'apprête à faire une proposition à Sassuolo pour recruter Jérémie Boga. Les Neroverdi ont déjà refusé une offre de l'Atalanta pour l'ailier international ivoirien de 24 ans et l'OM est également sur le coup.

Notre avis : Sassuolo va tranquillement pouvoir faire monter les enchères.

Jeremie Boga (Sassuolo) Crédit: Getty Images

BERGHUIS SUR LE POINT DE REJOINDRE L'AJAX

Un temps suivi par Nice, Steven Berghuis va bien quitter Feyenoord mais ce sera pour rejoindre l'Ajax. Selon De Telegraaf, les deux clubs néerlandais se sont entendus pour un montant de transfert de 4 millions d'euros. L'ailier international de 29 ans, présent à l'Euro avec les Oranje, signera un contrat de 4 ans avec les Lanciers après avoir passé sa visite médicale.

Notre avis : Un joli coup à peu de frais pour l'Ajax.

L'INTER LIBÈRE JOAO MARIO

C'est désormais officiel. L'Inter Milan a annoncé la rupture du contrat de Joao Mario initialement censé prendre fin en juin 2022. Désormais libre, le milieu de terrain portugais 28 ans va pouvoir s'engager avec Benfica.

Notre avis : L'Inter a pris cette décision pour ne pas avoir à payer 30 millions d'euros au Sporting qui bénéficiait d'une clause contractuelle sur le joueur.

RIPART FINALEMENT VERS TROYES

Renaud Ripart va quitter Nîmes. Selon RMC Sport, le polyvalent attaquant (bien qu'il soit plutôt milieu de terrain de formation) va rejoindre Troyes, promu en Ligue 1 cette saison. Une indemnité de trois millions d'euros est évoquée. L'an passé, Ripart a inscrit 11 buts en 38 matches.

Notre avis : Un solide renfort en vue pour l'ESTAC qui double Nantes sur le fil.

Renaud Ripart Crédit: Getty Images

RUIZ-ATIL REVIENT AU BARÇA

Libre depuis la fin de son contrat au PSG, Kays Ruiz-Atil est de retour chez les Blaugrana. Le milieu de terrain français de 18 ans s'est engagé pour les trois prochaines saisons plus deux autres en option avec le Barça où il avait fait ses gammes entre 2009 et 2015. Il évoluera d'abord en réserve.

Notre avis : Ruiz-Atil aura le temps de tenter de gagner sa place en équipe première.

AMANDA ILESTEDT SIGNE AU PSG

Le PSG féminin reconstruit sa défense. Le club de la capitale a annoncé la signature pour deux saisons d'Amanda Ilestedt. La défenseur internationale suédoise de 28 ans qui évoluait auparavant au Bayern Munich est actuellement à Tokyo pour disputer les Jeux Olympiques.

Notre avis : Une recrue nécessaire pour le PSG qui a récemment perdu sa capitaine Irene Paredes, partie au Barça.

