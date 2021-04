Après avoir tenté un retentissant come-back sur les terrains tricolores pour se rapprocher du cap des 100 buts en Ligue 1, Djibril Cissé va finalement s'offrir un ultime challenge aux Etats-Unis. Ce lundi, le Panathinaïkos Chicago, pensionnaire de NPSL4 (équivalent de la D4 américaine), a annoncé l'arrivée de l'attaquant international français et ce, à partir du 20 juillet prochain. Une dernière aventure avec un parfum grec bien connu pour le Tricolore.

Créé il y a près de deux ans par un père et son fils grecs et fans du Panathinaïkos Athènes, l'équipe de l'Illinois ne sera pas totalement étrangère à Djibril Cissé. En effet, le PAO Chicago entretient des relations amicales très fortes avec son homologue hellène, un club que le Français connaît parfaitement pour y avoir évolué entre 2009 et 2011. Lors de son passage en Grèce, l'ancien vainqueur de la C1 avec Liverpool s'était affirmé comme l'un des chouchous des fans des Prásini avec 55 buts en 89 matches toutes compétitions confondues.

Si le rôle de Cissé est encore à déterminer, l'équipe américaine a d'ores et déjà annoncé que le joueur de 39 ans organiserait prochainement un camp d'été de trois jours pour des jeunes, mais également des adultes de l'Ilinois. Reste à savoir si oui ou non, l'ancien pensionnaire de l'AJA foulera bien une dernière fois le rectangle vert en compétition officielle.

