Nouvelle information contradictoire dans le dossier de la prolongation de Mohamed Salah à Liverpool. En fin de contrat en juin 2023, l'Egyptien avait repoussé une offre de ses dirigeants à la fin 2021, rendant son avenir très incertain. Selon les informations du Mirror ce dimanche, Salah aurait finalement changé d'avis et voudrait ajouter une année à la proposition de trois ans qui lui avait été faite. Un salaire de près de 475 000 euros par semaine, soit 1,9 million d'euros par mois l'attendrait. A 29 ans, l'ailier voudrait finir sa carrière avec les Reds.

On le sait, la guerre en Ukraine a rendu la situation de Chelsea très incertaine. Son propriétaire, Roman Abramovich a décidé de vendre le club mais l'avenir à court terme du club londonien pose question. Évidemment, ses concurrents européens regardent tout ceci avec envie. Mais selon As , dans le cas de N'Golo Kanté, ce sont ses agents qui viendraient taper à la porte des clubs, en l'occurrence le Real Madrid. Il faut dire qu'avec un contrat s'achevant en juin 2023, l'international français (52 sélections, 2 buts) arrivera à un moment charnière cet été.

Depuis le rachat de Newcastle par des fonds saoudiens, on imagine les Magpies agiter le mercato du côté des achats avec des sommes astronomiques. Mais cet été, le club du nord de l'Angleterre espère faire une belle vente avec Allan Saint-Maximin. Avec 5 buts et 3 passes décisives en Premier League cette saison, l'ancien de Nice semble attirer des convoitises, notamment du côté d'Aston Villa. Mais pour l'attirer, il faudra aligner 60 millions d'euros si l'on en croit les informations du Daily Mail

Les stars en fin de contrat en juin 2023 sont légion. Robert Lewandowski est l'une d'elle et ne se verrait proposer qu'une prolongation d'un an par le Bayern Munich. Une offre qui ne plairait pas à l'attaquant polonais de 33 ans qui aurait des envies de départ dès cet été. Sport avance même qu'il aurait donné sa priorité au FC Barcelone où Joan Laporta espère faire un gros coup sur le marché des transferts.

Lui ce n'est pas en 2023 qu'il sera libre mais bien dès cet été. Et Divock Origi aurait très envie d'en profiter. Peu utilisé par Jürgen Klopp cette saison (14 matches toutes compétitions confondues, 5 seulement en Premier League), le Belge aurait signifié à ses dirigeants qu'il allait quitter le club en juillet. Selon Calciomercato , l'AC Milan s'est positionné et un appel de Paulo Maldini aurait fini de convaincre Origi qui pourrait s'engager pour 4 ans et 4 millions d'euros de salaire annuel.