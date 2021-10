Lautaro Martinez prolonge à l'Inter

L'information est désormais officielle. Lautaro Martinez a prolongé de trois ans son contrat avec l'Inter Milan. L'attaquant international argentin (33 sélections) est désormais lié au champion d'Italie en titre jusqu'en juin 2026. D'après Sky Italia, les Nerazzurri auraient fixé la clause libératoire à 111 millions d'euros pour le joueur de 24 ans, qui avait été très proche de rejoindre le Barça à l'été 2020.

Notre avis : Après avoir vendu Romelu Lukaku, l'Inter Milan a raison de "sécuriser" Lautaro Martinez, déjà auteur de cinq buts en neuf matches de Serie A cette saison.

Paquetà, heureux à l'OL

Exceptionnel depuis son arrivée à l'OL, Lucas Paquetà était présent en conférence de presse ce jeudi. L'occasion de confier tout son bonheur de jouer avec les Gones. "J’ai déjà dit que je suis très heureux ici, je vis le moment le plus important de ma carrière, je veux que ça dure le plus longtemps possible. J’ai envie de jouer la Ligue des Champions avec Lyon, même s’il y a d’autres objectifs cette année. Je suis heureux, je me sens bien. Je remercie Juninho et le président pour leur soutien. Je veux continuer à m’amuser ici parce que je me sens très bien", a-t-il assuré.

Notre avis : Paquetà a littéralement explosé avec l'OL. Pourvu qu'il y reste le plus longtemps possible pour la Ligue 1.

Pogba, le départ se confirme

Une tendance semble sérieusement se dégager pour l'avenir de Paul Pogba. Selon les informations d'ESPN, Manchester United se préparerait à perdre l'international français en fin de saison, lui dont le contrat expire en juin prochain. Ainsi, les Red Devils songeraient même à s'en séparer dès janvier, avec pour but de récupérer une légère indemnité et probablement limiter les dégâts. Le Real Madrid, la Juventus et le Paris Saint-Germain seraient à l'affût.

Notre avis : Pour Pogba, le départ semble quasi inévitable. Reste maintenant à savoir quand.

Xavi aurait déjà des pistes

Très probable remplaçant de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Xavi aurait déjà plusieurs pistes sur le mercato. Selon la radio catalane RAC1, Raheem Sterling aurait un profil qui plairait beaucoup à l'ancien milieu de terrain. Voilà qui tombe bien, le joueur de Manchester City souhaiterait aller voir ailleurs, comme il l'a récemment déclaré. En défense, Jules Koundé serait dans les petits papiers.

Notre avis : Laissons le temps à Xavi de se mettre tranquillement en place et étudier profondément son effectif. Il est toutefois inévitable que des renforts soient réclamés durant le mercato.

Chiellini et l'avenir de Donnarumma...

Dans un entretien accordé à DAZN Italia, Giorgio Chiellini a été interrogé sur la comparaison entre Gianluigi Buffon et Gianluigi... Donnarumma. "Oui, Gigio (Donnarumma) me rappelle beaucoup Gigi (Buffon), a-t-il lâché. Donnarumma est un gardien différent des autres et en dehors de la normalité. On verra s'il atteint le niveau de Buffon avec le temps. Pourquoi je n'ai pas fait venir Donnarumma à la Juve ? Je ne suis pas encore dirigeant (rires), je n'ai pas encore ce pouvoir. On verra."

Notre avis : On aurait tendance à penser que Donnarumma jouera un jour ou l'autre avec la Juve.

Le Real veut renflouer ses caisses

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport (édition de mercredi), le Real Madrid compte se séparer de plusieurs jours lors des prochains mercatos. Ainsi, quatre joueurs sont invités à partir : Mariano Diaz, Asensio, Isco et Ceballos. Reste à voir si les courtisans seront nombreux.

Notre avis : Le Real espère probablement se dégager de la masse salariale pour faire venir un certain Kylian Mbappé.

