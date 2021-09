Trois joueurs dans le viseur du Barça, dont Haaland et Pogba

Erling Haaland au Barça ? On y croit timidement en Catalogne. Ce dimanche, Mundo Deportivo fait le point sur les pistes du club blaugrana pour la saison prochaine. Les trois principales : Haaland (Dortmund), qualifié de rêve, Dani Olmo (Leipzig), d’objectif, et Paul Pogba (Manchester United), d’opportunité. Olmo, ancien de la maison, est sous contrat jusqu’en 2024. Il a déjà failli revenir à Barcelone cet été et le voir y retourner en 2022 ne serait pas une surprise.

L’échéance du contrat d’Haaland est la même… mais le dossier autrement plus complexe. La concurrence sera rude et la (mauvaise) santé financière du FC Barcelone risque d’être rédhibitoire. Motif d’espoir, d’après le média catalan : la relation d’"amitié" entre Joan Laporta, le président barcelonais, et Mino Raiola, agent du Norvégien… et de Paul Pogba. Un Pogba dont le profil et la perspective d’un recrutement sans indemnité de transfert dans un an séduiraient doublement Laporta.

Premier League "Cristiano prend la lumière", Pogba taquin, "intensité incroyable" : Varane raconte sa nouvelle vie IL Y A 5 HEURES

Notre avis : C’est assez bien résumé par Mundo Deportivo. L’objectif (raisonnable) du Barça est Olmo. Cela traduit son relatif déclassement. Les superstars que sont Haaland et Pogba risquent de trouver mieux.

Mbappé pas chaud pour jouer avec Haaland ? Le Real prépare un plan B d'exception

Même avec CR7, Manchester United ne lâche pas Haaland

Manchester United a signé un mercato d'été 2021 tonitruant - Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Raphaël Varane, sont notamment arrivés - et compte bien frapper aussi fort en 2022, d’après le Daily Express. Selon le quotidien britannique, l’arrivée de CR7 ne remet pas en cause l’envie des Red Devils de recruter Erling Haaland, et ce malgré le fait que le Portugais évolue au poste d'avant-centre et non plus sur une aile.

Notre avis : On veut bien croire que Manchester United est toujours dans la danse pour Haaland. Mais le club mancunien est loin d’être le seul.

Un K.-O. puis un cadeau : ce que Cristiano Ronaldo a dit à la stadière qu'il a assommée

Martial dans la grande lessive des Red Devils

Après un mercato estival glouton, Manchester United prépare un dégraissage massif. Selon le Daily Mail, le club mancunien a dressé une liste de sept joueurs indésirables dont il souhaite se débarrasser dès la prochaine fenêtre de transferts. Anthony Martial est l'un d'eux. Alex Telles, Diogo Dalot, Éric Bailly, Phil Jones, Jesse Lingard et Donny van de Beek sont les autres noms évoqués. L'objectif ? Faire de la place en vue d'une arrivée de Declan Rice, le milieu de West Ham. Voire, donc, de Haaland à plus long terme.

Notre avis : Vouloir dégraisser est une chose. Y parvenir en est une autre, surtout lorsqu'il s'agit de joueurs disposant de salaires aussi importants.

Un but en 27 sélections : "Martial est utile partout mais indispensable nulle part"

Tchouaméni aurait séduit la Juve

Des performances remarquées. Que ce soit avec l’AS Monaco ou avec les Bleus - qu’il a découvert début septembre -, Aurélien Tchouaméni ne cesse de se distinguer positivement. Et d’après le site Tuttomercatoweb, la Juventus ambitionne de recruter le jeune milieu de terrain (21 ans) qui dispose encore de trois années de contrat. La Vieille Dame serait à la lutte avec Chelsea pour s’attacher les services de l’ancien Bordelais et aurait aussi Youri Tielemans (Leicester) dans sa ligne de mire.

Notre avis : Si Tchouaméni continue d’évoluer à un tel niveau, les prétendants ne vont pas manquer et Monaco étudiera les différentes propositions. Un départ cet été nous semble envisageable.

Tchouaméni, Diaby, Hernandez, Veretout : quelle chance à saisir pour les nouveaux ?

Bellingham bientôt de retour en Angleterre ?

Déjà buteur en Bundesliga et en Ligue des champions cette saison, Jude Bellingham impressionne. Le milieu de terrain anglais de 18 ans, recruté par Dortmund il y a un an alors qu’il évoluait à Birmingham, est sous contrat jusqu’en 2025… Mais les rumeurs de son retour en Angleterre sont déjà prégnantes. Et selon The Sun ce week-end, c’est Manchester United (décidément sur tous les fronts) qui est en pole.

Les Red Devils avaient échoué dans leur tentative de recrutement de Bellingham à l’été 2020. Mais ils avaient tout de même marqué des points auprès du jeune joueur et de sa famille, lors de cette première prise de contact, selon le tabloïd. De là à le convaincre seulement quelques mois plus tard ? Chelsea et Manchester City seraient aussi sur le coup.

Notre avis : The Sun n’est pas la plus fiable des sources et Manchester United ne se dégage peut-être pas de la meute des prétendants pour Bellingham, que Dortmund n’a aucun intérêt à céder dès la saison prochaine.

Jude Bellingham, la nouvelle star de Dortmund Crédit: Getty Images

Nice a bien tenté de garder Saliba

L'OGC Nice a bel et bien tenté le coup. Après une demi-saison en prêt chez les Aiglons, William Saliba aurait pu s’y inscrire dans la durée. Le Gym a en tout cas ambitionné de racheter son contrat à Arsenal… sans succès, et Saliba défend les couleurs de l’OM cette saison, dans le cadre d’un nouveau prêt. Julien Fournier, "directeur du football" au sein du club niçois a confirmé, dans Nice Matin ce samedi, que recruter le défenseur central français de 20 ans était un objectif. "Mais avec le recul, (cet échec) c'est un mal pour un bien car on n'aurait pas pu faire d'autres dossiers", a-t-il précisé.

Notre avis : Les Aiglons ont pris deux buts ce dimanche. Mais l'OGC Nice n'en avait pas encore encaissé cette saison en L1, championnat dont il reste la défense la plus imperméable. Son mercato a aussi été intéressant, comme en témoigne la signature d'Andy Delort, buteur face à l'ASM. L'argument du "mal pour un bien" se tient.

Perrin : "Saliba dégage une maturité incroyable pour son âge"

Qualif. Coupe du monde "Je préfère que Kylian soit là, il n’y a pas photo" : Deschamps n’imagine pas la vie sans Mbappé 07/09/2021 À 22:39