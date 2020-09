Alors qu'il disposait d'un bon de sortie, Kalidou Koulibaly (29 ans) devrait finalement rester au Napoli. Courtisé par le PSG, Liverpool ou encore Manchester City (qui a finalement recruté Ruben Dias ), le défenseur sénégalais n'a pas fait l'objet d'une offre à la hauteur des attentes du club italien. " Je pense qu'il va rester avec nous. Nous en sommes heureux et nous pensons qu'il l'est aussi, il a encore trois ans de contrat ", a expliqué Cristiano Giuntoli, le directeur sportif napolitain.

Et si l’OL ne devait vendre qu’un joueur ? "Aouar, à cause de la jurisprudence Fekir"

Antonio Conte est loin d’avoir abdiqué. Selon La Gazzetta dello Sport , l'entraîneur de l'Inter Milan, souhaite toujours recruter N'Golo Kanté, son ancien joueur à Chelsea. Le média italien parle d'une possible ouverture de la part des Blues concernant un éventuel départ du champion du monde. Et le possible départ de Milan Skriniar vers Tottenham pourrait permettre au club lombard de financer ce transfert.

Un temps courtisé par l'Olympique de Marseille, Michaël Cuisance (21 ans) se rapproche petit à petit de Leeds. Selon les informations de L'Equipe , le Bayern Munich et le club de Marcelo Bielsa sont en effet en passe de trouver un accord pour le transfert de l’espoir français. Le quotidien évoque une somme proche de 20 millions d’euros pour l’ancien joueur de Mönchengladbach. Nice et Newcastle, également intéressés par Cuisance, auraient une longueur de retard.

A un an de la fin de son contrat, Theo Walcott (31 ans) n’est plus forcément dans les petits papiers de Carlo Ancelotti cette saison. Interrogé concernant un possible départ de son joueur, le technicien italien a écarté cette possibilité malgré le manque de temps de jeu du joueur. "Je ne pense pas. Le problème est que la concurrence est vraiment élevée en ce moment. Parfois, il peut arriver qu'un joueur, comme Theo, ne soit pas concerné. Malheureusement, c'est la décision que je dois prendre et je ne suis absolument pas heureux de prendre ce genre de décision, de laisser de côté un joueur comme Walcott. Un joueur professionnel, sérieux à l'entraînement et toujours prêt", a confié l'entraîneur italien.