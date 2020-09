Ainsi, les chiffres annoncés tutoient les 80 millions d'euros. Faisable pour Paris ? En période de crise économique, cette affaire ne sera pas simple, même pour le PSG, longtemps dans le viseur du fair-play financier. Cela semble même improbable. De son côté, Manchester City aurait abandonné la piste Kalidou Koulibaly. Le club entraîné par Pep Guardiola se serait reporté sur le défenseur central français du FC Séville Jules Koundé et pourrait proposer une offre de 50 millions d'euros.

La semaine passée, Thomas Tuchel a mis la pression à ses dirigeants pour recruter en cette fin de mercato. "On a besoin d'un attaquant, d'un défenseur central ou d'un milieu de terrain. C'est clair. On doit remplacer les joueurs qu'on a perdus et qui nous manquent", déclarait le technicien allemand avant PSG-Metz. Si le remplaçant de Thiago Silva se nomme Kalidou Koulibaly, alors le PSG aura réalisé un très grand coup. Un dossier qui devra cependant être mené avec une grande minutie pour être validé.