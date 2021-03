Arsenal ouvre la porte à un départ de Lacazette

La fin de l'aventure de Lacazette à Londres est-elle proche ? A un an de la fin de son contrat, l'attaquant de 29 ans n'a toujours pas rempilé du côté de l'Emirates Stadium. Et visiblement, une prolongation ne semble pas dans les tuyaux. Comme annoncé par plusieurs médias anglais, Lacazette serait poussé vers la sortie cet été par Arsenal. Football.London confirme l'information ce mardi. Monaco, la Roma et l'Atlético de Madrid, qui suit le joueur depuis longtemps, gardent un oeil sur la situation de l'attaquant.

Notre avis : L'ancien Lyonnais est pourtant l'un des joueurs les plus fiables de l'attaque des Gunners. Néanmoins, Arsenal ne souhaite pas prendre le risque de le voir partir libre en 2022 et ça s'entend.

Adoubé par Özil et enfant du club : Smith Rowe, le facteur X des Gunners

Et si Camavinga envisageait finalement un départ ?

C'est l'une des grosses zones de flou du côté du Roazhon Park. Sous contrat jusqu'en 2022 et toujours en discussion avec le club pour prolonger, Eduardo Camavinga pourrait finalement opter pour un départ en fin de saison, comme le rapporte The Athletic. Une information qui tranche avec les récentes déclarations du jeune international français qui n'avait pas exclu de rempiler avec son club formateur et continuer à grandir dans un environnement familier. Mais le départ de Julien Stéphan pourrait changer la donne pour le milieu de terrain de 18 ans.

Notre avis : Camavinga réalise une saison contrastée, mais a montré de (très) belles choses par séquences. Presque normal au vu de son jeune âge. Une année de plus en Bretagne ne serait pas un mal pour le Tricolore.

Vers la fin de la piste Thauvin à l'AC Milan ?

Dans un peu plus de trois mois, Florian Thauvin ne sera plus un joueur de l'Olympique de Marseille. En fin de bail en juin prochain, le champion du monde n'a toujours pas rempilé avec les Phocéens. Et alors que son horizon est toujours aussi flou, l'international français pourrait voir l'option milanaise disparaître. Calciomercato évoque un potentiel abandon de la piste menant au milieu offensif de la part de l'AC Milan, peu emballé par les prestations actuelles du joueur. L'Équipe a plusieurs fois expliqué que Thauvin serait toujours en discussion avec la direction olympienne pour un nouveau bail, mais les négociations buteraient sur la question de la prime à la signature.

Notre avis : Gourmand, Thauvin devra probablement revoir ses exigences à la baisse pour son nouveau challenge. Ou finir la saison en boulet de canon pour justifier ses exigences.

"Maintenant ou jamais pour un départ", Danny Murphy interpelle Kane sur son avenir

Restera, restera pas ? Annoncé sur le départ depuis quelques semaines, Harry Kane devrait pourtant rester à Tottenham la saison prochaine, comme confirmé par The Telegraph le week-end dernier. Une décision que Danny Murphy, l'ancien joueur des Spurs ne juge pas pertinente. Dans un entretien accordé à talKSPORT, l'ex-milieu de terrain a invité l'attaquant anglais à quitter Londres. "Il me semble que cet été est la dernière opportunité de faire un gros transfert pour lui. Je pense que s'il veut gagner des trophées, c'est le moment ou jamais pour partir", a notamment lâché Murphy. Ce dernier a d'ailleurs évoqué le profil de Erling Haaland insistant sur le fait qu'un transfert de Kane avant celui du Norvégien permettrait à l'Anglais de se retrouver dans le meilleur club pour gagner des titres.

Notre avis : Kane est fidèle à Tottenham et reste convaincu de pouvoir gagner des titres avec le club du nord de Londres. Un départ serait une grosse surprise.

Abraham sur le départ de Chelsea

C'est l'une des principales victimes de l'arrivée de Thomas Tuchel à Stamford Bridge. Élément important de la rotation de Lampard, Tammy Abraham a perdu sa place chez les Blues. Barré par Olivier Giroud et Timo Werner, l'international anglais (6 sélections, 1 but) pourrait demander un départ cet été selon The Daily Telegraph. Le quotidien britannique avance que plusieurs clubs anglais se seraient d'ores et déjà positionnés comme West Ham, Aston Villa, Leicester ou encore Brighton. Cette saison, l'attaquant a inscrit 12 buts et délivré 6 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues.

Notre avis : Malgré un statut instable, Abraham possède un profil qui devrait attirer de nombreuses écuries britanniques. Il ne trouvera pas de mal à rebondir en cas de départ.

Tammy Abraham of Chelsea celebrates after scoring his third goal Crédit: Getty Images

Dortmund en pince pour Maxence Lacroix

C'est l'une des révélations de la saison en Bundesliga. A 20 ans, Maxence Lacroix réalise un exercice plein pour sa première expérience à l'étranger. Et les performances de l'ancien Sochalien suscitent déjà de nombreuses convoitises outre-Rhin. Sky Sports révèle que le Borussia Dortmund pourrait prochainement formuler une offre pour le jeune tricolore. Avec Wolfsburg, Lacroix a participé à 26 matches de Bundesliga cette saison et marqué son premier but chez les professionnels.

Notre avis : Le dossier semble compliqué à concrétiser pour les Borussen. Wolfsburg est actuellement 3e de Bundesliga et n'est pas pressé de vendre son jeune défenseur. Surtout si une qualification en C1 était obtenue en fin de saison.

Maxence Lacroix lors de la rencontre entre Wolfsburg et Schalke, en 2021 Crédit: Getty Images

Une bataille à quatre en vue pour Odsonne Edouard ?

C'est un secret de Polichinelle : Odsonne Edouard ne devrait pas rester en Ecosse lors du prochain mercato estival. Si la presse anglaise évoque, le Leicester Mercury en tête, évoque un intérêt de Leicester pour l'attaquant tricolore, Arsenal, Aston Villa et l'AS Roma seraient également aux premières loges pour enrôler l'attaquant. Du côté des Foxes, on est confiant sur la faisabilité de l'opération, notamment en raison des bonnes relations entre Brendan Rodgers et le joueur. Les deux hommes ont collaboré pendant deux saisons au Celtic. Le club de Glasgow ne devait pas son attaquant, en fin de contrat en 2022, et réclame un chèque supérieur à 20 millions d'euros pour le libérer.

Notre avis : Le départ d'Edouard est inéluctable. Une arrivée en Premier League semble plus que plausible. Leicester a de beaux arguments pour attirer l'ancien Parisien.

Odsonne Edouard avec le Celtic Crédit: Getty Images

Le Real espère que Tottenham gardera Gareth Bale

C'est une information qui a de quoi faire sourire. Auteur de belles sorties ces derniers jours, Gareth Bale semble revivre du côté de Tottenham, enfin. Du côté des Merengue, on se satisfait de ce regain de forme. Selon les informations de The Sun, les dirigeants du Real Madrid ne souhaiteraient pas un retour du joueur en Espagne et espèrent que les performances du joueur permettront de convaincre Tottenham de lever l'option d'achat en fin de saison.

Notre avis : Au vu de ses récentes performances, Bale a prouvé qu'il avait encore du jus dans le moteur. Le Gallois a un peu moins de trois mois pour performer et surtout "faire statuer" sur son avenir.

Guardiola envoie Eric García à Barcelone

Encore une information à laquelle beaucoup de monde s'attendait. Ciblé depuis de longs mois par le FC Barcelone, Eric García (19 ans) va bel bien retourner en Catalogne. En conférence de presse, Pep Guardiola a confirmé le départ prochain de l'international espagnol, apparu à neuf reprises cette saison. "Eric Garcia est comme un fils. (...) Il va jouer à Barcelone et ce n'est pas un joueur moyen. C'est un joueur de premier plan."

Notre avis : Aucune surprise. Pep Guardiola a tenté de retenir le défenseur jusqu'au bout, mais García n'a pas bougé sa ligne directrice d'un iota. Pour le Barça, c'est une très, très bonne nouvelle.

Gary Cahill confiant pour sa prolongation

Arrivé à Crystal Palace en 2019, Gary Cahill ne semble pas inquiet pour la suite de sa carrière. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur de 35 ans s'est confié sur sa situation au Evening Standard. "Je suis totalement détendu par rapport à la situation. Je suis dans une situation différente par rapport à certains joueurs notamment en termes d'âge. Je cherche toujours à performer au niveau que je veux atteindre." Cette saison, l'ancien joueur de Chelsea a disputé 11 matches de Premier League.

Notre avis : Ding-dong, un élément qui a du vécu à tarif réduit ! S'il est moins fringant que par le passé, Cahill est un joueur qui pourrait intéresser quelques écuries en quête d'un joueur d'expérience.

Gary Cahill avant la rencontre entre Newcastle et Crystal Palace en février 2021 Crédit: Getty Images

