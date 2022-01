ELIAQUIM MANGALA EN ROUTE POUR SAINT-ETIENNE

Les Verts continuent de s'armer pour le maintien. Après Paul Bernardoni au poste de gardien, c'est maintenant le défenseur Eliaquim Mangala qui devrait s'engager en début de semaine avec Saint-Etienne selon les informations de L'Équipe. L'ancien international français évolue est sans club depuis son départ de Valence en juin dernier.

Ad

Notre avis : Potentiel élevé, coût limité… cela a tout du bon pari pour les Verts.

Liga 80 millions : La somme que Dembélé aurait coûté au Barça la saison prochaine 31/12/2021 À 08:43

Mangala avec Valence Crédit: Getty Images

LES DÉCLARATIONS DE HAALAND "ONT SURPRIS" À DORTMUND

Le directeur sportif du Borussia Dotrmund Michael Zorc a nié les déclarations de son attaquant qui avait évoqué "une pression" mise par son club pour se décider rapidement sur son avenir. "Il n'a pour l'instant aucune date limite, il n'y a eu aucune discussion" a ajouté Zorc dans des propos rapportés par Kicker. "Le fait que nous voulions et devons avoir des discussions est compréhensible, et uniquement professionnel" a-t-il ajouté.

En outre, El Mundo Deportivo nous apprend que le Real Madrid ne voudrait pas prendre part aux enchères sur le joueur car les Merengues misent tout sur Mbappé.

Notre avis : Dans ce dossier, Barcelone a la main. Reste à savoir si les finances catalanes permettront le transfert.

Comment la haine entre Raiola et Guardiola pourrait coûter l'arrivée d'Haaland à City

LE PSG PAS CHAUD POUR DEMBÉLÉ...

Alors que le départ de l'ailier français de Barcelone semble de plus en plus certain, Sport fait la liste des destinations possibles du joueur. Selon le média catalan, Chelsea et la Juventus seraient sur les rangs, mais le Bayern et le PSG auraient décidé de passer leur tour. Leonardo aurait d’autres priorités en tête et serait refroidi par les nombreuses blessures du joueur.

Notre avis : L’attitude de Dembélé n’améliore pas sa cote en Europe

... QUI POURRAIT ÊTRE REMPLACÉ PAR TRAORÉ

D'après le journal catalan Sport, les Blaugranas ciblent Adama Traoré de Wolverhampton. Annoncé proche de Tottenham, le joueur pourrait être attiré par un retour dans son club formateur. Il coûterait environ 20 millions d'euros et son agent Jorge Mendes serait déjà en contact avec le club.

Notre avis : Traoré c'est bien, mais où trouver les fonds ?

Adama Traoré avec les Wolves. Crédit: Getty Images

KURZAWA VERS CHELSEA ?

Selon les informations de RMC Sport, le latéral gauche du PSG est dans le viseur des Blues, qui cherchent un remplaçant à Ben Chilwell, blessé au genou et forfait a priori pour le reste de la saison.

Notre avis : Une porte de sortie tombée du ciel pour Kurzawa.

"Messi ? C’est comme si la Joconde était au grenier et qu’on la sortait pour les grandes occasions"

ÜNDER VEUT RESTER À MARSEILLE...

Dans Téléfoot ce dimanche, le joueur marseillais Cengiz Ünder a fait part de "sa fierté" d'évoluer à Marseille et de son envie de "remettre ce club à la place qu'il mérite". Reste pour cela à lever son option d'achat estimée à 8,4 millions d'euros : "on en parlera tous ensemble prochainement" a assuré le joueur appartenant à l'AS Rome.

Notre avis : La levée de l’option d’achat ne fait pas trop de doutes… mais il va ensuite falloir le conserver.

... QUI A DE LA CONCURRENCE DANS LE DOSSIER TAGLIAFICO

Le latéral gauche de l'Ajax, que l'OM a dans le viseur, attire l'attention de plusieurs clubs en Europe. D'après Fabrizio Romano du Guardian, Naples serait sur les rangs et aurait formulé une proposition de prêt pour le joueur de 29 ans.

Notre avis : Récupérer le latéral serait un vrai gros coup pour l’OM.

Tacle appuyé à Juninho, Bosz fragilisé et manque de classe : Mais à quoi joue Aulas ?

FOFANA SOUHAITE RESTER LENSOIS

Buteur au bout des arrêts de jeu face à Saint-Etienne ce samedi soir (2-1), le capitaine du RC Lens Seko Fofana a rappelé qu'il souhaitait terminer cette belle saison sous le maillot des Sang et Or. "Mon souhait est de continuer l'aventure et qu'on aille le plus loin possible, j'ai toujours dit que je me sentais bien ici", a-t-il déclaré.

Notre avis : Dans le football, le cœur ne fait pas toujours la loi.

RENNES NE VEUT PAS RECRUTER CET HIVER

En marge de Rennes - Bordeaux, le directeur technique du Stade Rennais Florian Maurice a déclaré sur la chaîne Twitch du club que les Bretons n'effectueront pas de transfert lors du mercato et qu'ils faudraient "des éléments très particuliers" pour que cette position change.

Notre avis : Rennes a repris sa marche en avant face à Bordeaux (6-0) : pourquoi changer ce qui fonctionne ?

SERGI ROBERTO FINALEMENT PROLONGÉ ?

Le Barca continue d'agiter la planète mercato. Alors que la situation d'Ousmane Dembelé s'assombrit, Sergi Roberto pourrait finalement rester. Le quotidien catalan Sport annonce que les négociations pour une prolongation de l'Espagnol pourraient reprendre dès lundi après plusieurs mois d'interruption.

Notre avis : Sergi Roberto, c’est oui. A 9 millions par an, c’est non.

Sergi Roberto avec Barcelone Crédit: Getty Images

NEUER DEVRAIT PROLONGER

"Le Bayern est un club extraordinaire - nous avons écrit l'histoire lors de mon passage ici et nous continuons à essayer de le faire. Bien sûr que je veux rester" a déclaré le champion du monde au médial Sports1. D'après Fabrizio Romano, les négociations sont avancées, alors que son contrat actuel se termine en juin 2023.

Notre avis : Les discussions sur le successeur de l’Allemand risquent d’attendre encore un peu.

Ligue 1 Dembélé au PSG, superbe opportunité ou fausse bonne idée ? 30/12/2021 À 14:49