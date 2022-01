Entre deux équipes aux dynamiques négatives, il n’y a pas eu photo ce dimanche au Roazhon Park. Lors de la 21e journée de Ligue 1, Rennes a balayé Bordeaux et renoue avec le succès après trois défaites de rang en championnat (6-0). Les Bretons reprennent la 4e place et reviennent à deux points de Marseille, 3e, qui joue dans la soirée. A l’inverse, les Girondins subissent un quatrième revers consécutif et pourraient tomber dans la zone rouge selon les résultats du jour.

Rapidement dépassés, les Bordelais n’ont jamais existé dans une rencontre à sens unique. Après deux avertissements (6e et 23e), Costil a cédé une première fois devant Terrier qui a profité de la passivité de la défense (1-0, 32e). Le but du break est intervenu au pire moment pour les visiteurs : juste avant la pause, Bourigeaud a marqué d’un coup franc délicieux (2-0, 43e).

Bordeaux réduit à dix

Difficile à encaisser pour Vladimir Petkovic. Mais l’entraîneur bordelais n’avait encore rien vu. En deuxième période, ses joueurs ont coulé. Sur un tacle non maîtrisé, Sissokho a écopé d’un deuxième carton jaune et laissé ses coéquipiers à dix (50e). Le scénario parfait pour Rennes afin de retrouver de la confiance.

Muet depuis la 15e journée, Laborde a retrouvé le chemin des filets sur un service de Doku (3-0, 61e). Bruno Genesio a alors fait tourner son effectif et les entrants en ont profité. Sur son premier ballon, Truffert a participé au festival sur une passe de Majer (4-0, 69e). Annoncé sur le départ, Guirassy a lui inscrit un doublé pour permettre aux Bretons de soigner un peu plus leur différence de buts (5-0, 89e et 6-0, 90e+2).

Rennes s’est rassuré mais devra confirmer face à un adversaire plus solide. Car au terme d’une semaine agitée, Bordeaux s’enfonce un peu plus dans la crise.

