L'avenir de Depay lié à celui de Koeman ?

Une chose est sûre : Memphis Depay jouera son dernier match avec l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir au Groupama Stadium face à l'OGC Nice. Arrivé en 2017 entre Saône et Rhône, le Néerlandais voit son bail arriver à échéance et bien que l'OL ait tenté de le prolonger, il devrait partir libre. Depuis plusieurs mois, la piste menant au FC Barcelone semble la plus chaude mais rien n'est encore fait. Selon Mundo Deportivo, un départ de Ronald Koeman cet été signifierait la fin des espoirs pour l'attaquant qui avait noué une relation très forte avec celui-ci quand il était sélectionneur des Pays-Bas.

Notre avis : A 27 ans, Depay l'a dit : il veut jouer dans un grand club. "Jouer" donc et il aura plus de certitudes sur son temps de jeu avec Koeman au Barça que sans lui.

Koeman, Flick, Xavi, Griezmann ou Messi : que se passe-t-il vraiment au Barça ?

Bataille madrilène pour Lautaro Martinez

L'été dernier, Lautaro Martinez était envoyé à grands renforts de rumeurs vers le FC Barcelone où Lionel Messi désirait ardemment sa venue. Finalement resté à l'Inter Milan et champion d'Italie avec son club, l'Argentin a récemment assuré qu'il était heureux d'avoir pris cette décision. Samedi, le journal Marca parle à nouveau de lui dans la rubrique transferts en affirmant que son nouvel agent, Alejandro Camaño, a rencontré les dirigeants du Real et de l'Atlético de Madrid. Guerre en vue entre les deux rivaux ?

Notre avis : Oui l'Inter, en difficultés financières, va sans doute devoir vendre mais on serait très étonné que le Real se positionne réellement. Pour l'Atlético, c'est autre chose…

Le Bayern Munich prend l'avantage dans le dossier Wijnaldum

C'est Mundo Deportivo qui avance cette information en assurant que Georginio Wijnaldum, le milieu de terrain de Liverpool, s'éloignerait du Barça avec lequel il a été, un temps, lié. En fin de contrat dans le nord de l'Angleterre, le Néerlandais ne devrait pas prolonger son bail pour être libre d'aller voir ailleurs. De quoi ouvrir les appétits dont celui du Bayern Munich avec qui les discussions auraient été très positives.

Notre avis : Comme pour Depay, Ronald Koeman serait un atout pour la venue de Wijnaldum. Son départ pourrait à l'inverse être un frein et le pousser dans les bras d'une autre formation.

Bruno Fernandes bientôt augmenté ?

Manchester United a de quoi être satisfait du rendement de Bruno Fernandes. Arrivé du Sporting en janvier 2020, le milieu de terrain portugais a depuis inscrit 40 buts et délivré 25 passes décisives en 79 rencontres pour les Red Devils, avant la 38e journée de Premier League ce dimanche. Au-delà des statistiques, son impact sur le jeu de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est remarquable. Et remarqué.

D’après The Mirror, le club mancunien envisage d’augmenter son joueur de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2025. Un accord serait proche d’être trouvé autour d’un salaire de 200 000 livres sterling par semaine (soit 232 232 euros). D’après le média britannique, le salaire de Bruno Fernandes serait ainsi doublé. Objectif pour Manchester United : entériner ce nouveau contrat avant le début de l’Euro (11 juin - 11 juillet).

Notre avis : On comprend que le club mancunien cherche à convaincre Bruno Fernandes de s’y inscrire dans la durée.

